До свидания, Хабаровск: как «Уфа» провожала в ФНЛ дальневосточных армейцев

«Уфа» не без волнений взяла свои «законные» три очка

ФК «Уфа» накануне принимал на своем поле заведомого аутсайдера — хабаровский СКА, давно уже получивший «волчий билет» в первый дивизион. Единственной мотивацией для башкирского клуба в этом матче была борьба за шестое место в чемпионате. О том, как он сложился для фаворитов, а также о поиске других интриг в отсутствии главной — в репортаже «Реального времени» из Уфы.

Игра по-крупному

В текущем чемпионате хабаровчане одержали всего две победы — 2:1 и 2:0 — обе дома. Самым результативным является успех в матче с «Анжи», правда, в ответной встрече в Каспийске 3 декабря махачкалинцы нанесли армейцам самое крупное поражение за время их короткого визита в РФПЛ — 4:0. В этот же день «Уфа» одержала свою первую и единственную за 4 года крупную победу в Премьер-лиге — со счетом 3:0 дома был повержен «Амкар».

Вообще же, «СКА-Хабаровск» самое крупное поражение в своей истории потерпел в 2014 году от «Волги» в Нижнем Новгороде — 0:6. В тот год дальневосточники обитали в ФНЛ, а «Уфа» как раз дебютировала в элите. Интрига №1. Сумеет ли «Уфа» перебить хоть какой-то рекорд результативности?

Двусторонние «сухари»

«СКА-Хабаровск» не забивает в ворота соперников с последнего матча в прошлом году — на поле казанского «Рубина» 9 декабря хабаровчане смогли проиграть не «всухую» — 1:3. В 2018 году они не могут забить уже на протяжении семи встреч. Единственное свое очко за этот период СКА добыл нулевой ничьей в Грозном месяц назад — 0:0.

«Уфа» этой весной забивает регулярно. Не удалось поразить лишь ворота рвущегося на всех парах к чемпионству «Локомотива» в прошлом туре в Москве — 0:0. Весь этот четвертый уфимский сезон в воротах «горожан» играет Александр Беленов, на счету которого десять матчей на ноль. Есть прекрасный шанс сохранить свои ворота сухими и в матче с аутсайдером. Вот вам интриги №2 и №3, взаимозависимые.

Сергей Передня руководит командой с 3 апреля и проиграл с ней три игры. Фото fcska.ru



Уфимские дни Передни

Сергей Передня, сменивший на тренерском мостике «СКА-Хабаровск» Рината Билялетдинова, руководит командой с 3 апреля и проиграл с ней три игры. Не он, соответственно, принес хабаровчанам ничью — 2:2 с «Уфой» дома в первом круге (тогда у руля был Алексей Поддубский). Но с Уфой и Башкирией у Передни давние связи. В качестве игрока он выступал в 2005 году за «Содовик» из Стерлитамака, который до «Уфы» добился лучших результатов в истории башкирского футбола. Более того, в том году он дважды забил канувшему в Лету уфимскому «Нефтянику» — в начале чемпионата (второй дивизион, «Урал-Поволжье») в Стерлитамаке — 3:0 и в Уфе — 2:1. Тогда стадион «Нефтяник» еще имел деревянные трибуны, и большая футбольная жизнь потухла на нем на многие годы как раз после этого обидного поражения уфимцев. Кстати, и «Содовика» уже больше нет, его максимум — 6-е место в первом российском дивизионе.

А тренерская история Передни против уфимцев продолжилась в 2010 году, том самом, когда команда «Башинформсвязь-Динамо» была переименована в «Уфу» и стала подниматься к вершине отечественного футбола из второй лиги. В тот год команда Бориса Синицына, тренировавшего в свое время и «Содовик», принимала на своем поле стадиона «Динамо» дзержинский «Химик», который двумя месяцами раннее возглавил Сергей Передня. Гостям удалось отобрать очки у уфимцев — 1:1. «Химик» уже тоже исчез как профессиональная команда. Вот такой «могильщик» наш Передня.

К интриге №4 — сможет ли он разжиться очками в Уфе в 2018 году — добавим интригу №5. Дело в том, что у Сергея Александровича 30 апреля день рождения, и перед поединком против пока самого успешного наставника башкирской команды Сергея Семака напрашивался вопрос, какой подарок он получит в этот день от подопечных — галстук или очки.

Перед поединком напрашивался вопрос, какой подарок Сергей Семак получит в этот день от подопечных. Фото vk.com/ufafc

Без повода для волнений

Стадион накануне заполнился едва на одну пятую. Зато уже на 3-й минуте хозяева открыли счет. Играючи Стоцкий отдал на фланг Неделчару, тот навесил, Слай сбросил головой на выход Сысуеву и последний метко пробил мимо вратаря Довбни — 1:0.

— У нас было новое сочетание центральных защитников. Эта несогласованность, несыгранность и привела к голу, наверное. Хотя вроде говорили о внимательности с первых минут, — скажет после поединка наставник армейцев. Ответом его подопечные не блеснули, и по их действиям было ощущение — да, это команда ФНЛ. Однако на 14-й минуте они размяли Беленова — мол, просто так ты свой «сухарь» не получишь.

— Игра была тяжелой как и все матчи для нас. Держала в напряжении до самого финального свистка, — возможно, лукавил после матча наставник «Уфы» Сергей Семак. — И гол, который мы забили, несколько охладил наш пыл. После этого мы минут 15 приходили в себя.

Тем временем, радушно позволив хабаровчанам обозначить некую активность у своей штрафной, уфимцы с 18-й минуты вновь перевели игру к воротам «СКА-Хабаровск». А за Сысуевым гости устроили настоящую охоту — два раза ему оказывали помощь медики. На 21-й минуте мог увеличивать счет Никитин, но его удару после углового не хватило точности. Позже имел отличный момент после прострела Слая Стоцкий.

В целом в первом тайме у Уфы был лишь один соперник — собственная нереализация голевых моментов, хотя в желании борьбы, порой грубой, гостей не упрекнешь. Самым активным во владении мячом у хабаровчан можно было бы назвать именинника Передню — успел тренер гостей пожонглировать мячом на углу своей технической зоны.

Уже на 3-й минуте хозяева открыли счет. Фото vk.com/ufafc

Уфимское гостеприимство на лезвии бритвы

В начале второго тайма «горожане» предприняли попытки взять-таки «армейскую крепость». Голевые шансы имели все те же Никитин и Стоцкий, а также давно молчащий на голы Пауревич. А на 57-й минуте Сергей Семак все же отправил отдыхать наполучавшего тумаков Сысуева — его заменил автор дубля в хабаровском матче Вячеслав Кротов.

Удивительно, но как раз после этого активнее стали дальневосточники. У них была пара интересных моментов. Семак почувствовал неладное и выпустил на поле Облякова. Иван почти тут же едва не забил «ножницами» — мяч прошел над перекладиной. Но и это не разгрузило оборону уфимцев, наоборот, гости поднажали — и голкипер хозяев вспомнил, что такое вратарские прыжки по углам. Стало тревожно за победный результат. А на 86-й минуте Безбородов помог хозяевам — не поставил пенальти после попадания мяча в руку Никитину после удара хабаровчанина.

— Даже не знаю, как трактовать эпизод с неназначенным пенальти, — прокомментировал на послематчевой пресс-конференции этот момент Передня. — Видимо, это удел всех команд, которые вылетают. Обидно, что такой опытный судья видел все железно и стопроцентный пенальти не поставил. Если правила для всех, значит, давайте трактовать для всех одинаково.

Не сказать что героически, но «Уфа» в эти минуты откровенно отбивалась. И все же Сухов на исходе основного времени матча мог удвоить результат, но его удар отбил Довбня. Финальным аккордом стала уфимская замена Игбуна — на поле вышел ветеран клуба Азамат Засеев, накануне отметивший свое 30-летие. Очень тяжелая победа подопечных Сергея Семака — 1:0.

— Много ошибались, играли ниже своих возможностей. В дальнейшем было много хороших моментов, чтобы увеличить счет. Но реализация нас подвела, поэтому такая нервная концовка, — сказал наставник «горожан» Семак по итогам встречи.

Во втором тайме активнее стали дальневосточники. У них была пара интересных моментов. Фото vk.com/ufafc



Игбун мыслями уже в Казани

А форвард ФК «Уфа» Сильвестр Игбун после игры продемонстрировал хорошее для легионера знание географии местных дерби, мысленно заглядывая уже в столицу Татарстана.

— Мы забили быстрый гол и немного расслабились, — признался нападающий. — Конечно, надо было забивать два-три мяча, но я счастлив, что один гол принес нам победу. Впереди у нас два матча, в том числе дерби в Казани, и нам нужно набирать очки.

Дмитрий Слезин