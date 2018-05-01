Мир, труд, май — как день рождения в праздник влияет на жизнь человека

Самого молодого управляющего в системе Пенсионного фонда России тепло поздравляют его коллеги

Фото: пресс-служба ОПФР по РТ

1 мая отмечает день рождения Эдуард Вафин, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан. Символично, ведь это Праздник весны и труда. По-особому решили поздравить своего руководителя сотрудники Пенсионного фонда на страницах «Реального времени».

«У всех добрых людей есть особенность — они скрашивают нашу жизнь своим появлением»

Этими словами мы, сотрудники Пенсионного фонда Татарстана, хотели бы подчеркнуть особенности феномена трудолюбивого человека. Мы захотели сделать ему подарок — каждый желающий, в том числе родные, близкие, коллеги, рассказали свою историю о нем, человеке, которого любим мы все, об управляющем Отделением ПФР по Республике Татарстан Эдуарде Яфасовиче Вафине. Он, с нашей точки зрения, человек особенный…

Особенность №1: прошел все три ступени среднего образования

Со школьной скамьи Эдуард Вафин учился так, словно готовился к самой интересной и увлекательной и полезной людям работе. Наверное, многие из нас могут похвастаться своим хорошим средним образованием. Но вряд ли многим повезло пройти все существующие ступени среднего образования: школу, гимназию, лицей.

Начальное образование (1986—1991) Эдуард Вафин получил в средней школе №85 Казани. В 1991—1992 годах обучался в известной казанской гимназии №7. В связи с отличным результатом на общереспубликанской олимпиаде по математике был зачислен в одну из лучших школ России — физико-математический лицей №131 Казани, который закончил в 1996 году. За время учебы был неоднократным победителем и призером районных и республиканских олимпиад по математике, физике и химии.

Интересный факт: в третьем классе Эдуард из-за несчастного случая сломал позвоночник, двигалась только шея. И уже тогда, ощущая нехватку своих знаний и боязнь растерять уже имеющиеся, он использовал это время для того, чтобы перечитать собрания сочинений известных русских классиков и множество произведений других жанров. Да и в пионеры его принимали дома.

Со школьной скамьи Эдуард Вафин учился так, словно готовился к самой интересной и увлекательной и полезной людям работе. Фото: архив



Особенность №2: абсолютный отличник

Студенческие годы прошли в стенах Казанского университета на экономическом факультете. С первого курса Эдуард занимался наукой, тем самым расширяя круг общения. Он знакомился с новыми людьми, многие из которых позднее стали его соратниками и коллегами.

Знания, полученные в альма-матер, советы наставников стали для него крепкой основой не только для построения карьеры, они задали вектор для развития, самосовершенствования и личностного роста. Отметка «отл.» в зачетной книжке для него была нормой, и от этой нормы он не отступал в течение пяти лет, получив диплом с отличием по специальности «Менеджмент» и зачетку, где не было ни одной оценки ниже «отл.». Кстати, второй диплом об окончании юридического факультета тоже был красного цвета.

Интересный факт: 16 ноября 2011 года состоялась защита диссертации Эдуарда Вафина на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Тема научного исследования: «Совершенствование системы пенсионного обеспечения на основе развития накопительной составляющей (на примере Республики Татарстан)». Он работал над ней больше 10 лет, наверное, поэтому в день защиты заслушивались только две диссертации: Эдуарда Вафина и Николая Никифорова, тогда вице-премьера — министра информатизации и связи Татарстана, ныне министра связи и массовых коммуникаций России.

Уникальное качество

Особенность №3: лидер по жизни

Эдуард Яфасович, никогда не боялся ошибаться и не опасался критики, в самых различных ситуациях проявляя себя как уверенный и целеустремленный человек. Наверное, это уникальное качество, генетически заложенное в нем, только укреплялось под влиянием условий жизни. К тридцати годам Эдуард Вафин являлся председателем Совета общественной организации Республики Татарстан «Лига экономистов» (впоследствии став ее президентом) и председателем правления «Межрегиональной ассоциации актуариев Республики Татарстан».





В 2017 году Отделение ПФР по Республике Татарстан признано Лидером Пенсионного фонда РФ



Интересный факт: в целях поддержки и поощрения наиболее талантливых студентов, проявивших способности к научным исследованиям в области экономики, в 2007 году Вафин как председатель «Лиги экономистов» учредил стипендию имени Виссариона Семенова — первого декана экономического факультета, истинного патриота Казанского университета.

Особенность №4: трудозависимость

Для Эдуарда Яфасовича, работа всегда была единственным средством самореализации, достижения признания и получения морального удовлетворения от жизни. Наверное, желание активно трудиться, выходящее за рамки естественного трудолюбия, появилось в 16 лет, когда он стал жить отдельно от родителей, самостоятельно зарабатывать. Выбор осваиваемых профессий был достаточно широк: разнорабочий, грузчик-комплектовщик, штукатур-маляр, промышленный альпинист. Всякий труд важен. Тот, кто умеет и любит работать, всегда пользовался уважением других, а тот, кто умеет что-то делать хорошо — тем более.

Интересный факт: принимал участие в капитальном ремонте Республиканской клинической больницы и реставрации Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Эдуард Вафин и Антон Дроздов, глава Пенсионного фонда России. Расширенное заседание Правления Пенсионного фонда России. Вручение диплома Лидера. Фото пресс-службы ОПФР по РТ



Самый молодой руководитель

Особенность №5: самый молодой управляющий

Работа в Отделении Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан, одном из наиболее значимых социальных институтов страны, крупнейшем в федеральной системе оказания государственных услуг в области социального обеспечения, — стала вторым домом для Эдуарда Яфасовича — местом самореализации как человека и профессионала.

Он пришел сюда студентом экономического факультета КГУ в 2000 году и прошел все ответственные ступени деятельности Отделения, непосредственно участвуя в каждом знаковом этапе становления Пенсионного фонда Татарстана.

2000—2001 годы — ведущий специалист экономического отдела, участвует в создании системы из 51 территориального управления ПФР в городах и районах Республики Татарстан;

2002 год — главный специалист экономического отдела, разрабатывает штатное расписание для клиентских служб в каждом районе республики;

2002 — 2005 годы — главный специалист группы финансового обеспечения бюджетного отдела, реализует социальные программы, направленные на улучшение условий проживания престарелых граждан и инвалидов в стационарных, полустационарных учреждениях социального обслуживания, оказание адресной социальной помощи малообеспеченным пенсионерам;

2005—2007 годы — руководитель группы финансового обеспечения управлений, непосредственно участвует во внедрении новой формы обслуживания в виде передвижной (мобильной) клиентской службы;

2008—2013 годы — начальник бюджетного отдела, участвует в оптимизации выполнения основных функций территориальными органами ПФР с целью повышения качества предоставления государственных социальных услуг населению;

2013—2016 годы — заместитель Управляющего, принимает участие в реализации первого в России проекта по централизации заработной платы на уровне региона;

С 2016 (в 36 лет) по настоящее время — стал самым молодым Управляющим в системе Пенсионного фонда Российской Федерации — двукратный «Лидер Пенсионного фонда Российской Федерации».





Далекий 2007 год, вручение авторской книги «Основы пенсионной системы Российской Федерации. Фото пресс-службы ОПФР по РТ



Дорогой Эдуард Яфасович!



Мы, Ваши друзья и коллеги хотим благодарить Вас за то, что вы делаете для нас для республики и для страны в целом! Мы гордимся и дорожим Вами, в первую очередь, как порядочным человеком и классным руководителем! Вы возглавляете Пенсионный фонд Татарстана в очень непростое время — время перемен в Пенсионной системе в республике, в стране. Поэтому, делая одно дело, для нас очень важно видеть, что Вы на своем личном примере демонстрируете, как нужно, по-настоящему, любить свою работу, отдаваться ей всей душой и упорно идти к поставленным целям. А наше общее стремление быть достойными Вас дает нам силы двигаться вперед.

Пусть Ваше сердце будет наполнено теплом Ваших близких, а в душе всегда царят спокойствие и гармония! Продолжайте жить и работать так, как чувствуете, в соответствии со своей природой, потому что такая жизнь дарит радость всем нам!

С уважением и признательностью, коллектив Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан.



Этой публикации не было бы, если бы не: Татьяна Вафина, Яфас Вафин, Сергей Киселев, Елена Разумовская, Николай Никифоров, Маргарита Максимова, Роберт Уразов и другие любящие коллеги и друзья.

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