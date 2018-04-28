Авторынок России: победа «Весты» над «Грантой», подорожание BMW и провалы японцев
Как «Лада» рвется вперед, но не может обогнать Kia Rio
Аналитическая служба «Реального времени» исследует положение на автомобильном рынке. Как выяснилось, за последний год россияне стали покупать больше автомобилей, а в семействе «Лад» уже ставшую «классической» бюджетную модель Granta обошла более современная и дорогая Vesta.
Топ-10: «Веста» обошла «Гранту», а Creta — Solaris
Период с января по март 2018 года в российском рейтинге самых популярных моделей автомобилей оказался идентичен аналогичному периоду прошлого года. Заметных перестановок не произошло, но в то же время отмечается значительный рост объемов реализации. Продажи всех автомобилей, входящих в топ-25, выросли, за исключением находящихся в конце списка Toyota RAV4 (продажи в январе — марте 2018 года снизились на 7%), Toyota Camry (-9%), Nissan X-Trail (-6%) и Nissan Qashqai (-4%). Эти модели занимают 17-е, 19-е, 22-е и 24-е места соответственно.
Остальные модели показали рост продаж: от незначительного — на 1% в случае с Chevrolet Niva и Lada XRay — до впечатляющего — на 72% в случае с Lada Largus и 60% с Lada Vesta. Впрочем, даже такой скачок не позволил «Весте» выйти в лидеры: в прошлом году она занимала третье место, в этом поднялась на второе, потеснив другую модель тольяттинского автопроизводителя — Lada Granta (рост ее продаж — лишь 16%) и вплотную приблизившись к Kia Rio.
С такими темпами роста, полагают эксперты, «Веста» может стать первой по продажам уже в ближайшем будущем: в первом квартале 2018 года было продано 24,3 тыс. этих автомобилей против 15,2 тыс. годом ранее. Показатели Kia Rio же выросли лишь на 20%, с 21,1 до 25,4 тыс. автомобилей.
Тройку замыкает самая бюджетная модель «Лады» — «Гранта», которая год назад находилась на втором месте. Ее результат вырос на 16% — с 17,7 до 20,6 тыс. машин, но ближайшему преследователю, Hyundai Creta, похоже, пока не удастся ее обойти. Несмотря на рост продаж на 39% (с 11,3 до 15,8 тыс. экземпляров), разница между ними все еще велика: «Гранты» продавались на треть лучше, чем корейский «паркетник». Отметим, впрочем, что более дорогая Creta смогла опередить бюджетный Hyundai Solaris, расположившийся на пятом месте. Продажи последнего выросли лишь на 14% (с 12,7 до 14,5 тыс.), из-за чего он покинул прошлогоднее четвертое место и перешел на пятое.
В десятку лучших по продажам за первые три месяца года входит еще одна «Лада» — «Ларгус», показавшая самый значительный рост среди топ-25 продаваемых моделей. Годом ранее в январе — марте было продано 5,4 тыс. этих машин, а в 2018 году — уже 9,2 тысячи. Кроме того, в топ-10 есть две модели от Renault (напомним, в холдинг Renault Nissan входит и АвтоВАЗ). Лучший по продажам Renault Duster расположился на седьмом месте с 10,2 тыс. автомобилей и ростом 19%. Замыкает десятку Renault Kaptur — продажи выросли на 28%, до 7,7 тыс. экземпляров. Также в первой десятке Volkswagen Polo с 11,6 тыс. автомобилей и ростом 14% и Skoda Rapid с 8 тыс. автомобилей и ростом 29%.
Отметим, что, независимо от бренда, все автомобили, входящие в топ-10 по продажам в России, производятся внутри страны. К примеру, Kia Rio собирается на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, там же производятся Hyundai Solaris и Creta. Volkswagen Polo и Skoda Rapid собираются в Калуге, а Renault Duster и Kaptur — в Москве.
«Паркетники» выходят вперед, а интерес к Renault падает
Что касается остальных моделей из топ-25, то тут можно отметить значительные успехи сегмента «паркетников» — к примеру, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. Их продажи выросли на 48% и 45% соответственно, что позволило моделям выйти на 11-е и 12-е места, хотя раньше их опережали еще как минимум девять моделей. Значительный рост также у Mitsubishi Outlander — его показатели выросли на 44%, что позволило модели занять 20-е место. Заметный рост показал и Kia Cee'd — 37% и 21-е место.
Популярные бюджетные автомобили от Renault — Sandero и Logan по-прежнему растут по продажам, но оказались лишь на 13-м и 14-м местах, причем Sandero обогнал «Логан». Несмотря на рост показателя продаж на 17%, теряет свои позиции классическая вазовская «Нива», известная сейчас как Lada 4x4, — она оказалась лишь на 15-м месте. Вряд ли АвтоВАЗ может гордиться продажами своей относительно новой модели Lada XRay (выпущенной в то же время, что и суперпопулярная Vesta) — на растущем российском авторынке ее рост в 1% кажется более чем скромным. Тот же результат и у Chevrolet Niva — всего 1% и 18-е место.
Еще провальнее результаты у двух японских автопроизводителей — Toyota и Nissan. Самые продаваемые модели этих брендов — единственные из топ-25, кто показал падение. Это Toyota RAV4 и Toyota Camry: напомним, зафиксировано снижение на 7% и 9%, а также Nissan X-Trail и Nissan Qashqai — на 6% и 4%. Остальные модели из топ-25 демонстрируют умеренный рост и довольно уверенно держатся в нижней части списка. Skoda Octavia стала продаваться на 11% лучше (теперь она на 21-м месте), Datsun on-Do, еще одно региональное творение холдинга Renault Nissan (как и Renault Kaptur и Nissan Almera), замыкает топ-25 с ростом на 9%.
Наиболее продаваемые модели
|Модель
|январь — март
|%
|март
|%
|2018
|2017
|2018
|2017
|Kia Rio
|25370
|21101
|20%
|9809
|8375
|17%
|Лада Веста
|24333
|15225
|60%
|9181
|6036
|52%
|Лада Гранта
|20557
|17701
|16%
|8381
|7817
|7%
|Hyundai Creta
|15764
|11345
|39%
|5994
|4725
|27%
|Hyundai Solaris
|14470
|12666
|14%
|6883
|6699
|3%
|Volkswagen Polo
|11558
|10100
|14%
|4425
|3973
|11%
|Renault Duster
|10270
|8601
|19%
|4101
|3513
|17%
|Лада Ларгус
|9249
|5371
|72%
|3569
|1874
|90%
|Skoda Rapid
|8023
|6229
|29%
|2904
|2243
|29%
|Renault Kaptur
|7659
|6006
|28%
|3240
|2649
|22%
|Kia Sportage
|7590
|5145
|48%
|2054
|2106
|-2%
|Volkswagen Tiguan
|7308
|5047
|45%
|3064
|2018
|52%
|Renault Sandero
|7237
|5669
|28%
|3119
|2465
|27%
|Renault Logan
|7120
|5826
|22%
|3200
|2644
|21%
|Лада 4x4
|7075
|6072
|17%
|2329
|2421
|-4%
|Лада ИксРэй
|6786
|6718
|1%
|2957
|3020
|-2%
|Toyota RAV4
|6646
|7126
|-7%
|2994
|3732
|-20%
|Chevrolet Niva
|6646
|6605
|1%
|2566
|2704
|-5%
|Toyota Camry
|6021
|6615
|-9%
|2539
|3257
|-22%
|Mitsubishi Outlander
|5527
|3842
|44%
|2760
|1556
|77%
|Skoda Octavia
|5379
|4863
|11%
|2216
|1924
|15%
|Nissan X-Trail
|5255
|5606
|-6%
|1744
|2619
|-33%
|Kia Cee'd
|4959
|3628
|37%
|Nissan Qashqai
|4850
|5058
|-4%
|Datsun On-Do
|4826
|4436
|9%
|1922
|2274
|-15%
Kia догоняет «Ладу», а японцы сдают назад
Если же смотреть не на конкретные модели автомобилей, а на бренды, то можно увидеть, что безоговорочным лидером в январе — марте 2018 года снова стала «Лада». С начала года россияне купили уже 79 тыс. автомобилей этой марки — на 29% больше, чем годом ранее. Впрочем, отставание от тольяттинского производителя находящейся на втором месте Kia сокращается: за год продажи машин этой марки выросли на 40%, дойдя до 52,2 тыс. штук за три месяца.
В пятерку входят также продажи Hyundai, Renault и Volkswagen — от 21 до 39 тыс. автомобилей каждой марки. Рост составил от 19% у Volkswagen до 29% у Hyundai. В десятку также входят два японских производителя (выпускающих, впрочем, свои самые продаваемые модели в России) — Toyota и Nissan. Располагаясь на 6-м и 7-м местах, они смогли увеличить продажи лишь на 4% и 3% соответственно. Напомним, что самые продаваемые модели этих производителей даже снизили показатели, так что, похоже, японские производители держатся за счет продаж менее популярных моделей.
Также в десятку успешных брендов входят Skoda и Ford, увеличившие продажи автомобилей более чем на треть, и коммерческие автомобили от ГАЗ — речь идет о «Газелях», «Соболях» и прочих небольших грузовиках и микроавтобусах от Горьковского автозавода. Показатели ГАЗ, впрочем, растут не так заметно — всего на 9% по сравнению с прошлым годом.
Из оставшихся 15 автопроизводителей в топ-25 наиболее заметные результаты у двоих: Mitsubishi и Ravon. Японский Mitsubishi за год смог вырасти в 2,4 раза — с 4,2 тыс. автомобилей в январе — марте 2017 года до 10,2 тыс. в тот же период 2018 года. В результате компания опередила по продажам не только Mercedes-Benz, BMW и Mazda, но и российский УАЗ, поставивший антирекорд — его продажи снизились на четверть.
Еще больший рост, чем у Mitsubishi, — у узбекского бренда Ravon, автомобили которого производятся на заводе GM Uzbekistan, где ранее выпускали Daewoo. За год продажи автомобилей этой марки выросли в 2,52 раза — с 1,6 до 4,1 тыс. штук. Хороший результат также у японской Subaru — она продала в полтора раза больше машин, чем год назад, — 1,6 тыс.
Снижение в январе — марте 2018 года было зафиксировано только у четырех брендов. Это уже упомянутый УАЗ, продажи которого упали на 24%, Datsun со снижением на 16% и Audi — их стали покупать меньше на 9%. Кроме того, на 1% снизились продажи Chevrolet.
Отметим также производителей, продажи которых хоть и не уменьшились, но особо положительными их не назовешь. К ним относится, к примеру, премиальный бренд от Toyota — Lexus: за три месяца было продано на 20 машин меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Китайская Lifan увеличила продажи, но совсем незначительно — всего на 1%. Также мало поводов для гордости у Land Rover — эту марку стали покупать лишь на 2% больше.
Наиболее продаваемые бренды
|Бренд
|январь — март
|%
|март
|%
|2018
|2017
|2018
|2017
|Лада
|79114
|61447
|29%
|30708
|25110
|22%
|Kia
|52201
|37310
|40%
|19096
|14614
|31%
|Hyundai
|38993
|30333
|29%
|16758
|14233
|18%
|Renault
|33195
|26108
|27%
|14047
|11274
|25%
|Volkswagen
|21294
|17895
|19%
|8631
|6953
|24%
|Toyota
|20587
|19886
|4%
|8914
|9709
|-8%
|Nissan
|18084
|17598
|3%
|6402
|8068
|-21%
|Skoda
|16891
|12686
|33%
|6483
|4853
|34%
|Ford
|12769
|9380
|36%
|5202
|4173
|25%
|ГАЗ комм.
|11698
|10723
|9%
|5043
|5009
|1%
|Mitsubishi
|10232
|4253
|141%
|5227
|1707
|206%
|Mercedes-Benz
|8551
|8204
|4%
|3250
|3137
|4%
|BMW
|7930
|6942
|14%
|3210
|2800
|15%
|УАЗ
|7441
|9824
|-24%
|2832
|4582
|-38%
|Chevrolet
|6751
|6840
|-1%
|2607
|2796
|-7%
|Mazda
|5953
|5234
|14%
|2002
|1990
|1%
|Datsun
|5531
|6567
|-16%
|2215
|3477
|-36%
|Lexus
|4965
|4985
|0%
|2462
|2191
|12%
|Ravon
|4100
|1629
|152%
|1160
|678
|71%
|Lifan
|3332
|3307
|1%
|1318
|1217
|8%
|Audi
|3298
|3615
|-9%
|1370
|1330
|3%
|Land Rover
|2169
|2120
|2%
|1067
|1005
|6%
|Subaru
|1639
|1056
|55%
|492
|354
|39%
|Mercedes-Benz комм
|1545
|1378
|12%
|588
|742
|-21%
|Volkswagen комм.
|1400
|1310
|7%
|580
|550
|5%
УАЗ снижает цены, а Rio — мощности
Максимальное подорожание автомобилей за год составило 22% — речь идет о BMW M5 седан: цена выросла с 5,49 до 6,7 млн рублей (правда, выросла и мощность — с 560 до 600 лошадиных сил). Подешевевших моделей буквально несколько: самое значительное снижение произошло на обновленный «УАЗ-Пикап» — он подешевел на 20%, с 877 до 699 тыс. рублей. Сильно подешевел также обновленный «Патриот» — с 817 тыс. до тех же 699 тыс. рублей (на 14%). Кроме того, в этом списке — популярный внедорожник Land Cruiser от Toyota со снижением в 6%, Hyundai Tucson (на 5%), Toyota Corolla (на 3%), Volkswagen Passat (-1%). Остальные модели, цены на которые изучает аналитическая служба «Реального времени», за год подорожали.
В частности, самая продаваемая модель автомобиля в России — Kia Rio за год подорожала сразу на 16%. В прошлом марте ее можно было купить за 651 тыс. рублей, сейчас — за 755 тыс. рублей. Впрочем, модель эта обновилась — у нее теперь другой дизайн, а вот двигатель в минимальной комплектации стал менее мощным — 100 «лошадей» против 107 в предыдущем варианте. Отметим, что это изменение выгодно скажется на величине транспортного налога — ставка для автомобилей с мощностью до 100 л.с. включительно — в 3,5 раза ниже, чем для автомобилей мощностью от 100 до 110 л.с. Другие модели Kia также выросли в цене, но едва заметно — на 1—4%. На 4% повысились в цене Optima, Quoris и Soul, на 2% — Sportage и Cerato, на 1% — Cee'd и Sorento.
Цена на популярные автомобили от российского ВАЗа выросла на 2—4%. Наибольшее подорожание коснулось самой популярной модели — Vesta, а также Priora и «Нивы». На 3% подорожали Granta, Largus и XRay. Наименьшим было подорожание «Калины».
|Марка
|Модель
|Подгруппа модели
|Цвет
|Цена на ТС 2017 г.в.
22.03.2017-23.03.2017
|Цена на ТС 2017 г.в.
11.12.2017-12.12.2017
|Audi
|A4
|1.4 TFSI 6-ст. мех. (с декабря 2017 — S tronic)
|белая неметаллик
|1.840.000
|1.970.000
|Audi
|A6
|1.8 TFSI 6-ст. мех.
|белая неметаллик
|2.600.000
|2.600.000
|Audi
|A8
|3.0 TFSI quattro tiptronic (с марта 2018 55 TFSI quattro tiptronic)
|белая неметаллик
|5.745.000
|5.745.000
|Audi
|Q3
|1.4 TFSI 6-ст. мех.
|белая неметаллик
|1.910.000
|1.910.000
|Audi
|Q5
|2.0 TFSI quattro 6-ст. мех. (с декабря 2017 — S tronic)
|белая неметаллик
|2.530.000
|2.980.000
|Audi
|Q7
|2.0 TFSI quattro tiptronic
|белая неметаллик
|3.750.000
|3.750.000
|BMW
|3 серии Седан
|318i мех. 136 л/с
|белоснежный
|1.800.000
|1.840.000
|BMW
|5 серии Седан
|520i Седан, мех., 184 л/с (с декабря 2017 — авт. Steptronic)
|белоснежный
|нет поставок в РФ
|2.750.000
|BMW
|7 серии
|730i, авт. Steptronic, 258 л/с (с декабря 2017 — 249 л.с.)
|белоснежный
|4.490.000
|4.540.000
Автомобили от третьего по популярности производителя, Hyundai, показали разнонаправленную динамику. К примеру, как уже говорилось, Tucson снизился в цене на 5%, Santa Fe подорожала на 8 тыс. (едва ли это существенно на фоне базовой стоимости почти в 2 млн рублей), Elantra выросла на 1%, а Solaris — сразу на 8%.
Два других автопроизводителя, входящих в топ-5, в основном повысили цены. При этом Renault не так значительно: Kaptur — на 2%, Duster и Sandero Stepway — на 3%, обычный Sandero — на 4%, а Logan — на 6%. Volkswagen же изменил цены более заметно, особенно на дорогие модели. Tiguan, в частности, подорожал на 14% (однако обзавелся другими характеристиками), Touareg — на 12%, Jetta — на 11% (как и Tiguan, изменил характеристики). А вот Polo не изменился в цене абсолютно, а Passat даже подешевел на еле заметный 1%.
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