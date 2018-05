«Тренд этого сезона — естественность. В моде классические стрижки...»

«Только уверенный человек может сказать Я!»: ТНВ преобразит женщин республики в новом телепроекте

Фото: Олег Тихонов

8 марта на телеканале ТНВ стартовал проект о преображении, моде и стиле «Мин» («Я»). Передача в короткие сроки стала популярной среди женского населения республики и завоевала высокие рейтинги. Ее автор, известная в Казани теле- и радиоведущая Гульназ Сафарова, обозначила направление новой программы как «социально-телевизионное». Герои в процессе внешней трансформации меняют не только себя, но и мировоззрение, жизнь в целом. Подробнее о концепции нового проекта в материале — «Реального времени».

В фокусе — внутренняя трансформация

Телеканал «Новый век» собрал накануне журналистов, чтобы рассказать детали одного из рейтинговых проектов — «Мин». Поделиться впечатлениями, эмоциями и опытом работы на пресс-ланч, кроме ведущей, пришли визажисты, стилисты, парикмахер и даже психотерапевт. В общем, все те, кто работает над концепцией внешнего и внутреннего образа героинь.

Премьерный выпуск программы «Мин» («Я») вышел в эфир на ТНВ 8 марта. Его автором и ведущей стала известная в Казани Гульназ Сафарова.

— Идея передачи не нова, такие программы появились на Западе давно, — рассказала об истории создания передачи Гульназ. — Лет 10 назад этот формат пришел в Россию. Мы немножко эту концепцию видоизменили под себя, внедрили новые элементы и запустили на татарском телевидении, — продолжила девушка.

Основная цель нового для республиканского телевидения проекта — внешнее, а главное, внутренне преображение женщин. В передаче может участвовать каждый, кто хочет изменить не только себя, но и мировоззрение, жизнь в целом. Для этого лишь нужно заполнить анкету, рассказать свою историю и объяснить, почему женщина хочет измениться.

«Наш проект, прежде всего, про внутреннее преображение, победу над комплексами, обретение уверенности», — говорит Сафарова



— Если кто-то хочет участвовать ради интереса, просто, чтобы понять, подойдет ли та или иная прическа, определенный мэйкап и так далее, это не к нам. Наш проект, прежде всего, про внутреннее преображение, победу над комплексами, обретение уверенности. Потому что только уверенный в себе человек может заявить о себе — Я! — обозначила Сафарова.

Метод видеопсихотерапии

Участницами «Мин» могут стать женщины в возрасте от 18 лет, а дальше предельных ограничений нет. Так, например, самой взрослой героине передачи исполнилось 67 лет. Единственное условие — участницы проекта должны в совершенстве знать татарский язык. Причем это правило касается не только тех, кто приходит меняться: в программе даже стилисты и психологи говорят на прекрасном литературном татарском языке.

— Таким образом мы хотим популяризовать татарский среди молодежи, — отметила ведущая передачи.

Над проектом работают две команды стилистов, визажистов, парикмахеров. Сначала героиням меняют прическу, делают косметологические процедуры, выбирают одежду, затем наносят макияж и подбирают образы.

— Это огромнейшая работа. Съемки длятся 24 часа. Зачастую обе команды работают в параллель. Бывает, что уходим в два часа ночи. Но это того стоит. Радость героинь, их обновление, появившиеся искорки в глазах дарят нам наслаждение, — поделилась впечатлениями Гульназ Сафарова.

Тонкостями работы с героями поделилась визажист Диляра Талипова.

— Многие соглашаются на передачу, но потом выясняется, что героини не готовы к преображению. Они не готовы стричь волосы, делать макияж. Удивительно, но в наше время, оказывается, есть женщины, которые до сих пор умываются мылом и в руках ни разу не держали помаду. Я даю им советы, как ухаживать за собой, как выглядеть шикарно и после передачи, — рассказала она.

Диляра Талипова: «Удивительно, но в наше время, оказывается, есть женщины, которые до сих пор умываются мылом и в руках ни разу не держали помаду»



О впечатлениях от работы пришел рассказать и занятый в проекте казанский психотерапевт Рамиль Гарифуллин.

— Гульназ стала моей коллегой, потому что она внедряет метод видеопсихотерапии. Чтобы работать в кадре, нужно преодолеть психологический барьер. Это уже психологическое воздействие, — сказал Гарифуллин. Также он отметил, что человека можно изменить только через его поведение: — Как бы мы ни пытались изменить свое мышление, реально мы меняемся в процессе своего поведения. Все женщины хотят стать богинями, а чтобы стать богиней, необходимо сохранить свое «я». Это очень непросто. Для этого надо не отдаваться ролям, которые нам навязывает общество, — раскрыл секрет психотерапевт.

«Нам пишут женщины, которых бьют мужья»

Всего в редакцию телепередачи ежедневно приходит по 40 писем. В каждом из них своя история, трагедия, жизненная драма женщины. Бывает, что дети просят взять в передачу своих матерей или, наоборот, родители просят за дочерей, судьба у которых не сложилась.

— Мы думали, что татарский менталитет зажатый, и наши женщины будут бояться идти на передачу. Но нам пишут женщины с проблемами в семьях, которых избивают мужья, которых предали. И они готовы прийти к нам и рассказать свои истории. Причем в первые 2 часа после того, как проект только анонсировали, пришло 120 писем со всех уголков республики. Отклик пошел моментально, — приоткрыла завесу внутренней кухни Сафарова.

Однако, по словам ведущей, героинями программы становятся не только женщины с жизненным разладом.

— Ошибочно так думать. Пишут нам и деловые, успешные женщины. К примеру, одна из наших героинь — бизнесвумен. Она сутками работает, ей не до салонов. Но она хочет преобразиться, стать более женственной, — поделилась Гульназ.

«Все женщины хотят стать богинями, а чтобы стать богиней, необходимо сохранить свое «я», — раскрыл секрет психотерапевт



Случаются на передаче и неприятные ситуации, правда, за все существование проекта, к счастью, всего один раз.

— Нам понравилась история героини, мы взяли ее на передачу. Но на протяжении съемок она была недовольна абсолютно всем, от макияжа до подбора платьев. Она вела себя некорректно, хамила. Пришлось с ней попрощаться. В результате женщина стала угрожать, что станет распространять про нас негативную информацию, будет рассказывать гадости, — посетовала ведущая.



В тренде — естественность

На вопрос, остаются ли у участников подобранные вещи, Сафарова ответила отрицательно.

— Участие в проекте бесплатное. Все услуги: макияж, маникюр, косметолог, парикмахер, психолог — бесплатные. Но вот вещи пока мы оставить не можем, потому что сейчас нет спонсоров. Появятся спонсоры, будем дарить и наряды. А пока наши подарки — это цветы, сертификаты, — объяснила автор телепроекта.

Также на пресс-ланче прошел показ новой весенне-летней коллекции женской одежды от магазина Wish by you. А представители казанской студии красоты Different Form познакомили с новыми тенденциями в современном макияже, которые продемонстрировали на бьюти-моделях.

— Тренд этого сезона — естественность. В моде классические стрижки: каскадные, рваные концы, классическое каре, — рассказала стилист Лилия Садриева. По ее словам, этим летом также актуальны локоны для любой длины волос. На пике популярности — волосы, вытянутые утюжком по прямому пробору. В макияже нужно придерживаться акцента на глаза, губы при этом должны оставаться естественными.

— Несмотря на все требования, самое главное — носить прическу и макияж, которые подходят именно вам, — заключила стилист.

1 / 18 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов