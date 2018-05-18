Новый кабмин Медведева: «Это не правительство прорыва...»

Эксперты «Реального времени» оценили новый состав Кабинета министров России

Сегодня президент Владимир Путин согласовал предложенные Дмитрием Медведевым кандидатуры в правительство. «Это люди известные, с хорошим опытом работы», — отметил глава государства. Своего поста лишился татарстанец — министр связи Николай Никифоров, уступив кресло главе аналитического центра при правительстве. Предправления «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев возглавил Минсельхоз. А главы ЯНАО и Тюменской области Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев заняли министерские посты: один — природных ресурсов и экологии, другой — строительства и ЖКХ. «Реальное время» опросило экспертов, как они оценивают новый состав правительства.

Путин: «Еще с утра по некоторым мы дискутировали»

Сегодня Владимир Путин согласовал выдвинутые Дмитрием Медведевым кандидатуры на должность вице-премьеров и министров России. «Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Еще с утра по некоторым мы дискутировали. Это люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других участках работы», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что согласен предложениями премьер-министра и сегодня же подпишет указ о назначениях. Так, первым вице-премьером и министром финансов стал Антон Силуанов. Заместителями Медведева — Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов и Константин Чуйченко (руководитель аппарата правительства).

Новые посты в правительстве России получили 14 человек. Это Ольга Васильева, ставшая во главе нового министерства — просвещения (прежнее Минобрнауки разделили на две структуры — Минпросвещения и Министерство высшего образования и науки). Губернатор Амурской области Александр Козлов возглавил Минвостокразвития, а замглавы управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Сергей Чеботарев — Министерство по делам Северного Кавказа. Первый замминистра транспорта Евгений Дитрих сменил на посту своего шефа, а во главе МЧС встал замдиректора ФСБ Евгений Зиничев. Руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков занял должность министра науки и высшего образования. Глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин — министра природных ресурсов, а его коллега из Тюменской области Владимир Якушев — министра строительства и ЖКХ. Сместил татарстанца Николая Никифорова на посту главы Минсвязи, которое также трансформировалось в Министерство цифрового развития, глава аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков. А во главе Минсельхоза встал предправления «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев.

«Это «правительство застоя», а не «правительство прорыва»

Остальные министры сохранили свои посты. Напомним, указ о структуре нового правительства Владимир Путин подписал еще во вторник. Документ предусматривает разделение Министерства образования и науки на две структуры и трансформацию Минсвязи в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Кроме того, Минпромторг расширил свои функции, теперь он будет руководить торговыми представительствами России в иностранных государствах.

Политолога Аббаса Галлямова в утвержденном составе правительства России порадовал только новый министр природных ресурсов и экологии, о чем он написал у себя на странице в Facebook: «Назначение Кобылкина — практически единственное сегодняшнее решение, которое мне понравилось. Экологических проблем в стране масса, и я надеюсь, что он начнет аккуратно с ними разбираться. Репутация позволяет надеяться на то, что он справится». Позднее в беседе с корреспондентом «Реального времени» он добавил:

— Это «правительство застоя», а не «правительство прорыва», который анонсировал Путин. Никто из этих людей никаких прорывов никогда не совершал, и непонятно, почему вдруг они совершат его сейчас, — считает Галлямов.

«Ослабла группа Минобороны, остальные — при своих»

Свою оценку новому составу правительства высказал нашему изданию и Леонид Давыдов, российский политический консультант, основатель, предправления фонда «Петербургская политика» и автор популярного Telegram-канала «Давыдов. Индекс»:

— Состав правительства стал более фрагментарным, на что указывает количество вице-премьеров. Кураторство одного Дворковича, например, разделено аж на трех вице-премьеров. Ожидать от «новичков» можно чего угодно. В Кабмине ослабла группа Министерства обороны, все остальные остались в целом при своих, — отметил Давыдов.

«Не политическим», а «техническим» назвал Кабмин и член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин. По мнению эксперта, у нового правительства не стоит задача инициировать новые решения — эти решения разработаны в виде указов президента по 13 направлениям, озвученным после инаугурации Путина.

— Соответственно, людям нужно качественно, в срок и с максимальной эффективностью сделать то, что было разработано прежним правительством, Советом безопасности, администрацией президента и другими органами, которые приняли участие в разработке программ, приобретших облик «майских указов». Исходя из этого, самый главный фактор по назначениям — чтобы и президент, и премьер им доверяли и чтобы они понимали, что будут работать в единой команде, не интригуя, борясь за ресурсы и доступ к телу, — отметил Андрей Колядин.

Возможно, поэтому почти все вице-премьеры — выходцы из прежних составов кабмина. Даже Борисов и Акимов, которые «вроде со стороны, пришли изнутри правительства». То же самое касается и новых министров, по мнению эксперта.

«Усиливают свое влияние не только силовики — Чемезов, Ковальчуки, Собянин»

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал новый кабмин «правительством доверия»:

— В него включены те люди, которым доверят переформатирование отношений внутри отраслей — строительства (Мутко и Якушев), Минприроды — Кобылкин, Миндальвосток — Козлов, Патрушев — сельское хозяйство и Зиничев — МЧС. Оптимизировано Министерство образования, теперь наука — приоритетное направление. Кстати, полагаю, что не все министры доработают до конца срока, кто-то будет заменен в процессе, имеются в виду люди из старой команды.

Гращенков полагает, что в ближайшее время основной задачей этих людей будет исполнение указов президента в стесненных финансовых условиях — это будет их первой и важной задачей: «Ослабление Медведева очевидно, как и усиление «силовиков». Вообще новое правительство очень силовое, что дает возможность оценить новый политический вектор. Однако усиливают свое влияние не только силовики — Чемезов, Ковальчуки, Собянин, отыграли ряд важных ведомств Сечин, Патрушев и Ротенберги — сохранили влияние. А также ряд других крупных ФПГ, например, в ДвФО. Назначение Козлова министром ДВ — усиливает позиции Кожемяко».

Telegram-канал «Мысли-Немысли» также поделился своим видением ситуации: «Поскольку наш канал сфокусирован на экономическом блоке, для нас не случилось прихода «нового правительства». Спайка Силуанов — Орешкин лишь усилилась. Экономический блок в правительстве будет определяющим, поскольку сейчас будет стоять задача изыскать деньги на майские указы президента. На наш взгляд, в первую очередь все меры нового правительства будут направлены на пополнение бюджета и удержание дефицита на уровне 3%. Будут повышать НДС, пенсионный возраст, возможен налоговый маневр, который предлагал Силуанов в начале 2017 года».