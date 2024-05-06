С начала года МЧС провело более 13 тысячи обследований выработок обслуживаемых объектов

С начала года горноспасательные подразделения МЧС России провели более 13 тысяч профилактических обследований выработок обслуживаемых объектов. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) являются важной частью системы МЧС России. Они расположены в 40 регионах страны и обслуживают около 2 300 опасных производственных объектов, таких как угольные шахты, рудники, разрезы, карьеры и объекты подземного строительства.

Горноспасатели участвуют в ликвидации крупнейших аварий на горнодобывающих предприятиях, проявляя мужество и самоотверженность при спасении застигнутых аварией горняков. За год был спасен 191 человек в результате ликвидации 13 аварий.

В текущем году на базе организаций ВГСЧ МЧС России обучено более 1 300 горноспасателей и около 2 000 спасателей. Специалисты осваивают современные технологии и методы ликвидации аварий в составе вспомогательных горноспасательных команд.

Ранее инспекторы Чистопольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Татарстан спасли двух мужчин, чей парусник перевернулся на реке Каме напротив речного порта города Чистополя.

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Разиль Самигуллин