В Казани возобновили подачу тепла в 264 социальных объекта из-за похолодания

В Казани из-за резкого похолодания возобновили подачу тепла в социальные объекты. На утро сегодняшнего дня подключили к отоплению 264 учреждения, но техническая возможность есть в 730 объектах.

Руководитель исполкома Рустем Гафаров поручил поторопиться с заявками для подачи тепла и не отключать горячую воду в жилых домах до установления теплой погоды.

Обогрев социальных учреждений в Казани возобновили 3 мая. Сейчас отапливаются 185 детских садов, 39 школ, 35 объектов здравоохранения и пять спортивных организаций. «Май, к сожалению, не радует нас теплыми весенними днями. В городе установилась холодная погода. Так как ряд котельных уже приостановил работу, в частности АО «Татэнерго» приступило к ремонту тепловодов, одним движением руки открыть вентиль везде мы не сможем. Но при этом сделаем все, чтобы социальные объекты были с теплом», — отметил на аппаратном совещании Рустем Гафаров.

Заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин рассказал, что после завершения отопительного сезона предприятия теплоэнергетики приступили к ремонтным и подготовительным работам. Поэтому сейчас тепловоды №1, 2 и 4 АО «Татэнерго», которые обеспечивают теплом центр и южно-промышленную часть города, включая 92 социальных объекта, выведены из эксплуатации. Также остановлены и выведены в ремонт 41 котельная АО «Казэнерго», к которым подключено 40 детских садов, школ, больниц и спортивных учреждений. По причине начавшихся работ возобновить обогрев ряда социальных объектов невозможно.

Рустем Гафаров подчеркнул, что никто не будет возобновлять отопление без заявки. Он поручил своему заместителю Гузель Сагитовой и начальнику управления образования Иреку Ризванову провести работу с руководителями социальных учреждений, чтобы дети не остались без тепла.

Искандер Гиниятуллин также отметил, что с начала ухудшения погоды в систему «Открытая Казань» поступили 132 заявки от жителей многоквартирных домов. Подача тепла возобновлена в трех МКД Кировского и Московского районов. «Прошу при наличии запросов граждан и технической возможности дома подключать», — обратился замруководителя исполкома к главам районных администраций и к председателю комитета ЖКХ Василию Лысачкину. Комментируя выступление, Рустем Гафаров поручил не отключать горячее водоснабжение в домах в период холодов.

Напомним, в начале мая в Казани неожиданно наступили заморозки, что стало серьезной проблемой для местных фермеров. Мэрия города активно работает над включением отопления в домах, чтобы обеспечить жителей теплом в такую непогоду, однако аграрии терпят значительные потери из-за морозов.

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Разиль Самигуллин