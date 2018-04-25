Ведущие онкологи Турции бесплатно проконсультируют пациентов в Казани

18 и 19 мая представительство Anadolu организует встречи с профессорами клиники

Скоро у жителей Казани появится уникальная возможность получить бесплатную консультацию специалистов клиники мирового уровня. 18 и 19 мая представительство Anadolu в Казани организует ряд встреч с ведущими профессорами госпиталя Anadolu — профессором Метином Чакмакчи, и профессором Хале Башак Чалар.











Доктор Хале Башак Чалар —руководитель Отделения радиационной терапии. Она проводит лечение доброкачественных и злокачественных опухолей с помощью линейных ускорителей и киберножа.







Для пациентов в одной из местных клиник в сопровождении опытных переводчиков пройдут бесплатные консультации. Для того, чтобы записаться на консультацию к профессору, необходимо связаться любым удобным способом с представительством клиники.



Только 18 мая состоится самое трогательное мероприятие года — Patient Reunion, или встреча пациентов с врачами. Это праздник, на котором собираются пациенты, прошедшие лечение в клинике Anadolu, и их врачи, профессора клиники. В течение вечера гости могут сказать несколько слов благодарности своим лечащим врачам, а также познакомиться с другими пациентами клиники, обменяться интересной и полезной информацией (18+).



Patient Reunion, или встреча пациентов с врачами, — это праздник, на котором собираются пациенты, прошедшие лечение в клинике Anadolu

Так уж получается, что наши пациенты едут в Турцию не на отдых, многие из них сражаются за свою жизнь, вместе с ними их родные — дети, родители, супруги. В самый тяжелый момент так важно иметь поддержку, особенно если ты оказался в чужой стране. В клинике такую поддержку оказывает целая команда профессионалов, но самым родным для пациентов становится лечащий врач, который буквально возвращает их к жизни. После выписки многие пациенты продолжают поддерживать связь с лечащими врачами, сообщают о своем здоровье, поздравляют с праздниками. Доброй традицией стала встреча пациентов и их родственников с врачами клиники, которую организует представительство Anadolu.

В ходе встречи врачи и пациенты общались в неформальной обстановке



Подобное мероприятие прошло в Екатеринбурге 30 марта. На этой встрече многие пациенты отметили, что за месяцы совместной борьбы с серьезными болезнями они ощутили огромную поддержку и почувствовали себя одной семьей с сотрудниками и врачами клиники. Выступая со словами благодарности, адресованными профессорам, многие не могли сдержать слез, были объятия, подарки и теплые слова признательности, даже на турецком. В ходе встречи врачи и пациенты общались в неформальной обстановке, задавали вопросы, как после лечения поддерживать свое здоровье, с какой регулярностью проходить контроль и дополнительные обследования. По словам пациентов, такие встречи необходимо проводить регулярно.

В этом году пациенты и врачи клиники соберутся в одном из уютных залов города. О точном месте и времени проведения будет сообщено заранее. Можно звонить в представительство клиники в Казани и записываться на консультации и встречу.

Подробности по телефонам: +7 (843) 253 77 59, +7 (912) 639 95 41.

Обязательна регистрация на консультации и вечер встречи, количество мест ограничено.

Представительство МЦ « Анадолу» в Казани: ул. Право-Булачная 35/2, оф. 101.

www.anadolumedicalcenter.ru

www.anadolu-tatarstan.ru

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