«Тренд этого сезона — естественность. В моде классические стрижки...»
«Только уверенный человек может сказать Я!»: ТНВ преобразит женщин республики в новом телепроекте
8 марта на телеканале ТНВ стартовал проект о преображении, моде и стиле «Мин» («Я»). Передача в короткие сроки стала популярной среди женского населения республики и завоевала высокие рейтинги. Ее автор, известная в Казани теле- и радиоведущая Гульназ Сафарова, обозначила направление новой программы как «социально-телевизионное». Герои в процессе внешней трансформации меняют не только себя, но и мировоззрение, жизнь в целом. Подробнее о концепции нового проекта в материале — «Реального времени».
В фокусе — внутренняя трансформация
Телеканал «Новый век» собрал накануне журналистов, чтобы рассказать детали одного из рейтинговых проектов — «Мин». Поделиться впечатлениями, эмоциями и опытом работы на пресс-ланч, кроме ведущей, пришли визажисты, стилисты, парикмахер и даже психотерапевт. В общем, все те, кто работает над концепцией внешнего и внутреннего образа героинь.
Премьерный выпуск программы «Мин» («Я») вышел в эфир на ТНВ 8 марта. Его автором и ведущей стала известная в Казани Гульназ Сафарова.
— Идея передачи не нова, такие программы появились на Западе давно, — рассказала об истории создания передачи Гульназ. — Лет 10 назад этот формат пришел в Россию. Мы немножко эту концепцию видоизменили под себя, внедрили новые элементы и запустили на татарском телевидении, — продолжила девушка.
Основная цель нового для республиканского телевидения проекта — внешнее, а главное, внутренне преображение женщин. В передаче может участвовать каждый, кто хочет изменить не только себя, но и мировоззрение, жизнь в целом. Для этого лишь нужно заполнить анкету, рассказать свою историю и объяснить, почему женщина хочет измениться.
— Если кто-то хочет участвовать ради интереса, просто, чтобы понять, подойдет ли та или иная прическа, определенный мэйкап и так далее, это не к нам. Наш проект, прежде всего, про внутреннее преображение, победу над комплексами, обретение уверенности. Потому что только уверенный в себе человек может заявить о себе — Я! — обозначила Сафарова.
Метод видеопсихотерапии
Участницами «Мин» могут стать женщины в возрасте от 18 лет, а дальше предельных ограничений нет. Так, например, самой взрослой героине передачи исполнилось 67 лет. Единственное условие — участницы проекта должны в совершенстве знать татарский язык. Причем это правило касается не только тех, кто приходит меняться: в программе даже стилисты и психологи говорят на прекрасном литературном татарском языке.
— Таким образом мы хотим популяризовать татарский среди молодежи, — отметила ведущая передачи.
Над проектом работают две команды стилистов, визажистов, парикмахеров. Сначала героиням меняют прическу, делают косметологические процедуры, выбирают одежду, затем наносят макияж и подбирают образы.
— Это огромнейшая работа. Съемки длятся 24 часа. Зачастую обе команды работают в параллель. Бывает, что уходим в два часа ночи. Но это того стоит. Радость героинь, их обновление, появившиеся искорки в глазах дарят нам наслаждение, — поделилась впечатлениями Гульназ Сафарова.
Тонкостями работы с героями поделилась визажист Диляра Талипова.
— Многие соглашаются на передачу, но потом выясняется, что героини не готовы к преображению. Они не готовы стричь волосы, делать макияж. Удивительно, но в наше время, оказывается, есть женщины, которые до сих пор умываются мылом и в руках ни разу не держали помаду. Я даю им советы, как ухаживать за собой, как выглядеть шикарно и после передачи, — рассказала она.
О впечатлениях от работы пришел рассказать и занятый в проекте казанский психотерапевт Рамиль Гарифуллин.
— Гульназ стала моей коллегой, потому что она внедряет метод видеопсихотерапии. Чтобы работать в кадре, нужно преодолеть психологический барьер. Это уже психологическое воздействие, — сказал Гарифуллин. Также он отметил, что человека можно изменить только через его поведение: — Как бы мы ни пытались изменить свое мышление, реально мы меняемся в процессе своего поведения. Все женщины хотят стать богинями, а чтобы стать богиней, необходимо сохранить свое «я». Это очень непросто. Для этого надо не отдаваться ролям, которые нам навязывает общество, — раскрыл секрет психотерапевт.
«Нам пишут женщины, которых бьют мужья»
Всего в редакцию телепередачи ежедневно приходит по 40 писем. В каждом из них своя история, трагедия, жизненная драма женщины. Бывает, что дети просят взять в передачу своих матерей или, наоборот, родители просят за дочерей, судьба у которых не сложилась.
— Мы думали, что татарский менталитет зажатый, и наши женщины будут бояться идти на передачу. Но нам пишут женщины с проблемами в семьях, которых избивают мужья, которых предали. И они готовы прийти к нам и рассказать свои истории. Причем в первые 2 часа после того, как проект только анонсировали, пришло 120 писем со всех уголков республики. Отклик пошел моментально, — приоткрыла завесу внутренней кухни Сафарова.
Однако, по словам ведущей, героинями программы становятся не только женщины с жизненным разладом.
— Ошибочно так думать. Пишут нам и деловые, успешные женщины. К примеру, одна из наших героинь — бизнесвумен. Она сутками работает, ей не до салонов. Но она хочет преобразиться, стать более женственной, — поделилась Гульназ.
Случаются на передаче и неприятные ситуации, правда, за все существование проекта, к счастью, всего один раз.
— Нам понравилась история героини, мы взяли ее на передачу. Но на протяжении съемок она была недовольна абсолютно всем, от макияжа до подбора платьев. Она вела себя некорректно, хамила. Пришлось с ней попрощаться. В результате женщина стала угрожать, что станет распространять про нас негативную информацию, будет рассказывать гадости, — посетовала ведущая.
В тренде — естественность
На вопрос, остаются ли у участников подобранные вещи, Сафарова ответила отрицательно.
— Участие в проекте бесплатное. Все услуги: макияж, маникюр, косметолог, парикмахер, психолог — бесплатные. Но вот вещи пока мы оставить не можем, потому что сейчас нет спонсоров. Появятся спонсоры, будем дарить и наряды. А пока наши подарки — это цветы, сертификаты, — объяснила автор телепроекта.
Также на пресс-ланче прошел показ новой весенне-летней коллекции женской одежды от магазина Wish by you. А представители казанской студии красоты Different Form познакомили с новыми тенденциями в современном макияже, которые продемонстрировали на бьюти-моделях.
— Тренд этого сезона — естественность. В моде классические стрижки: каскадные, рваные концы, классическое каре, — рассказала стилист Лилия Садриева. По ее словам, этим летом также актуальны локоны для любой длины волос. На пике популярности — волосы, вытянутые утюжком по прямому пробору. В макияже нужно придерживаться акцента на глаза, губы при этом должны оставаться естественными.
— Несмотря на все требования, самое главное — носить прическу и макияж, которые подходят именно вам, — заключила стилист.
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