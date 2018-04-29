Рецензия на фильм «Танки»: опять не рассказали о главном
На большие экраны вышла картина Кима Дружинина «Танки». В фильме рассказывается о перегоне из Харькова в Москву двух первых образцов знаменитого Т-34 в 1940 году. Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского Кремля Михаил Черепанов посмотрел ленту и для «Реального времени» написал колонку-рецензию. Колумнист нашей интернет-газеты нашел несоответствия с историческими фактами и отметил положительные моменты «Танков».
В реальной жизни
Посмотрел премьеру фильма в кинотеатре со всеми звуковыми эффектами. Первое впечатление: очередная приключенческая, весьма зрелищная видеоигра со всеми спецэффектами. Сродни модным лентам жанра фэнтези с ржавыми железными крепостями и супермотоциклами, способными вытаскивать танки из реки.
При всем желании, в отличие от «28 панфиловцев», фильм «Танки» того же режиссера Кима Дружинина невозможно назвать историческим даже условно. Единственное, что там взято из реальной истории — факт перегона двух новых танков из Харькова в Москву при участии самого конструктора М.И. Кошкина.
Действительно, в начале марта 1940 года один из создателей лучшего советского танка времен Великой Отечественной войны Михаил Кошкин решил участвовать в доставке своим ходом двух своих новых моделей для показа Сталину. Пробег 750 километров без серьезного ремонта за несколько дней был тогда действительно не под силу любому танку. В том числе и за рубежом. И сам факт такого рейда ставил знак качества на эту новую машину, убеждал в ее явных преимуществах.
Жаль, что авторы фильма не сказали о том, что результатом этого рейда было не только зачисление танка Т-34 на вооружение Красной армии. Конструктор Кошкин заплатил за эту победу буквально своей жизнью. Показав свои танки 17 марта 1940 года Сталину и другим членам правительственной комиссии, получив разрешение на серийный выпуск, Михаил Иванович уже 26 сентября 1940 года скончался. Причиной смерти 41-летнего инженера была неизлечимая по тем временам пневмония, которую он и получил в легендарной поездке.
Главный смысл совершенного подвига был в том, что танки прошли по мартовскому весеннему бездорожью. Стоит посмотреть на данные синоптиков, узнаешь, что основная часть маршрута проходила по заснеженной территории. Средняя температура в районе Курска и тем более Подмосковья в марте 1940 года была минусовой (!).
И красивая картинка на экране
А что мы видим в фильме? Поля с колосьями пшеницы и купающуюся в реке голую девушку. Сплошной курорт. Тут бы на солнышке не перегреться.
К величайшему сожалению, и в этом фильме, как это часто бывает в современных триллерах с участием исторических героев, акцент поставлен не на реальные факты, а на вымысел и фантастические картинки. Вместо того, чтобы показать реальные трудности, которые были на пути создания нового танка, авторы фильма показали какую-то сказку о «белогвардейцах», которые прячутся 20 лет после революции в какой-то крепости из ржавой цистерны, и о группе немецких шпионов, которые смело разъезжают по Украине на супермотоциклах с пулеметами и безнаказанно расстреливают какое-то поселение в СССР. Даже если предположить, что это были бандиты, живущие на болоте, стрельбу почему-то слышит милиционер и даже сообщает о ней в центр. Но прибывшая Красная армия не разбирается с причиной стрельбы, а устраивает настоящую засаду с пушками на какие-то танки в десятках километров от инцидента.
Понятно, что авторы фильма просто не знают о главном смысле подвига конструктора Кошкина и потому ничего не рассказывают о нем зрителю.
Если этого в фильме нет, то говорить о деталях вообще бессмысленно.
О том, что:
- боеспособность советских танков по-настоящему проверялась не под Халхин-Голом с японцами, а в войне с финнами с ноября 1939 года по март 1940 года (о ней, видимо, авторы фильма не знают);
- танки в марте 1940 года были показаны Сталину не на Красной площади, а на Ивановской, которая находится внутри самого Кремля;
- в вермахте Германии, тем более в штабах разведслужбы, женщины не служили;
- попадание бронебойного снаряда в заднюю часть любого танка наносило ему значительный вред, двигатель после такого попадания выходил из строя.
«Офицеры Особого отдела были гораздо опаснее»
Было бы очень полезно, если бы в фильме рядом с советскими танками показали хотя бы один немецкий тех времен. Чтобы нынешние школьники убедились, что никакого технического отставания у нашей страны в 1941 году ни от кого не было.
Единственное, во что охотно верится, — это факт, что все наши военные секреты того времени, которые не доступны исследователям до сих пор, первыми попадали на стол немецкого командования. И это были не только чертежи новых танков, созданных на базе германских и с использованием их дизелей. Каждый школьник может найти в интернете фотографии Казани, сделанные летчиками люфтваффе летом 1942 года, на которых есть не только подробная карта наших оборонных предприятий, но и подписано, где что производится. Наши спецслужбы считают эти фото секретными для нас до сих пор.
Согласен с авторами фильма и в том, что практически все серьезные секретные операции нашей разведки и оборонной промышленности проводились с огромными помехами со стороны НКВД. Читай — политического руководства СССР. Расстреливались и подвергались репрессиям самые талантливые советские конструкторы и инженеры, специалисты любого профиля. Порой лишь за специфическую фамилию или знакомство с Троцким. Напомню — командующим РККА в годы гражданской войны.
Уверен, что и М.И. Кошкин в процессе создания новых танков ощущал сопротивление со стороны военных и руководства НКВД гораздо более значительное, чем от всех существовавших тогда в нашей стране шпионов Германии. В реальной жизни офицеры Особого отдела были гораздо опаснее для инженеров оборонных заводов, чем вся иностранная агентура, показанная в фильме в образе предателя-танкиста с кувалдой или супермена на мотоцикле, вытаскивающего из речки наш танк.
Итог таков.
По сравнению с другими иностранными блокбастерами фильм, конечно, гораздо полезнее для молодежи. Но он ничего не рассказывает о героической деятельности создателей советских танков, о реальных возможностях Т-34 и не показывает главного: конструктор Михаил Иванович Кошкин совершил настоящий гражданский подвиг ценой своей жизни, и благодаря таким, как он, наша страна никогда не имела отставания в бронетехнике от Германии.
Справка
Михаил Валерьевич Черепанов — заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского Кремля, председатель ассоциации «Клуб воинской славы», член редколлегии Книги Памяти жертв политических репрессий РТ. Преподаватель дополнительного образования казанского Дворца детского творчества им. А. Алиша. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член-корреспондент Академии военно-исторических наук, лауреат Государственной премии РТ.
- Родился в 1960 году.
- Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Журналистика».
- Руководитель рабочей группы (с 1999-го по 2007 год) Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан.
- С 2007 года работает в Национальном музее РТ.
- Один из создателей 28-томной книги «Память» Республики Татарстан о погибших в годы Второй мировой войны, 19 томов Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан и др.
- Создатель электронной Книги Памяти Республики Татарстан (списка уроженцев и жителей Татарстана, погибших в годы Второй мировой войны).
- Автор тематических лекций из цикла «Татарстан в годы войны», тематических экскурсий «Подвиг земляков на фронтах Великой Отечественной».
- Соавтор концепции виртуального музея «Татарстан — Отечеству».
- Участник 60 поисковых экспедиций по захоронению останков солдат, павших в Великой Отечественной войне (с 1980 года), член правления Союза поисковых отрядов России.
- Автор более 100 научных и научно-просветительских статей, книг, участник всероссийских, региональных, международных конференций. Колумнист «Реального времени».
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/97441-recenziya-na-voenno-priklyuchencheskuyu-kartinu-tanki
Михаил Валерьевич, я не ослышался? Вы только что признали, что СССР где-то в 1937-1941 гг. был наполнен вражеской агентурой, в том числе немецкой? Что количество реальных, БЕЗ КАВЫЧЕК, врагов народа и изменников родины было таково, что чертёж нового патефона и примуса первым делом попадал на стол Абверу? ??? Так что, репрессии были не запросто так? ???
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/97441-recenziya-na-voenno-priklyuchencheskuyu-kartinu-tanki
Я о том и говорю, что все репрессии НКВД были совершенно бессмысленными. Такие вот стукачи способствовали уничтожению самых верных родине патриотов, а у власти оставались воры, преступники и болваны, наносящие своей дуростью гораздо больший вред. Дурак и стяжатель - отличные находки для вражеской разведки. И как раз их-то репрессии не тронули. Все как всегда.