Новинки мусульманской моды на подиуме KazanSummit 2018: как прошла fashion-сессия в «Корстоне»

Сегодня в рамках форума «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2018» в ГТРК «Корстон» прошел IX Международный фестиваль мусульманской одежды Kazan Islamic Clothes 2018». Форум собрал уже известных и только начинающих дизайнеров из Турции, Чечни, Индонезии, Дагестана, а также других стран мира и регионов России. В этом году на фестиваль впервые посетили гости из Великобритании, Марокко, Узбекистана и Киргизии. Новинки мусульманской моды оценивал видеокорреспондент «Реального времени».