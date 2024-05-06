МЧС России продолжает работы по ликвидации последствий паводка

Сотрудники МЧС России продолжают работы по устранению последствий паводка в Тюменской и Курганской областях, а также в некоторых районах Оренбургской и Омской областей.

Уровень воды в реке Ишим снижается, но в Викуловском районе продолжает расти. В 48 населенных пунктах остаются подтопленными 392 жилых дома, 345 дачных домов и 3 241 приусадебный участок, а также 36 участков автодорог.

За последние сутки вода отступила в 2 муниципалитетах, освободив 47 жилых домов, 371 дачный дом и 50 приусадебных участков. За сутки специалисты МЧС России откачали 32 тысячи кубометров воды.

В Курганской области в 6 муниципалитетах остаются подтопленными 487 жилых домов, 6 078 дачных домов, 6 низководных мостов и 10 участков автодорог. За последние сутки в двух муниципалитетах от воды освободились 47 жилых домов, 371 дачный дом, 50 приусадебных участков.

В Оренбургской области остаются подтопленными более 3 тысяч жилых домов и почти 7 тысяч приусадебных участков. Однако за последние сутки 170 жилых домов и 256 приусадебных участков освободились от воды. Специалисты МЧС России за сутки откачали более 41 тысячи кубометров воды, просушили 145 жилых домов и продезинфицировали 1 068 жилых домов. Сотрудники МЧС России укрепляют и наращивают защитную насыпь в Омской области. Ранее сообщалось, что спасатели укрепляют участок федеральной трассы в Тюменской области.

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Разиль Самигуллин