ТАИФ-НК направит на реализацию экологических программ более 384 млн рублей
В 2017 году ТАИФ-НК реализовал четырехстороннее соглашение, которое было подписано Министерством природных ресурсов и экологии России, Управлением Росприроднадзора, правительством Татарстана и ОАО «ТАИФ-НК» в рамках проведения объявленного в 2017 году «Года экологии в России». Что еще из запланированного было сделано и какие планы в компании строят на этот год — в материале «Реального времени».
Локальные очистные сооружения признали успешно реализованным проектом
Одно из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Республики Татарстан — ОАО «ТАИФ-НК» рассматривает свою деятельность в области экологической безопасности и охраны окружающей среды как одно из обязательных условий успешного развития бизнеса. Компания активно модернизирует существующие и расширяет строительство новых технологических объектов с учетом внедрения эффективных инструментов снижения экологических рисков. Минимизация воздействия производственных процессов компании на природные объекты достигается посредством увеличения применения новых ресурсосберегающих технологий и современных методов производства, соблюдения требований законодательства Российской Федерации, норм международного права и стандартов в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Большую часть средств в 2017 году ТАИФ-НК, а это более 3,7 млрд рублей, вложил в масштабную реконструкцию цеха биологической локальной очистки промышленных сточных вод нефтеперерабатывающего завода. Основная цель данной реконструкции — создание замкнутого водооборотного цикла. Вместо морально устаревшего, полностью изношенного оборудования практически заново построены современные, автоматизированные, отвечающие самым высоким мировым требованиям по очистке воды очистные сооружения. Выбранная система очистки является в своем роде уникальной для российской нефтепереработки: технология финальной очистки позволяет удалять из сточных вод предприятия 99,99% загрязняющих веществ в виде нефтепродуктов. Производительность цеха составляет 500 куб. м/час.
Это достигается за счет применения технологии многоступенчатой системы очистки промышленных сточных вод:
- блок предварительной очистки;
- блок физико-химической очистки;
- блок биологической очистки;
- блок обессоливания;
- блок обезвоживания;
- блок закачки восстановленной минерализованной воды в скважины.
Реализация данного масштабного проекта шла два года под непосредственным руководством генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова. В результате запуска локальных очистных сооружений снизилось негативное воздействие на окружающую среду Нижнекамского промышленного узла — уменьшилось потребление воды, на 70% сократились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
В начале июня 2017 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное пуску цеха локальной очистки промышленных сточных вод, в котором приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Борис Петров, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ Фарит Хайрутдинов, глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Айдар Метшин и другие высокопоставленные гости. В цехе ведется прием и очистка всех производственно-ливневых сточных вод, образующихся на новом Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков и нефтеперерабатывающем заводе ТАИФ-НК. Цех устойчиво работает, перерабатывая все поступающие стоки. Лабораторный анализ воды, взятой после прохождения очистки, показывает, что новый экологический объект достиг проектных значений по качеству очистки сточных вод.
— Благодаря «замкнутому водооборотному циклу» мы на 656 тысяч кубометров сократили потребление свежей воды из реки Камы. Биологические локальные очистные сооружения были запущены в июне, и за это время мы достигли той степени очистки сточной воды, какая и была запланирована. Проект можно признать успешно реализованным благодаря сплоченной работе одной большой команды ТАИФ-НК. Особенно хочется отметить вклад коллектива НПЗ во главе с их директором Владимиром Лахомовым, они, анализируя каждый свой шаг, подошли к решению поставленных амбициозных задач со всей уверенностью и ответственностью, — говорит начальник отдела охраны окружающей среды ТАИФ-НК Ильмир Шафиков.
«К сточной воде предъявляются более жесткие требования, чем к питьевой воде»
— Если посмотреть, то в России требования к качеству сточных вод, сбрасываемых в реки, гораздо жестче, чем за рубежом. По многим показателям они должны быть чище, чем речная вода. Получается парадоксальная ситуация — вода, которую забирают из Камы для промышленных нужд, гораздо грязнее, чем та, которую мы должны туда слить, — продолжает Ильмир Шафиков.
Реализованный проект масштабной реконструкции цеха локальной очистки промышленных сточных вод был не единственным. В рамках четырехстороннего соглашения на Нефтеперерабатывающем заводе произведена замена горелок печи П-3 вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ-7, что позволило значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. На эстакаде налива нафты была смонтирована установка рекуперации паров — при наливе нефтепродуктов очищает пары и не позволяет загрязняющим веществам попадать в атмосферный воздух.
Экологическая программа затронула и Завод бензинов, где завершили модернизацию ректификационной колонны КТ-825, которая предназначена для отгонки метанола-рецикла. Это позволило значительно снизить содержание метанола в сбрасываемых сточных водах.
На реализацию экологических программ, в рамках которых предусмотрено 21 природоохранное мероприятие, в 2018 году ОАО «ТАИФ-НК» планирует направить 384 млн рублей. Наиболее значимые из них: на Заводе бензинов будет произведена замена прямоточного реактора ПР-101 и циклона первой и второй ступени регенератора, что обойдется в 87 млн рублей; еще одно крупное мероприятие — это реконструкция установок гидроочистки керосина и дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе, на что будет направлено более 80 млн рублей. Реализация всех запланированных ТАИФ-НК мероприятий позволит значительно улучшить экологическую обстановку в Нижнекамском промышленном узле и регионе в целом.
Соответствие требованиям международных стандартов
В ОАО «ТАИФ-НК» внедрена, сертифицирована и функционирует интегрированная система менеджмента в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, разработанная в соответствии с требованиями международных стандартов:
- ISO 9001 «Системы менеджмента качества — Требования»;
- ISO 14001 «Системы экологического менеджмента — Требования и руководство по применению»;
- ОНSАS 18001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности — Требования».
— Основной целью сертификации в области системы управления окружающей средой и обеспечения экологической безопасности является защита окружающей среды от воздействия внешних хозяйственных факторов, а также улучшение экологической обстановки за счет перехода от ликвидации последствий загрязнения к его предупреждению, — говорит начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «ТАИФ-НК» Ильмир Шафиков.
Подтверждением эффективности реализуемых в Обществе экологических программ являются постоянные победы ОАО «ТАИФ-НК» в ключевых республиканских и федеральных конкурсах: «ЭКОлидер», «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», «100 лучших товаров России», «Премия правительства РФ в области качества», «Лучшие товары Республики Татарстан».
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