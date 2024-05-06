День в истории 6 мая: создали пилотажную группу «Стрижи», родился Ренат Харис, День памяти жертв Холокоста
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 6 мая 2024 года
6 мая отмечается День памяти жертв Холокоста. Год назад было совершено покушение на писателя Захара Прилепина, три года назад в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт», 33 года назад была создана авиационная пилотажная группа «Стрижи», 83 года назад родился татарский поэт Ренат Харис. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Премьер-лига России по футболу: «Рубин» сыграет против ЦСКА.
- Плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу: УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубань».
Кто родился: Владимир Этуш и Рашид Калимуллин
- 1758 — французский революционер, глава якобинцев Максимилиан Робеспьер (казнен 28 июля 1794 года). Стоял во главе Французской республики в 1793—1794 годах.
- 1856 — австрийский невролог и психолог, основатель школы психоанализа Зигмунд Фрейд (умер 23 сентября 1939 года). Одно из самых важных его достижений — разработка трехкомпонентной структурной модели психики. Полное собрание сочинений составляет 26 томов.
- 1856 — американский исследователь Арктики Роберт Пири (скончался 20 февраля 1920 года). Официально считается первым человеком, достигнувшим Северного полюса.
- 1870 — американский банкир, основатель Банка Америки Амадео Джаннини (скончался 3 июня 1949 года).
- 1907 — советский военный летчик, герой Великой Отечественной войны Николай Гастелло (погиб 26 июня 1941 года). Спустя всего четыре дня с момента начала Великой Отечественной войны совершил известный «огненный таран». 26 июня 1941 года экипаж под командованием Николая Гастелло вылетел для нанесения бомбового удара по германской механизированной колонне. Самолет Гастелло был подбит, из-за повреждения топливного бака возник пожар на борту. Тогда пилот направил горящий самолет на колонну врага. Весь экипаж погиб.
- 1922 — советский и российский актер Владимир Этуш (скончался 9 марта 2019 года). Известен по фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Приключения Буратино».
- 1941 — поэт, литературный критик, драматург Ренат Харис. С 1973 года заместитель министра культуры ТАССР. Работал главным редактором журнала «Казан утлары» и газеты «Татарстан хабарляре». С 1995 года Ренат Харис был заместителем председателя Государственного совета РТ, в 1999—2004 годах — председателем комиссии по идентификации законов РТ на государственных языках. Возглавлял рабочую группу Конституционной комиссии РТ по созданию флага, герба и гимна Татарстана, автор идеи и концепции Всемирного конгресса татар, оперного фестиваля имени Шаляпина.
- 1953 — премьер-министр Великобритании с 1997 по 2007 год Тони Блэр.
- 1956 — рок-музыкант, клавишник группы «Пикник» Сергей Воронин (скончался 6 декабря 2006 года).
- 1957 — композитор, председатель правления Союза композиторов России и Союза композиторов Татарстана Рашид Калимуллин. В 1985 году он окончил Казанскую государственную консерваторию, а в 1987-м — аспирантуру. Калимуллин работает в таких жанрах, как опера, песни, хоровая музыка, симфонические и камерные произведения. Именно по инициативе Рашида Калимуллина был создан Казанский центр современной музыки Софии Губайдулиной.
- 1961 — звезда Голливуда Джордж Клуни. Получил популярность после съемок в сериале «Скорая помощь», играл в фильмах «От заката до рассвета», «Одиннадцать друзей Оушена», «Мне бы в небо» и др.
Кто скончался: Виктор Драгунский и Марлен Дитрих
- 1873 — герой борьбы за независимость Венесуэлы и первый ее президент Хосе Антонио Паэс (родился 13 июня 1790 года).
- 1877 — финский поэт Йохан Людвиг Рунеберг (родился 5 февраля 1804 года). Его стихотворение «Наша земля» стало национальным гимном Финляндии.
- 1919 — американский писатель, автор «Волшебника из Страны Оз» Лаймен Фрэнк Баум (родился 15 мая 1856 года).
- 1949 — бельгийский писатель и драматург, нобелевский лауреат Морис Метерлинк (родился 29 августа 1862 года). Известен как автор пьесы «Синяя птица».
- 1972 — советский писатель Виктор Драгунский (родился 30 ноября 1913 года). Автор веселых историй про Дениса Кораблева под общим названием «Денискины рассказы».
- 1992 — немецкая и американская киноактриса Марлен Дитрих (родилась 27 декабря 1901 года). Всемирную известность ей принесли фильмы «Марокко», «Обесчещенная», «Шанхайский экспресс», «Белокурая Венера» и др.
- 2011 — российский рок-музыкант, основатель группы «Алиса» Святослав Задерий (родился 30 июня 1960 года).
Праздники: день Георгия Победоносца и напитков
- День памяти жертв Холокоста. Установлен в память о шести миллионах евреев, уничтоженных нацистами в период Второй мировой войны. В мемориальном музее «Яд ва-Шем» в Иерусалиме в этот день проходит официальная церемония поминовения погибших.
- День святого Георгия Победоносца. На Руси почитание этого святого приобрело особое значение: сидящий верхом на коне и поражающий змия Георгий запечатлен в центре герба Российского государства.
- День напитков. Первые упоминания об этом неофициальном празднике приходятся на 1921 год, правда, тогда он был более известен как День газированных напитков в бутылках.
- День мучеников в Сирии и Ливане. Дата посвящена памяти борцов за независимость Сирии и Ливана от Османской империи.
События: «Марш миллионов» в Москве, регистрация вакцины «Спутник Лайт», коронация Карла III
- 1889 — в Париже открылась Всемирная выставка, приуроченная к столетию взятия Бастилии. В качестве входной арки на территорию экспозиции в Трокадеро инженеру Гюставу Эйфелю была заказана знаменитая Эйфелева башня, которую по окончании выставки предполагалось разобрать.
- 1902 — в Бенгальском заливе было застигнуто циклоном и потерпело крушение судно «Каморта» под флагом Великобритании. Число погибших составило 655 человек. Это одно из крупнейших кораблекрушений XX века.
- 1906 — Николай II утвердил основные государственные законы Российской империи. Документ стал фундаментальным законодательным актом, регулировавшим разделение власти и полномочий между императором и российским парламентом. Согласно своду, все принимаемые Думой законы должны были утверждаться императором, вся исполнительная власть в стране оставалась в его подчинении. Император назначал министров, объявлял войну, единолично руководил внешней политикой страны и т. д. Основные законы потеряли юридическую силу в 1917 году при крушении монархии.
- 1917 — в Казани начал работу первый губернский Съезд крестьянских депутатов. На нем был избран губернский Совет крестьянских депутатов.
- 1937 — произошла последняя крупнейшая катастрофа дирижабля в истории. Во время очередного полета в США германский «Гинденбург» потерпел катастрофу при посадке на базе Лейкхерст в США. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв был слышен на расстоянии пятнадцати миль. На борту воздушного судна находились 97 пассажиров и членов команды и около тонны ручной клади. Катастрофа унесла 36 человеческих жизней.
- 1985 — Мурманску и Смоленску присвоили почетное звание городов-героев. Немецкие войска дважды предпринимали генеральное наступление на Мурманск, однако оба наступления провалились. Более интенсивным бомбовым ударам в годы войны подвергся только Сталинград. Кроме того, с 10 июля по 10 сентября 1941 года состоялось Смоленское сражение, существенно задержавшее наступление немецких войск на Москву. Оборона самого города продолжалась с 15 июля по 28 июля.
- 1991 — была создана авиационная пилотажная группа «Стрижи». Все полеты «Стрижи» выполняют на фронтовых истребителях четвертого поколения МиГ-29 и являются единственной в мире пилотажной группой, выполняющей фигуры одиночного и группового высшего пилотажа на машинах такого класса. В 1993 году «Стрижи» были удостоены звания «Лучшая пилотажная группа мира».
- 1994 — состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Он был открыт лидерами стран-участниц — королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном. Общая протяженность подземного сооружения составляет около 51 км, из них 38 км проходят непосредственно под дном моря. Несмотря на то, что проект оказался весьма дорогостоящим (10 миллиардов фунтов стерлингов), тоннель под проливом Ла-Манш признан величайшим архитектурным памятником ХХ века.
- 1998 — столица Казахстана Акмола переименована в Астану.
- 2000 — Россия была принята в Международную торговую палату.
- 2004 — вышли заключительные эпизоды культового телесериала «Друзья». В премьерном эфире NBC эпизод посмотрело более 52 миллионов человек, сделав его самым просматриваемым выпуском среди телесериалов 2000-х на американском телевидении.
- 2012 — в России прошел «Марш миллионов», повлекший за собой «Болотное дело».
- 2016 — в Свияжске открыли музей Гражданской войны. Музей расположился в историческом особняке начала XIX века — двухэтажном деревянном «доме с колоннами» (доме Медведевых-Бровкина). Согласно не подтвержденным документально сведениям, именно здесь в 1918 году располагался штаб пятой армии РККА и проживал народный комиссар по военным и морским делам, председатель Революционного военного совета Советской Республики Лев Троцкий.
- 2021 — в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Эффективность препарата составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.
- 2022 — Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство российской Федерации тенниса.
- 2023 — в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но получил ранения.
- 2023 — состоялась коронация короля Великобритании Карлa III.