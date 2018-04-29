Рецензия на фильм «Танки»: опять не рассказали о главном

Фото: кадр из фильма

На большие экраны вышла картина Кима Дружинина «Танки». В фильме рассказывается о перегоне из Харькова в Москву двух первых образцов знаменитого Т-34 в 1940 году. Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского Кремля Михаил Черепанов посмотрел ленту и для «Реального времени» написал колонку-рецензию. Колумнист нашей интернет-газеты нашел несоответствия с историческими фактами и отметил положительные моменты «Танков».

В реальной жизни

Посмотрел премьеру фильма в кинотеатре со всеми звуковыми эффектами. Первое впечатление: очередная приключенческая, весьма зрелищная видеоигра со всеми спецэффектами. Сродни модным лентам жанра фэнтези с ржавыми железными крепостями и супермотоциклами, способными вытаскивать танки из реки.

При всем желании, в отличие от «28 панфиловцев», фильм «Танки» того же режиссера Кима Дружинина невозможно назвать историческим даже условно. Единственное, что там взято из реальной истории — факт перегона двух новых танков из Харькова в Москву при участии самого конструктора М.И. Кошкина.

Действительно, в начале марта 1940 года один из создателей лучшего советского танка времен Великой Отечественной войны Михаил Кошкин решил участвовать в доставке своим ходом двух своих новых моделей для показа Сталину. Пробег 750 километров без серьезного ремонта за несколько дней был тогда действительно не под силу любому танку. В том числе и за рубежом. И сам факт такого рейда ставил знак качества на эту новую машину, убеждал в ее явных преимуществах.

Действительно, в начале марта 1940 года один из создателей лучшего советского танка времен Великой Отечественной войны Михаил Кошкин решил участвовать в доставке своим ходом двух своих новых моделей для показа Сталину. Фото wikipedia.org



Жаль, что авторы фильма не сказали о том, что результатом этого рейда было не только зачисление танка Т-34 на вооружение Красной армии. Конструктор Кошкин заплатил за эту победу буквально своей жизнью. Показав свои танки 17 марта 1940 года Сталину и другим членам правительственной комиссии, получив разрешение на серийный выпуск, Михаил Иванович уже 26 сентября 1940 года скончался. Причиной смерти 41-летнего инженера была неизлечимая по тем временам пневмония, которую он и получил в легендарной поездке.

Главный смысл совершенного подвига был в том, что танки прошли по мартовскому весеннему бездорожью. Стоит посмотреть на данные синоптиков, узнаешь, что основная часть маршрута проходила по заснеженной территории. Средняя температура в районе Курска и тем более Подмосковья в марте 1940 года была минусовой (!).

И красивая картинка на экране

А что мы видим в фильме? Поля с колосьями пшеницы и купающуюся в реке голую девушку. Сплошной курорт. Тут бы на солнышке не перегреться.

К величайшему сожалению, и в этом фильме, как это часто бывает в современных триллерах с участием исторических героев, акцент поставлен не на реальные факты, а на вымысел и фантастические картинки. Вместо того, чтобы показать реальные трудности, которые были на пути создания нового танка, авторы фильма показали какую-то сказку о «белогвардейцах», которые прячутся 20 лет после революции в какой-то крепости из ржавой цистерны, и о группе немецких шпионов, которые смело разъезжают по Украине на супермотоциклах с пулеметами и безнаказанно расстреливают какое-то поселение в СССР. Даже если предположить, что это были бандиты, живущие на болоте, стрельбу почему-то слышит милиционер и даже сообщает о ней в центр. Но прибывшая Красная армия не разбирается с причиной стрельбы, а устраивает настоящую засаду с пушками на какие-то танки в десятках километров от инцидента.

Довоенные танки производства завода №183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 образца 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 образца 1941 года с пушкой Ф-34. Фото wikipedia.org



Понятно, что авторы фильма просто не знают о главном смысле подвига конструктора Кошкина и потому ничего не рассказывают о нем зрителю.

Если этого в фильме нет, то говорить о деталях вообще бессмысленно.

О том, что:

боеспособность советских танков по-настоящему проверялась не под Халхин-Голом с японцами, а в войне с финнами с ноября 1939 года по март 1940 года (о ней, видимо, авторы фильма не знают);

танки в марте 1940 года были показаны Сталину не на Красной площади, а на Ивановской, которая находится внутри самого Кремля;

в вермахте Германии, тем более в штабах разведслужбы, женщины не служили;

попадание бронебойного снаряда в заднюю часть любого танка наносило ему значительный вред, двигатель после такого попадания выходил из строя.

«Офицеры Особого отдела были гораздо опаснее»

Было бы очень полезно, если бы в фильме рядом с советскими танками показали хотя бы один немецкий тех времен. Чтобы нынешние школьники убедились, что никакого технического отставания у нашей страны в 1941 году ни от кого не было.

Единственное, во что охотно верится, — это факт, что все наши военные секреты того времени, которые не доступны исследователям до сих пор, первыми попадали на стол немецкого командования. И это были не только чертежи новых танков, созданных на базе германских и с использованием их дизелей. Каждый школьник может найти в интернете фотографии Казани, сделанные летчиками люфтваффе летом 1942 года, на которых есть не только подробная карта наших оборонных предприятий, но и подписано, где что производится. Наши спецслужбы считают эти фото секретными для нас до сих пор.

Каждый школьник может найти в интернете фотографии Казани, сделанные летчиками люфтваффе летом 1942 года



Согласен с авторами фильма и в том, что практически все серьезные секретные операции нашей разведки и оборонной промышленности проводились с огромными помехами со стороны НКВД. Читай — политического руководства СССР. Расстреливались и подвергались репрессиям самые талантливые советские конструкторы и инженеры, специалисты любого профиля. Порой лишь за специфическую фамилию или знакомство с Троцким. Напомню — командующим РККА в годы гражданской войны.

Уверен, что и М.И. Кошкин в процессе создания новых танков ощущал сопротивление со стороны военных и руководства НКВД гораздо более значительное, чем от всех существовавших тогда в нашей стране шпионов Германии. В реальной жизни офицеры Особого отдела были гораздо опаснее для инженеров оборонных заводов, чем вся иностранная агентура, показанная в фильме в образе предателя-танкиста с кувалдой или супермена на мотоцикле, вытаскивающего из речки наш танк.

Итог таков.

По сравнению с другими иностранными блокбастерами фильм, конечно, гораздо полезнее для молодежи. Но он ничего не рассказывает о героической деятельности создателей советских танков, о реальных возможностях Т-34 и не показывает главного: конструктор Михаил Иванович Кошкин совершил настоящий гражданский подвиг ценой своей жизни, и благодаря таким, как он, наша страна никогда не имела отставания в бронетехнике от Германии.

Михаил Черепанов