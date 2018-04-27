Гласность по-тюлячински: построить школу за 15 дней, а отопление доделывать два года

После звонка корреспондента «Реального времени» главе Тюлячей с родителей учеников многострадальной школы взяли расписку-опровержение

Серия скандалов в Тюлячинском районе, похоже, далека от завершения. Как выяснило «Реальное время», сдали, да не доделали два года назад новую начальную школу в деревне Большие Тюлязи. В ноябре 2016 года здание на улице Центральной, рассчитанное на пятнадцать учеников 1—4-х классов и построенное на средства бюджета по Федеральной целевой программе по развитию сельских территорий, торжественно открыли в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова, но в отсутствие предусмотренного проектом газового котла. И уже две зимы школу отапливают не дешевым газом, а по временной схеме — при помощи дорогого электричества. Местные чиновники уверяют, что это нормально.

Много школ в одном котле, а одна — вовсе без котла

В Тюлячинском районе в последнее время происходит много странных с точки зрения логики вещей. Там, например, местная компания — ООО «Строительная фирма «Строитель», которая ходит в передовиках по части госзаказа, умудряется безнаказанно не рассчитываться с подрядчиками годами и возводить «новые» социальные объекты и жилые дома буквально из строительного мусора — бэушного кирпича. Так что школа без отопительного котла вполне вписывается в общую картину «освоения» бюджетных средств, хотя аукцион на строительство нового здания Большетюлязинской начальной школы был заключен в августе 2016 года с другой компанией — казанским ООО «Восток-С». Тогда, к слову, этой фирме достался не только этот скромный объект в Больших Тюлязях сметной стоимостью 15,15 млн руб., а сразу 18 лотов на 103,26 млн руб. — ГИСУ РТ объединило в один объект закупки под невнятным названием «Выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установка и монтаж оборудования» несколько сельских школ, спортивных площадок, ветеринарных пунктов и т.п.

Как получилось, что школу в итоге сдали без предусмотренного проектом газового котла, начальник районного отдела образования Наталья Карпова не знает:

— Технические вопросы мы не решаем, мы лишь эксплуатируем здание, — пояснила она «Реальному времени». — А новой уютной школе были рады все — и мы, и ученики, и родители. Старое-то здание было совсем ветхое! И нет ничего страшного в том, что первые две зимы работы школа отапливалась с помощью электрического котла. Сети отопления в школе были сразу смонтированы, осталось газовый котел подключить. За электричество мы исправно платили. Конечно, это получилось дороже, чем платить за газ. Но это же все временно! Зато в классах поддерживалась нормативная температура — 20—22 градуса. Разве что в спортзале было чуть прохладнее…

Сдавали в теплой атмосфере, учатся — в прохладной

Родители же учеников говорят другое — что плохое отопление заметно подпортило их радость от переезда в новую школу. И что из-за прохладной атмосферы, стоявшей в учебном учреждении всю зиму, младшеклассники то и дело простужались.

Но слова родителей к делу не пришьешь: Большие Тюлязи — деревня маленькая, сейчас в школе насчитывается всего пять учеников, да и рабочих мест для взрослых там немного, поэтому недовольные отцы и матери свои фамилии обнародовать не готовы. А глава Тюлячинского района Ильдус Зарипов на этом основании строит защиту от неудобных вопросов.

— Вот кто конкретно жалуется, что в школе холодно? — возмутился он в ответ на вопросы корреспондента «Реального времени». — Не можете фамилии назвать? В райотдел образования жалоб от родителей школьников не поступало! Это не они недовольны, это другие люди ищут негатив на руководство района, пытаются все преподнести в негативном виде. Последнее время много жалоб поступает, причем не совсем объективных… И насчет ситуации со школой, я думаю, это тоже просто чье-то субъективное мнение, что все плохо там. Я сейчас в Англии, на учебе, под рукой документов нет, поэтому не могу вам точно сказать, почему школу без газового котла сдали. Насколько я помню, в рамках финансирования строительства школы расходы на газовый котел не были заложены, ГИСУ его оплату производило отдельно, позднее. И поставку котла так сразу после оплаты невозможно осуществить — минимум полгода нужно, чтобы его изготовить… Но и с электрокотлом все параметры по теплу в отопительные периоды соблюдались, разве что в спортзале в морозы было 18—19 градусов!

А вскоре после звонка корреспондента «Реального времени» Ильдусу Зарипову на нашу электронную почту пришло фото свежего, датированного 26 апреля заявления, подписанного матерями всех пяти учеников Большетюлязинской НОШ. Суть документа, написанного аккуратным учительским почерком, сводится к тому, что никто из родителей младшеклассников в наше издание с жалобами на плохое отопление в школе не обращался. Чиновники, что называется, оперативно отреагировали на «негатив» — вместо того, чтобы разобраться в ситуации и принять меры по существу дела, принудили безответных, по сути, людей «дать показания» в свою пользу.

Между тем Салават Назклычев, директор Старозюринской средней общеобразовательной школы, филиалом которой является Большетюлязинская начальная, рассказал корреспонденту «Реального времени», что котел для школы доставили еще осенью прошлого года, но до сих пор не установили.

— В новом учебном году он будет работать, — заверил он. — А как так получилось, что школу без котла сдали, я не знаю. Я в то время еще только-только в должность вступил, а строили школу в Больших Тюлязях до меня. Сейчас, насколько мне известно, готовится техническая документация на подключение газового котла, до начала нового учебного года все формальности будут завершены и котел запустят.

— Сдача котла в эксплуатацию не от нас зависит, — дополнил эти сведения начальник Тюлячинской РЭГС Равис Хазиев. — Существует определенный порядок: если кому-то необходимо подключить газ, то мы выдаем техусловия в течение двух недель с момента обращения. Затем подрядчик должен в соответствии с проектом смонтировать газопровод и все оборудование, работы должен принять технадзор, а уже потом документация сдается нам. На подключение Большетюлязинской школы мы техусловия давно выдали. А документация от них к нам не поступала.

Вишенкой на торте стала информация с сайта госзакупок: в документах аукциона на право производства работ на объектах, в числе которых находится Большетюлязинская НОШ, присутствует сводный сметный расчет, в котором отдельной строкой выделены затраты на монтаж «газопровода низкого давления к котлам наружного размещения» — около 102 тыс. рублей. Это, если следовать логике, должно означать, что в ходе сдачи-приемки школы должны были быть оформлены и все необходимые документы на газовые коммуникации.

От аукциона до завершения строительства — 15 суток

Как вышло, что проектом и сметами на строительство школы было предусмотрено все, вплоть до устройства площадки под газовый котел и прокладки к ней газопровода, но только не логично напрашивающиеся закупка и установка котла, — остается загадкой. Но и кроме этого, к заказчикам и строителям нового здания Большетюлязинской начальной школы вопросы останутся. И главный вопрос — не об отсутствующем газовом котле и не о том, как подрядчику удалось сдать в эксплуатацию социальный объект с отоплением по временной схеме.

Дело в том, что возвели эту школу с точки зрения даже наисовременнейших строительных технологий невероятно быстро. Итоги аукциона, после которого 18 лотов, включая Большетюлязинскую НОШ, достались ООО «Восток-С», были подведены 15 августа 2016 года, госконтракт с подрядчиком был заключен 26 августа. А всего спустя три месяца после этого, 24 ноября 2016 года, официальный правительственный сайт РТ сообщил об ее торжественном открытии, на котором присутствовал президент республики. Мероприятие было приурочено к громкой дате — в эти дни Тюлячинский муниципальный район праздновал свое 25-летие.

Но дети в школу, как сообщила корреспонденту «Реального времени» начальник отдела образования Тюлячинского райисполкома Наталья Карпова, пришли гораздо раньше. Занятия начались, как и положено, 1 сентября. И если только уроки в первой четверти не велись вразрез с требованиями техники безопасности — одновременно с монтажом строительных конструкций и отделкой здания (а занятия, по заверению Карповой, начались в полностью завершенном здании), то либо в ООО «Восток-С» работают сказочные мастера, способные за пару ночей возвести любой замок, либо ГИСУ РТ в своей обычной манере провело аукцион формально — постфактум.

В общем, как ни крути, а похоже, глава Тюлячинского района Ильдус Зарипов сильно ошибается, полагая, что его недоброжелатели зря поднимают шум вокруг обстоятельств открытия новой начальной школы в Больших Тюлязях. При таком раскладе с тендером уже не только действия местных властей вызывают сомнения в законности, но и на более высоком уровне отчетливо просматриваются нарушения, которыми как минимум должно заинтересоваться УФАС. А как максимум — прокуратура и правоохранительные органы.