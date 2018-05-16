Новые кадры: ТНВ выделит грант на обучение будущим журналистам

Ильшат Аминов назвал имена победителей конкурса «Айда на ТНВ»

Фото: Олег Тихонов

Телеканал «Новый век» завершил конкурс на целевое обучение журналистов. Всего на конкурс поступила 41 работа, в результате определились трое победителей. Обладателями гранта на бесплатное обучение стали выпускницы из трех районов республики. Торжественная церемония награждения прошла в офисе ТНВ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Главное — не упустить талант

— Чтобы стать профессиональным журналистом, нужны специальные навыки. Основу профессии должны составлять люди с профильным журналистским образованием. Особенно это касается телевидения, потому что оно является высокотехнологичным СМИ, — такими словами начал пресс-конференцию генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Телеканал собрал журналистов для того, чтобы подвести итоги конкурса на целевое обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ по профилю «Новые национальные медиа».

Конкурс с хештегом #АЙДАНАТНВ стартовал 5 апреля. Его суть состояла в том, чтобы поддержать творчески одаренных выпускников школ — носителей татарского языка — в их стремлении обрести профессию журналиста. К тому же телеканалу важно подготовить квалифицированные кадры для себя. Основным посылом к старту конкурса стала проблемная ситуация, которая сегодня сложилась в образовании.

— С этого года Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций КФУ прекращает прием студентов на очные отделения бесплатно. Я вынужден констатировать, что бесплатное журналистское образование в республике закончилось, — говорил на старте журналистам Ильшат Аминов. По его словам, в этой связи остро встает вопрос подготовки национальных кадров для работы на телевидении.



Творческий конкурс прошел в три тура. На грант могли претендовать выпускники средних общеобразовательных школ всех регионов России, которые хорошо владеют литературным татарским языком.

На первом этапе участники предоставили эссе на татарском. Всего поступила 41 работа, но в следующий этап прошла только часть из них.

«Мы не можем принимать людей с непрофильными экзаменами», — объяснил Васил Гарифуллин



— Заявок на самом деле поступило больше. Но так получилось, что некоторые ребята не выбрали в качестве предметов по ЕГЭ подходящие нам. Мы не можем принимать людей с непрофильными экзаменами, — объяснил заведующий кафедрой Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Васил Гарифуллин.



Во втором туре 27 конкурсантов презентовали себя в кадре — старшеклассники должны были снять креативное видео с рассказом о себе. В финал вышло всего шесть человек. Ребята должны были взять интервью у известных медиаличностей Татарстана. Так, в числе спикеров выступили исполнительный директор ТНВ Айрат Сибгатуллин, директор «ГТРК Татарстан» Фирдус Гималтдинов, главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Миназим Сепперов и другие известные деятели республики. В результате жюри определило трех победителей.

— У жюри была достаточно сложная работа. Из такого количества человек, нужно было выбрать лишь тройку достойных. При этом не ошибиться, не пропустить талант, — поделилась с корреспондентом «Реального времени» заместитель генерального директора ТНВ по информационному вещанию Мадина Тимерзянова. — Мы долго размышляли, пересматривали работы, перечитывали тексты. В результате сомнений не осталось, — рассказала она. По ее словам, во главу оценки ставились креативность, творческий подход, оригинальность. Поскольку именно эти качества позволяют определить, есть ли у человека склонность к журналистике. — А вот как ребята умеют подавать себя, найти психологический подход к собеседнику, мы проверяли в третьем туре. Все-таки заочно это тяжело определить. Журналисты должны уметь открывать любую дверь и получать ответы на все свои вопросы, — добавила Тимерзянова.

По словам Мадины Тимерзяновой, во главу оценки ставились креативность, творческий подход, оригинальность



Осуществить мечту детства

Обладателями гранта на бесплатное обучение стали выпускницы из Арского, Лениногорского и Азнакаевского районов Татарстана. Ученица Арской гимназии Алия Сабирова журналистикой занимается с пятого класса.

— Я целенаправленно шла на факультет журналистики. Это моя мечта, — рассказала Алия. — Во время участия больше всего тяжело было морально, — вспомнила девушка. — На время пришлось отложить подготовку к экзаменам. Целыми днями искала информацию, обдумывала вопросы, репетировала дома. И все оказалось не зря, — добавила она.

Ученица Старокувакской школы Лениногорского района Сирина Сахапова заявку успела подать в последний момент, о конкурсе узнала благодаря тете.

— Конечно страх был, но я очень готовилась. Чтобы справиться с волнением, на этапе «Интервью» просто спросила «Как ваши дела?». И разговор сразу наладился, — заявила победительница.

Инзиля Хусаинова из Азнакаево журналистом мечтает стать с детства.

— Я люблю литературу, пишу стихи, — рассказала о себе выпускница. Самым волнительным для нее стал последний этап конкурса. — Я должна была все это пройти и доказать себе, что смогу, — поделилась радостью Инзиля.

Конкурс с хештегом #АЙДАНАТНВ стартовал 5 апреля



Проект получит продолжение

На торжественном подведении итогов победительницы получили дипломы из рук генерального директора ТНВ Ильшата Аминова. С ними будет заключен контракт на обучение в Высшей школе журналистики. Правда для этого выпускницам будет нужно набрать установленный минимальный порог по проходным баллам.

— У нас есть минимальный порог, есть еще внутренние экзамены, от которых тоже никто не освобождается, — уточнил Василь Гарифуллин.

Также он предложил рассказывать о финалистках и дальше.

— Пусть это будет продолжительный проект. Нужно показывать, как девушки учатся, каких успехов добились, чтобы мы видели, как они выросли, — подал идею Василь Загитович.

— За это не беспокойтесь, — ответила ему Мадина Тимерзянова, добавив, что девушки и дальше будут находиться в фокусе внимания. — Мы будем приезжать к вам снимать интересные события вашей жизни, ваши успехи. Также на первых каникулах ждем вас к себе на практику. Мы на вас надеемся, — обратилась Тимерзянова к победительницам.

В завершении мероприятия генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов анонсировал, что телеканал в скором времени запустит следующую часть этого проекта и начнет набирать будущих абитуриентов уже на следующий год обучения.

1 / 16 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов