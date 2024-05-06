Более 1100 памятных мест Великой Отечественной войны благоустроено по нацпроекту «Жилье и городская среда»

В России ежегодно проводятся мероприятия по благоустройству общественных и дворовых пространств. Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Особое внимание уделяется территориям, на которых размещены памятники, посвященные Великой Отечественной войне. На сегодня по нацпроекту с 2019 года благоустроено более 1 100 таких площадок.

— День Победы — один из важнейших праздников в истории нашей страны. Этот знаменательный день посвящен подвигу советских солдат, которые достойно сражались с немецко-фашистскими захватчиками с июня 1941-го по май 1945 года в ходе Великой Отечественной войны. Мы чтим память погибших бойцов и мирных жителей, чтим ветеранов Великой Отечественной войны, благодаря которым мы можем жить под мирным небом. Отдавая дань уважения нашим героям, мы благоустраиваем территории мемориалов и памятников, — подчеркнул заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, восстановление и благоустройство общественных пространств, посвященных Великой Отечественной войне, позволяет сохранить для будущих поколений память о героизме людей, которые защищали и продолжают защищать нашу страну.

В рамках федерального проекта в этом году планируется благоустроить 102 территории мемориалов и памятников. Особое внимание уделяется и содержанию в нормативном состоянии уже благоустроенных объектов. Напомним, в Казани подвели итоги голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в будущем году. В опросе приняли участие 133,5 тысячи жителей города.

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Разиль Самигуллин