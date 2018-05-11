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Новинки мусульманской моды на подиуме KazanSummit 2018: как прошла fashion-сессия в «Корстоне»

22:53, 11.05.2018
Новинки мусульманской моды на подиуме KazanSummit 2018: как прошла fashion-сессия в «Корстоне» Фото: Олег Тихонов

Сегодня в рамках форума «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2018» в ГТРК «Корстон» прошел IX Международный фестиваль мусульманской одежды Kazan Islamic Clothes 2018». Форум собрал уже известных и только начинающих дизайнеров из Турции, Чечни, Индонезии, Дагестана, а также других стран мира и регионов России. В этом году на фестиваль впервые посетили гости из Великобритании, Марокко, Узбекистана и Киргизии. Новинки мусульманской моды оценивал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
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