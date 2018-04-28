Новости общества

04:18 МСК
Новости раздела
Общество

Без прикрас: что увидели журналисты и экологи из окна поезда

21:36, 28.04.2018
Без прикрас: что увидели журналисты и экологи из окна поезда Фото: eco.tatarstan.ru

Сегодня экологи вместе с журналистами провели комиссионный объезд Казанского региона Горьковской железной дороги и прилегающих к ней территорий по маршруту. В ходе рейда было зафиксировано 35 мест несанкционированного размещения отходов. В основном экологи высказали претензии относительно состояния контейнерных площадок и гаражных кооперативов, где фиксируется большое количество мусора. В рейде принял участие видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоИнфраструктура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

04:18 МСК
Новости раздела