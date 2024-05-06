Почти 100 учителей из Татарстана получат квалификацию педагога допобразования в сфере разработки беспилотных авиасистем

В России стартовал национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Цель проекта — развитие беспилотной авиации на период до 2030—2035 годов. В рамках проекта предусматривается разработка и серийное производство отечественных беспилотных авиационных систем, создание крупных производственных центров, развитие инфраструктуры и подготовка кадров для беспилотной авиации.

Педагогическим работникам предлагают пройти профессиональную переподготовку по программе «Практическая подготовка педагогических работников в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем». Объем программы составляет 280 академических часов. Обучение проходит в модульном формате, состоящем из теоретической (объем 78 часов) и практической части в объеме 190 академических часов.

По этой программе с 20 марта по 10 мая теоретическое обучение проходят 97 педагогов из 18 образовательных организаций Татарстана. Практическая часть обучения пройдет в два этапа на базе Лаишевского технико-экономического техникума. В первом потоке с 13 мая по 8 июня будут участвовать 32 слушателя, во втором, с 16 сентября по 9 ноября, — 65 человек. Всего в практической части обучения примет участие 521 слушатель, среди них будут педагоги из Кировской, Нижегородской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан.

После завершения обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке по квалификации «педагог дополнительного образования в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем». Напомним, Министерство образования и науки республики Татарстан закупит учебные беспилотники на 145 миллионов рублей.

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Разиль Самигуллин