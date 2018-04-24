ТАИФ-НК направит на реализацию экологических программ более 384 млн рублей

Фото: предоставлено ТАИФ-НК

В 2017 году ТАИФ-НК реализовал четырехстороннее соглашение, которое было подписано Министерством природных ресурсов и экологии России, Управлением Росприроднадзора, правительством Татарстана и ОАО «ТАИФ-НК» в рамках проведения объявленного в 2017 году «Года экологии в России». Что еще из запланированного было сделано и какие планы в компании строят на этот год — в материале «Реального времени».

Локальные очистные сооружения признали успешно реализованным проектом

Одно из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Республики Татарстан — ОАО «ТАИФ-НК» рассматривает свою деятельность в области экологической безопасности и охраны окружающей среды как одно из обязательных условий успешного развития бизнеса. Компания активно модернизирует существующие и расширяет строительство новых технологических объектов с учетом внедрения эффективных инструментов снижения экологических рисков. Минимизация воздействия производственных процессов компании на природные объекты достигается посредством увеличения применения новых ресурсосберегающих технологий и современных методов производства, соблюдения требований законодательства Российской Федерации, норм международного права и стандартов в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Большую часть средств в 2017 году ТАИФ-НК, а это более 3,7 млрд рублей, вложил в масштабную реконструкцию цеха биологической локальной очистки промышленных сточных вод нефтеперерабатывающего завода. Основная цель данной реконструкции — создание замкнутого водооборотного цикла. Вместо морально устаревшего, полностью изношенного оборудования практически заново построены современные, автоматизированные, отвечающие самым высоким мировым требованиям по очистке воды очистные сооружения. Выбранная система очистки является в своем роде уникальной для российской нефтепереработки: технология финальной очистки позволяет удалять из сточных вод предприятия 99,99% загрязняющих веществ в виде нефтепродуктов. Производительность цеха составляет 500 куб. м/час.

Это достигается за счет применения технологии многоступенчатой системы очистки промышленных сточных вод:

блок предварительной очистки;

блок физико-химической очистки;

блок биологической очистки;

блок обессоливания;

блок обезвоживания;

блок закачки восстановленной минерализованной воды в скважины.

Реализация данного масштабного проекта шла два года под непосредственным руководством генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова. В результате запуска локальных очистных сооружений снизилось негативное воздействие на окружающую среду Нижнекамского промышленного узла — уменьшилось потребление воды, на 70% сократились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

В начале июня 2017 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное пуску цеха локальной очистки промышленных сточных вод, в котором приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Борис Петров, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ Фарит Хайрутдинов, глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Айдар Метшин и другие высокопоставленные гости. В цехе ведется прием и очистка всех производственно-ливневых сточных вод, образующихся на новом Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков и нефтеперерабатывающем заводе ТАИФ-НК. Цех устойчиво работает, перерабатывая все поступающие стоки. Лабораторный анализ воды, взятой после прохождения очистки, показывает, что новый экологический объект достиг проектных значений по качеству очистки сточных вод.

Рушан Рашитович Шамгунов, генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК», заслуженный химик РТ, кандидат технических наук. Фото Олега Тихонова



— Благодаря «замкнутому водооборотному циклу» мы на 656 тысяч кубометров сократили потребление свежей воды из реки Камы. Биологические локальные очистные сооружения были запущены в июне, и за это время мы достигли той степени очистки сточной воды, какая и была запланирована. Проект можно признать успешно реализованным благодаря сплоченной работе одной большой команды ТАИФ-НК. Особенно хочется отметить вклад коллектива НПЗ во главе с их директором Владимиром Лахомовым, они, анализируя каждый свой шаг, подошли к решению поставленных амбициозных задач со всей уверенностью и ответственностью, — говорит начальник отдела охраны окружающей среды ТАИФ-НК Ильмир Шафиков.



В 2017 году ТАИФ-НК более 3,7 млрд рублей вложил в реконструкцию цеха биологической локальной очистки промышленных сточных вод НПЗ. Фото Олега Тихонова



«К сточной воде предъявляются более жесткие требования, чем к питьевой воде»

— Если посмотреть, то в России требования к качеству сточных вод, сбрасываемых в реки, гораздо жестче, чем за рубежом. По многим показателям они должны быть чище, чем речная вода. Получается парадоксальная ситуация — вода, которую забирают из Камы для промышленных нужд, гораздо грязнее, чем та, которую мы должны туда слить, — продолжает Ильмир Шафиков.



Реализованный проект масштабной реконструкции цеха локальной очистки промышленных сточных вод был не единственным. В рамках четырехстороннего соглашения на Нефтеперерабатывающем заводе произведена замена горелок печи П-3 вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ-7, что позволило значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. На эстакаде налива нафты была смонтирована установка рекуперации паров — при наливе нефтепродуктов очищает пары и не позволяет загрязняющим веществам попадать в атмосферный воздух.

Экологическая программа затронула и Завод бензинов, где завершили модернизацию ректификационной колонны КТ-825, которая предназначена для отгонки метанола-рецикла. Это позволило значительно снизить содержание метанола в сбрасываемых сточных водах.

На реализацию экологических программ, в рамках которых предусмотрено 21 природоохранное мероприятие, в 2018 году ОАО «ТАИФ-НК» планирует направить 384 млн рублей. Наиболее значимые из них: на Заводе бензинов будет произведена замена прямоточного реактора ПР-101 и циклона первой и второй ступени регенератора, что обойдется в 87 млн рублей; еще одно крупное мероприятие — это реконструкция установок гидроочистки керосина и дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе, на что будет направлено более 80 млн рублей. Реализация всех запланированных ТАИФ-НК мероприятий позволит значительно улучшить экологическую обстановку в Нижнекамском промышленном узле и регионе в целом.

Соответствие требованиям международных стандартов

В ОАО «ТАИФ-НК» внедрена, сертифицирована и функционирует интегрированная система менеджмента в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, разработанная в соответствии с требованиями международных стандартов:

ISO 9001 «Системы менеджмента качества — Требования»;

ISO 14001 «Системы экологического менеджмента — Требования и руководство по применению»;

ОНSАS 18001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности — Требования».

— Основной целью сертификации в области системы управления окружающей средой и обеспечения экологической безопасности является защита окружающей среды от воздействия внешних хозяйственных факторов, а также улучшение экологической обстановки за счет перехода от ликвидации последствий загрязнения к его предупреждению, — говорит начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «ТАИФ-НК» Ильмир Шафиков.

Подтверждением эффективности реализуемых в Обществе экологических программ являются постоянные победы ОАО «ТАИФ-НК» в ключевых республиканских и федеральных конкурсах: «ЭКОлидер», «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», «100 лучших товаров России», «Премия правительства РФ в области качества», «Лучшие товары Республики Татарстан».