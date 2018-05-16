Сергей Рыжиков уходит из «Рубина»: «казанской стеной» интересуются в Израиле, Испании и России

А потом легенда клуба обещает вернуться

Фото: Максим Платонов

21 мая Сергей Рыжиков проведет прощальный не столько товарищеский, сколько «дружеский» матч, посвященный окончанию 10-летнего периода его выступлений за «Рубин». Однако карьера 37-летнего голкипера, судя по всему, далека от завершения. В футбольном прошлом, настоящем и будущем вратаря разбирались спортивная редакция «Реального времени» и эксперты нашего издания.

Роман Шаронов вновь выйдет на поле ради Рыжикова

— Мы вместе прошли достаточно сложный и интересный путь. Даже в гостиничных номерах жили вместе. Он настоящий профессионал, который всего добился своим трудом. И это большой пример для молодых игроков, — сказал корреспонденту «Реального времени» старший тренер молодежной команды «Рубина» Роман Шаронов.

Эти слова экс-капитана казанского клуба были адресованы Сергею Рыжикову, который завершил свою карьеру в «Рубине», начавшуюся в 2008 году. Ради давнего одноклубника Шаронов планирует вновь выйти на поле стадиона «Рубин» в составе команды Друзей Рыжикова, которая проведет товарищеский матч против Фанатов «Рубина» 21 мая.

10 лет назад трансфер глубокого резервиста столичного «Локомотива» в «Рубин» прошел практически незамеченным. Немолодой уже вратарь выглядел скорее как «бэкап» Сергея Козко, который был в те годы «первым номером» казанского клуба. Однако Рыжиков оперативно выиграл конкуренцию и стал безоговорочно основным голкипером «Рубина» на долгие годы. На протяжении 10 лет никто не мог даже поколебать позиции Рыжикова в «Рубине». По большому счету, лишь молодость (по вратарским меркам) Сослана Джанаева вкупе, конечно, с необходимым уровнем мастерства, отправила Сергея в запас. Однако последний не сдается и намеревается сменить обстановку, чтобы продолжать, а не заканчивать карьеру. Агент голкипера Алексей Сафонов заявил «Реальному времени», что именно по этой причине Рыжиков не хотел пышных проводов.

Рыжиков намеревается сменить обстановку, чтобы продолжать, а не заканчивать карьеру, именно по этой причине Рыжиков не хотел пышных проводов. Фото Олега Тихонова

— Могу заверить, что Сергей не собирается вешать бутсы на гвоздь. Поэтому он и не хотел каких-то прощальных матчей или проводов. Товарищеский матч друзей Рыжикова c фанатами — это уже инициатива «Рубина», — объяснил Сафонов позицию своего клиента.

«Казанской стеной» интересуются в Израиле, Испании и России



37 лет — приличный, но не критичный возраст для вратаря. Примеров в современном футболе хоть отбавляй, самый яркий из них — 40-летний Джанлуиджи Буффон. По словам Алексея Сафонова, Рыжиков не уходит в никуда и способен в ближайшие годы выиграть конкуренцию у любого голкипера. «Казанской стеной» интересуются в Израиле, Испании и России.

— Есть ряд нюансов кадрового характера в клубах, которые интересуются Сергеем. Например, в израильском клубе (название пока сказать не могу) ждут официального назначения нового тренера. Обращаются и другие клубы, — заверил Сафонов.

— Уход Рыжикова связан с потерей им позиции первого номера в «Рубине»?

— Я думаю, это не основная причина. Во-первых, конкуренция подразумевает честный характер. Какие-то нюансы ситуации, наверное, лучше спросить у него. Но, я думаю, в ближайшие два-три года Сергей может выиграть конкуренцию у любого вратаря. А что касается ухода из «Рубина», то у любого спортсмена накапливается психологическая усталость и требуется смена обстановки. Болельщики «Рубина» должны это понять.

За 10 лет Сергей Рыжиков выиграл с «Рубином» все что можно в стране. Фото Романа Хасаева

Шлагбаум для Месси

За 10 лет Сергей Рыжиков выиграл с «Рубином» все что можно в стране — два золота чемпионата, два Суперкубка и один Кубок России. Лишь не московско-питерская клубная прописка не позволила ему навязать серьезную конкуренцию Игорю Акинфееву в сборной России. А ведь покоритель «Барселоны», который в четырех матчах не позволил забить ни одного мяча самому Лионелю Месси, в свои лучшие годы по совокупности игровых навыков не уступал бессменному голкиперу ЦСКА (он проигрывал в игре ногами, но брал свое за счет других элементов вратарского мастерства).

В уже обросшем легендами победном матче на «Камп Ноу» в октябре 2009 года (который был всего лишь третьим в Лиге чемпионов для «Рубина»), Сергей отыграл как футбольный Бог. По классике жанра, Рыжиков стал «половиной» этого каталонского успеха. А учитывая, что на противоположную половину поля вышли такие фигуры, как Месси, Ибрагимович, Иньеста, Хави, Пике, Пуйоль, эту игру можно считать самой удачной в карьере вратаря.

В том матче «Барса» нанесла 24 удара по его воротам (против трех казанских), и лишь один из них после расстрела в упор Ибрагимовичем угодил в сетку ворот. Не меньше заслуг у Рыжикова и в другом ярчайшем противостоянии с испанским грандом — «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне на «Висенте Кальдерон», когда «Рубину» пришлось играть вдесятером весь второй тайм, но удалось уехать с победой — 2:0. «Сухим» из игры Сергею помогли тогда выйти, конечно, и проводивший шикарный отрезок карьеры Кристиан Ансальди, и Роман Шаронов с Цезарем Навасом. Однако с 21 ударом по своим воротам он справился самостоятельно.

Можно еще долго перечислять победные еврокубковые сражения, в которых Рыжиков сыграл ключевую роль: ничья на «Энфилде», победа над «Челси» в «Лужниках», две домашние ничьи с «Барселоной», одна из которых также завершилась для него «сухарем».

Всем причастным к «Рубину» Рыжиков также запомнился своей честностью и принципиальностью. «Если говорить о человеческих качествах, то он открыт. Он настоящий, не двуличный. За это я его очень ценю, и рад что мы провели замечательное время вместе в «Рубине». И желаю, чтобы он осуществил все, что задумал», — отметил Роман Шаронов в беседе с нашим изданием.

Всем причастным к «Рубину» Рыжиков также запомнился своей честностью и принципиальностью. Фото rubin-kazan.ru

«Бог или Аллах мстят «Рубину» за такое расставание с Бердыевым»

Принципиальность Сергей Рыжиков проявил и в период «испанского нашествия» в «Рубин». Тогда голкипер не побоялся назвать вещи своими именами и попенять клубу за некрасивое расставание с Курбаном Бердыевым в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

— Мне иногда кажется, что «Рубину» мстит Аллах или Бог за то, что с таким человеком заслуженным так расстались. Сегодня ты царь, а завтра тебя выпнут, как прокаженного, и еще грязью польют. Так что, может, за это «Рубин» и расплачивается, — поверг в шок всех заинтересованных лиц своей «правдой-маткой» Сергей. — Если совсем откровенно сказать, думаю, что в руководстве «Рубина» побоялись оставлять Бекиевича до лета, потому что он мог выиграть что-то.

— То есть?

— Потому, что потом выпнуть его нельзя было бы! Вот почему! Это мое личное мнение. Я думаю, что они испугались, что лучшего момента не найдут. Ведь команда шла на 9-м месте. Мы три победы одержали, перешли на новую схему и «Бетис» бы прошли.

Эти слова имели большой резонанс. Сейчас уже можно сказать, что предыдущее руководство клуба на этапе подготовки материала оказывало давление и на редакцию, и на самого Рыжикова, чтобы этот фрагмент был вырезан из интервью. Однако сам Сергей проявил принципиальность, решив не отказываться от своих слов. Вода камень точит. Кто знает, может быть, они тоже легли на весы, когда принималось решение о возвращении Бердыева в «Рубин».

Сергей, по словам его агента, очень благодарен болельщикам «Рубина» и после завершения карьеры хотел бы осесть в Казани. Фото Романа Хасаева

Рыжиков хотел бы осесть в Казани

Когда-нибудь Рыжиков завершит карьеру игрока. Уже в декабре голкипер должен получить тренерскую лицензию категории «А». Сергей, по словам его агента, очень благодарен болельщикам «Рубина» и после завершения карьеры хотел бы осесть в Казани.

— Сейчас он в Москве, проходит обучение на тренерскую категорию А в компании с Комбаровым, Глушаковым, Игнашевичем и Березуцким. И еще хотелось бы добавить: когда мы с Рыжиковым разговаривали, он подчеркивал, что эти годы в «Рубине» — лучшие в его карьере, и очень благодарил болельщиков, которые его всегда поддерживали. По окончании карьеры Сергей планирует осесть в Казани.

Думается, все будут только рады.