Муслюмово ищет поставщика для питания школьников и детсадовцев на сумму 19 млн рублей

Фото: Александр Ильин

В Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан ищут поставщика для проекта по организации питания учащихся и воспитанников. Об этом «Реальное время» узнало с сайта «Госзакупки».

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения района заключают контракт с исполнителем, который будет оказывать услуги по питанию в течение 2024 года. Контракт предусматривает сумму 19 408 216,32 рубля.

На основании проекта меню (Приложение №2 к контракту) исполнитель разрабатывает двухнедельное циклическое меню, которое согласовывает с МКУ «Управление образования» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан.

Услуги включают изготовление мясных и рыбных продуктов. Для этого исполнитель будет поставлять мясо говядины «Халяль» и мясо птицы в виде грудки куриной замороженной «Халяль». Рыба будет поставляться в мороженом виде. Все продукты будут упакованы.

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Рената Валеева