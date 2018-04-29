«Все, что не запрещено, — можно. И кормить в кафе грудью — тоже»

Социальный предприниматель Роман Егоров — о грудном вскармливании в общественных местах и дискриминации в принципе

В середине апреля разгорелся скандал о кормлении грудью в кафе «Кофемания». Как сообщала компания в официальных комментариях, женщину с ребенком не выгоняли из кафе, просили лишь кормить семимесячного ребенка более незаметно. Но даже сошедший на нет конфликт породил порцию новых дискуссий — что считать нормальным и ненормальным в обществе. Роман Егоров, директор АНО «Дивергент», на примере грудного вскармливания рассуждает о природе дискриминации.

Дочь кормит грудью мою внучку. Я читаю в соцсетях очередной холивар на тему того, что кого-то выгнали из кафе за этот самый процесс, и недоумеваю. А что, дискриминация у нас теперь разрешена законом? Проверил Конституцию. Нет, все в силе пока.

Поэтому имею заявить всем нетерпеливым. Вас раздражают пожилые стюардессы? Беременные женщины в кафе? Младенцы в самолетах? Терпите и молчите. Все, что не запрещено, — можно. И кормить в кафе грудью — тоже. Да-да.

Никогда, кстати, не понимал сути этой полемики. Уже лет пять, наверное, с некоторой регулярностью соцсети обсуждают взахлеб: «Можно ли кормить грудью в кафе?» И оказывается почему-то, что у кормления в кафе много противников. Обычно их аргументы звучат как-то так: «это неэстетично», «я не хочу это видеть», «это нескромно» и что-то там еще про уважение к окружающим. Да, и почему-то особенно ревностные защитники кафе и ресторанов от кормящих женщин любят приводить аргумент: «Ну начните тут же памперсы менять!»

Сразу скажу. По поводу памперсов не могу не согласиться. Это все-таки другой процесс, не еда, и для него стоит найти какое-то отдельное место. Но в остальном у меня есть несколько аргументов против.

Леонардо да Винчи. Мадонна Литта. 1490—1491

Во-первых, кормление — это не наказание

Всем людям кроме воздуха, еды и воды нужна социализация. Самое страшное наказание во всем мире — одиночная камера. Именно там люди быстрее всего умирают и сходят с ума. Женщина, которая родила ребенка, не совершила никакого преступления. За что же мы хотим изолировать ее от общества?

Мать кормит ребенка не один месяц и не три. И год-два она вряд ли может провести в четырех стенах, никуда не выходя. Да и ребенок — не проблема, которую надо быстренько порешать и оставить где-то «дозревать». Поэтому женщина отправляется в кафе, на прогулку или в гости к подруге вместе с ребенком, который, разумеется, иногда хочет есть. И значит, где угодно мы можем встретить кормящую женщину.

Во-вторых, кормление — это не стигма и это не то, чего надо стыдиться

Чудесно звучит идея о том, что кормить нужно в специально отведенных местах. А знаете ли вы, что пеленальный столик в большинстве кафе находится… в туалете?

То есть вы серьезно предлагаете маме на полчаса уединиться в туалете (который к тому же часто один на все кафе) и там, сидя на толчке, кормить грудью? Я вам больше скажу: не везде есть и такие комнаты. И что тогда? Уходи из кафе, прячься, беги, и не дай бог кто-то увидит и травмируется тем, что женщины, оказывается, кормят детей грудью?

Андреа Соларио. Мадонна с зеленой подушкой, ок. 1507—1510



В-третьих, все это не отменяет обоюдной вежливости всех участников процесса

Когда я говорю «кормить в кафе можно», я, разумеется, имею в виду, что это делает нормальная женщина, которая не ставит целью продемонстрировать всем свою женскую гордость. Мы не говорим здесь о «яжматери», позволяющей себе проход с голым торсом по кафе и смену памперса на обеденном столе. Такие крайности однозначно неуместны. И с точки зрения морали, и с точки зрения закона такая женщина ведет себя некорректно и вряд ли получит от общества что-то, кроме презрения и признания ее неадекватности.

Но в том-то и дело, что вежливость должна быть обоюдной. Мать заботится о себе и малыше и старается накормить ребенка по возможности незаметно. И даже если это не очень получается (потому что дети бывают разные), то посетители стараются делать вид, что ничего особенного не происходит.

Я даже не понимаю, почему мы говорим об этом в 2018 году? Для девушек есть множество решений, которые позволяют им кормить, не привлекая к этому процессу излишнего внимания: и специальная одежда для кормления, и слинги, и мало ли что еще. К тем, кто ходит в кафе и протестует, у меня вообще только один вопрос: а так ли сложно перевести взгляд и смотреть в другую сторону? Отвернись и смотри на свою спутницу, что ты забыл-то за соседним столиком?

Когда я курил, в некоторых ресторанах были отдельные залы для курящих. Теперь курить нельзя нигде, зато в большинстве залов есть кальяны. И в какой-то вечер ты приходишь посидеть, отдохнуть после работы, а рядом с тобой садятся несколько человек, которые легко превращают зал кафе в восточный базар. Да, иногда даже приятно подышать кальянным паром, но когда это делается в ресторане без вытяжки, а у тебя болит голова… Честно скажу, та еще радость. А сделать ничего нельзя. По закону — курить кальян в ресторане можно. А я напоминаю: все, что не запрещено законом, то разрешено. И все, что я могу сделать как нелюбитель этого, — не ходить туда, где могут быть кальяны (читай — кормящие женщины, геи или любые неприятные тебе люди/явления). Кстати, кальян, по моему мнению, куда более неприятен. Я же не могу от него отвернуться, дым все равно меня достанет. А с женщинами-то какие проблемы? Отвернулся и сиди себе.

Во все времена кормящая женщина означала счастье и радость: все живы, все здоровы, все хорошо. Наберите в «Яндексе» «кормящая мадонна» и вы увидите множество картин Рубенса, Веласкеса, Рафаэля, да Винчи… И ничьи религиозные и эстетические чувства не оскорбляла богоматерь на иконе, чья грудь не прикрыта слингом, а на руках у нее сидит вполне себе не новорожденный, а осмысленный Иисус. Вас оскорбляет? Это тревожно и жаль.





К Стерлигову в Перми прокуратура таки пришла, табличку он убрал и магазины свои потом закрыл



Еще раз напомню всем поборникам морали, изгоняющим женщин из кафе. В России дискриминация запрещена. По какому бы признаку вы ни дискриминировали людей — именно вы, а не они, нарушаете закон…

Запрещаете кормить в кафе? Знайте, что вы нарушаете закон. Берете на работу только татар? Вы нарушаете закон. Написали на окне «п…ам вход воспрещен» (привет, Стерлигов!) — вы снова нарушаете закон. И, кстати, к Стерлигову в Перми прокуратура таки пришла, табличку он убрал и магазины свои потом закрыл.

А если вы продолжаете делить людей по степени удобства для вас лично и дискриминировать их на этом основании, то стоит ли удивляться, когда и в отношении вас закон будет соблюдаться так себе? Вы первый начали.

