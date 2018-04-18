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Кому покорятся брусья, кольца и бревно? В Казани стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике

19:59, 18.04.2018
Кому покорятся брусья, кольца и бревно? В Казани стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике

Сегодня в Казани стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике. Он станет первым турниром для вернувшейся в спорт после рождения ребенка двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной. Всего на турнире будет разыграно 14 комплектов наград: восемь у мужчин (командный турнир, личное многоборье, вольные упражнения, конь, брусья, перекладина, опорный прыжок, кольца) и шесть у женщин (командный турнир, личное многоборье, опорный прыжок, вольные упражнения, разновысокие брусья, бревно).

Видео Камиля Исмаилова
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