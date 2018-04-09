Ильшат Аминов: «Бесплатное журналистское образование в республике закончилось»

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпании "Новый Век"

Телеканал ТНВ запустил конкурс на целевое обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ по профилю «Новые национальные медиа». Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции, которая прошла сегодня в стенах телеканала.

— С этого года Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций КФУ прекращает прием студентов на очные отделения бесплатно. Я вынужден констатировать, что бесплатное журналистское образование в республике закончилось. И это самый тяжелый для меня вывод, — обозначил причину запуска конкурса генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. По его словам, в этой связи остро встает вопрос подготовки национальных кадров для работы на телевидении.

Конкурс с хештегом #АЙДАНАТНВ стартовал 5 апреля, прием заявок осуществляется до 19 апреля. На грант ТНВ могут претендовать выпускники средних общеобразовательных школ всех регионов России, которые хорошо владеют литературным татарским языком. А конкурсным преимуществом будет опыт в письменном творчестве или создании видеоматериалов.

Победителями станут три человека, за образование которых заплатит ТНВ. Стоимость обучения составит 135 тыс. на человека в год. Конкурс пройдет в три этапа, два из которых — заочные. На первом этапе необходимо представить эссе на татарском языке на тему «Мой лучший друг» в свободной авторской манере изложения. На втором этапе состоится творческий конкурс «В кадре», который подразумевает самопрезентацию в видеоформате. И третий, очный тур пройдет в жанре «Интервью». К завершающему этапу допустят шесть претендентов на грант, отобранных по итогам двух туров.

— Мир меняется очень быстро и технологично, поэтому нужна специальная подготовка для людей, которые собираются работать в журналистике. Журналисты — это костяк интеллигенции, — отметил Ильшат Аминов. Он также подчеркнул, что три человека на грант — это очень мало.

— Мы должны действовать вместе с другими национальными изданиями. Вместе создать полноценную татарскую группу, где были бы и пишущие журналисты, журналисты интернет-изданий и тележурналисты. Единственный вариант сохранить татарскую интеллигенцию — воссоздать татарский гуманитарный университет, — обозначил путь развития генеральный директор ТНВ.

Победители на обладание целевого гранта ТНВ будут определены 15 мая. С конкурсным положением можно ознакомиться на сайте tnv.ru и в группах ТНВ в социальных сетях.



