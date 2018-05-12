«Их нравы»: как юный османский султан задумал жесткую борьбу с коррупцией и был за это наказан

Осман II, наметивший ряд реформ и начавший собирать новую армию, пал жертвой мятежа янычар

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен шестнадцатому султану Османской империи Осману II (1604—1622) — реформатору, непонятому своим двором и армией.

Воруют-с!

Шестнадцатый султан Османской империи Осман II был самым молодым из падишахов Великой порты и первым из них, кого убили в возрасте 18 лет. Причиной стало недовольство янычарского корпуса его реформистскими взглядами, протюркскими позициями и методами управления.

Подобно своему отцу Ахмеду I, Осман II стал падишахом в очень раннем возрасте — ему тогда было всего 14. Так же как и отец, он был решительным и своенравным молодым человеком, задумал ряд реформ, которые в конечном счете стоили ему жизни. Из предыдущих публикаций мы знаем, что с конца XVI века Османская империя переживала не лучшие времена своего существования, начался процесс тлеющей деградации государства, обусловленный множеством факторов. Тут и война на два фронта (Австрия и Иран), и раздутый чиновничий аппарат, и народные волнения (движение Джелали), которые не утихали последние полвека, и начавшие вести себя чрезмерно независимо корпусы янычар и сипахов.

Воцарение Османа II. Фото Sahand Ace / wikipedia.org

На мысль о необходимости перемен Османа II натолкнуло несколько моментов. Первое, это, конечно же, результаты Хотинской войны с Речью Посполитой, в которой янычары — элита османского войска — вели себя очень пассивно и сражались нехотя. Второе — Осман II решил провести пересчет войск, и оказалось, что денег из казны, условно говоря, выделяется на содержание 100 солдат, а количество реальных солдат всего 50. Растрата казенных денег государственными мужами заставила молодого султана серьезно задуматься над проблемой, и он решился на крайне жесткие меры. Среди его реформаторских идей наиболее примечательными были следующие:

упразднение корпуса янычар и сипахов,

создание новой армии, состоящей преимущественно из тюрков Анатолии, Сирии и Египта,

очищение государственных структур от так называемых перевертышей (девширме), которых за последние века развелось очень много. На их места планировалось привести других людей из числа тюркского населения,

перенос столицы из Стамбула в Бурсу,

отделение государства от религии,

пересмотр законов, введенных при Мехмеде Завоевателе и Сулеймане Великолепном, с целью приведения их в соответствие современным условиям,

отказ от неудобных помпезных одеяний и переход к удобному минимализму,

запрет государственным служащим брать в жены наложниц из султанского гарема.

Осман на марше к Хотину. Рядом с ним его будущий убийца — Давут-паша. Лицо Давут-паши стёрто. Миниатюра из «Шехнаме-и Надири». Фото wikipedia.org



Янычарский бунт, бессмысленный и беспощадный

Со времен Фатиха Мехмеда Завоевателя Осман II стал первым султаном, который нарушил традицию и взял в жены не наложниц из дворца, которые обычно были чужестранками, а свободных турецких женщин, коими оказались дочь Шейхульислама Эсата Эфенди Акиле Ханым и внучка великого визиря Сулеймана Великолепного Петрев Паши Айше Хатун. Справедливости ради стоит отметить, что у Османа II все же была жена-наложница-иностранка Мейл-и Шах Хатун, которая, по утверждению некоторых историков, имела сербское происхождение.

Большинство его идей все же были воплощены в той или иной форме, но уже другими правителями и в другие периоды существования Османской империи и республиканской Турции. Однако время нещадно, а противники не дремлют. Осману II не суждено было увидеть воплощение своих идей. Отчасти в силу молодого возраста и ранней смерти, отчасти из-за того, что у него не было команды единомышленников, которые могли бы осуществить его задумки. В то время султаны опирались на своего великого визиря, а у Османа II не оказалось надежного визиря. Тем не менее он решил начать с самого трудного — с переустройства армии. С этой целью, под предлогом совершения хаджа, он намеревался покинуть Стамбул и начать собирать новую армию в Анатолии. Однако, узнав о намерениях султана, янычары подняли бунт, в результате которого юный император был схвачен и доставлен в тюрьму Йедикуле. Над ним издевались, а конце его задушили и отрезали ухо.

Все эти события вызвали бурю волнений не только в столице, но и по всей империи. Народ негодовал. Все-таки Осман II оказался первым и единственным правителем, которого убили собственные подчиненные, а это было первым предвестником начала конца.

Янычары подняли бунт, в результате которого юный император был схвачен и доставлен в тюрьму Йедикуле. Фото wikipedia.org

Шестнадцатый султан Великой Порты и девяносто пятый халиф исламского мира Осман II был похоронен рядом с мавзолеем своего отца, что располагается в мечети Султанахмет. На момент жестокого убийства ему было всего 18 лет.