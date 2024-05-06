В Казани на прошлой неделе зарегистрировали 164 новорожденных мальчика и 150 девочек

На прошлой неделе, с 29 апреля по 5 мая, в Казани появились на свет 164 мальчика и 150 девочек, сообщает пресс-служба мэрии города. Минимальный вес при рождении составил 1 700 граммов, максимальный — 4 800.

Популярные имена новорожденных: Мирон, Ранель, Адам, Матвей, Амир для мальчиков и Василиса, Ева, Ясмина, Айлин, Аиша для девочек.

Самыми редкими именами на прошлой неделе стали Албир, Халил, Дэян, Валерий, Сафиль, Даниль, Ильфар, Лукман, Тигран, Рахим, Таир, Айгиз, Святослав, Халима, Ника, Айсу, Эсма, Бадрия, Валентина, Дана, Селина, Айна, Наргиза и Теона.

Также на прошлой неделе в столице Республики Татарстан зарегистрировали брак 55 пар.

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Рената Валеева