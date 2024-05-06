Сегодня в Казани температура опустится до 8 градусов

Фото: Реальное время

В Казани в понедельник, 6 мая, ожидается облачная погода, без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +2 до +8 градусов. Ветер западный, порывами от 5 до 7 м/с.

По Республике Татарстан прогнозируется от +1 до +8 градусов.

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