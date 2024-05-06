Татарстанцам рассказали о мероприятиях в честь Дня Победы

Татарстанцам рассказали о мероприятиях в честь Дня Победы. О списке мероприятий и прошедших торжеств рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Она сообщила, что в январе отметили 80-летие освобождение блокадного Ленинграда. В республике ветеранов, заставших данное событие, насчитывается 83 человека. Пятеро из них приняли участие в торжественном мероприятии в Санкт-Петербурге. Их наградили памятными знаками, а также от имени раиса Татарстана были вручены подарочные наборы.

Также она добавила, что 27 апреля состоялось общее чествование тружеников тыла, а 12 мая состоится день победного завершения Крымской наступательной операции. Начиная с 2023 года в республике дан старт большому культурному проекту «80 историй от ветерана Великой Отечественной» — в его рамках снимают репортажи о ветеранах войны. В том числе участникам данного проекта вручают награды и подарки. В этом году планируется записать 37 подобных репортажей.

В завершение министр отметила, что в настоящее время проходят акции «Диктант Победы» и «Георгиевская ленточка». А 9 мая пройдет торжественное возложение цветов на Арском и Архангельском кладбищах.

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Разиль Самигуллин, Исаков Олег