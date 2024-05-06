Татарстанцам рассказали о ходе работ по капитальному ремонту в республике

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов рассказал о ходе работ по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов на еженедельном совещании в Доме Правительства.

В рамках программы капитального ремонта в 37 муниципальных образованиях Татарстана начались работы в 465 многоквартирных домах. На данный момент выполнение строительно-монтажных работ составляет 21%. Всего в программу включены 763 дома.

Работы по капитальному ремонту ведутся в различных отраслях. В сфере образования из 185 объектов, включенных в 7 федеральных и республиканских программ, ремонт проводится в 16 детских садах. Общее выполнение работ составляет 38%. На школьных объектах и в образовательных центрах работы оцениваются в 19%. Также запланирован большой объем работ по ремонту пищеблоков в школах. В настоящее время ведется ремонт 11 таких объектов. Общее выполнение программы составляет 2%.

По линии здравоохранения из 137 объектов 52% составило выполнение программы по фельдшерско-акушерским пунктам, по ремонту поликлиник закрыто 34% от планового объема работ и 28% выполнения составляет программа по ремонту стационаров.

Также активно ведутся работы по капитальному ремонту других объектов социально-культурного назначения. Подробную информацию о выполнении работ по каждому направлению можно найти на сайте Министерства строительства и архитектуры Татарстана.

Ранее о состоянии работ по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов в рамках республиканских и федеральных программ доложил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин