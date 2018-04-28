Авторынок России: победа «Весты» над «Грантой», подорожание BMW и провалы японцев

Как «Лада» рвется вперед, но не может обогнать Kia Rio

Фото: Роман Хасаев

Аналитическая служба «Реального времени» исследует положение на автомобильном рынке. Как выяснилось, за последний год россияне стали покупать больше автомобилей, а в семействе «Лад» уже ставшую «классической» бюджетную модель Granta обошла более современная и дорогая Vesta.

Топ-10: «Веста» обошла «Гранту», а Creta — Solaris

Период с января по март 2018 года в российском рейтинге самых популярных моделей автомобилей оказался идентичен аналогичному периоду прошлого года. Заметных перестановок не произошло, но в то же время отмечается значительный рост объемов реализации. Продажи всех автомобилей, входящих в топ-25, выросли, за исключением находящихся в конце списка Toyota RAV4 (продажи в январе — марте 2018 года снизились на 7%), Toyota Camry (-9%), Nissan X-Trail (-6%) и Nissan Qashqai (-4%). Эти модели занимают 17-е, 19-е, 22-е и 24-е места соответственно.

Остальные модели показали рост продаж: от незначительного — на 1% в случае с Chevrolet Niva и Lada XRay — до впечатляющего — на 72% в случае с Lada Largus и 60% с Lada Vesta. Впрочем, даже такой скачок не позволил «Весте» выйти в лидеры: в прошлом году она занимала третье место, в этом поднялась на второе, потеснив другую модель тольяттинского автопроизводителя — Lada Granta (рост ее продаж — лишь 16%) и вплотную приблизившись к Kia Rio.

С такими темпами роста, полагают эксперты, «Веста» может стать первой по продажам уже в ближайшем будущем: в первом квартале 2018 года было продано 24,3 тыс. этих автомобилей против 15,2 тыс. годом ранее. Показатели Kia Rio же выросли лишь на 20%, с 21,1 до 25,4 тыс. автомобилей.

Тройку замыкает самая бюджетная модель «Лады» — «Гранта», которая год назад находилась на втором месте. Ее результат вырос на 16% — с 17,7 до 20,6 тыс. машин, но ближайшему преследователю, Hyundai Creta, похоже, пока не удастся ее обойти. Несмотря на рост продаж на 39% (с 11,3 до 15,8 тыс. экземпляров), разница между ними все еще велика: «Гранты» продавались на треть лучше, чем корейский «паркетник». Отметим, впрочем, что более дорогая Creta смогла опередить бюджетный Hyundai Solaris, расположившийся на пятом месте. Продажи последнего выросли лишь на 14% (с 12,7 до 14,5 тыс.), из-за чего он покинул прошлогоднее четвертое место и перешел на пятое.

«Веста» может стать первой по продажам уже в ближайшем будущем. Фото Максима Платонова

В десятку лучших по продажам за первые три месяца года входит еще одна «Лада» — «Ларгус», показавшая самый значительный рост среди топ-25 продаваемых моделей. Годом ранее в январе — марте было продано 5,4 тыс. этих машин, а в 2018 году — уже 9,2 тысячи. Кроме того, в топ-10 есть две модели от Renault (напомним, в холдинг Renault Nissan входит и АвтоВАЗ). Лучший по продажам Renault Duster расположился на седьмом месте с 10,2 тыс. автомобилей и ростом 19%. Замыкает десятку Renault Kaptur — продажи выросли на 28%, до 7,7 тыс. экземпляров. Также в первой десятке Volkswagen Polo с 11,6 тыс. автомобилей и ростом 14% и Skoda Rapid с 8 тыс. автомобилей и ростом 29%.

Отметим, что, независимо от бренда, все автомобили, входящие в топ-10 по продажам в России, производятся внутри страны. К примеру, Kia Rio собирается на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, там же производятся Hyundai Solaris и Creta. Volkswagen Polo и Skoda Rapid собираются в Калуге, а Renault Duster и Kaptur — в Москве.

«Паркетники» выходят вперед, а интерес к Renault падает

Что касается остальных моделей из топ-25, то тут можно отметить значительные успехи сегмента «паркетников» — к примеру, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. Их продажи выросли на 48% и 45% соответственно, что позволило моделям выйти на 11-е и 12-е места, хотя раньше их опережали еще как минимум девять моделей. Значительный рост также у Mitsubishi Outlander — его показатели выросли на 44%, что позволило модели занять 20-е место. Заметный рост показал и Kia Cee'd — 37% и 21-е место.

Популярные бюджетные автомобили от Renault — Sandero и Logan по-прежнему растут по продажам, но оказались лишь на 13-м и 14-м местах, причем Sandero обогнал «Логан». Несмотря на рост показателя продаж на 17%, теряет свои позиции классическая вазовская «Нива», известная сейчас как Lada 4x4, — она оказалась лишь на 15-м месте. Вряд ли АвтоВАЗ может гордиться продажами своей относительно новой модели Lada XRay (выпущенной в то же время, что и суперпопулярная Vesta) — на растущем российском авторынке ее рост в 1% кажется более чем скромным. Тот же результат и у Chevrolet Niva — всего 1% и 18-е место.

Еще провальнее результаты у двух японских автопроизводителей — Toyota и Nissan. Самые продаваемые модели этих брендов — единственные из топ-25, кто показал падение. Это Toyota RAV4 и Toyota Camry: напомним, зафиксировано снижение на 7% и 9%, а также Nissan X-Trail и Nissan Qashqai — на 6% и 4%. Остальные модели из топ-25 демонстрируют умеренный рост и довольно уверенно держатся в нижней части списка. Skoda Octavia стала продаваться на 11% лучше (теперь она на 21-м месте), Datsun on-Do, еще одно региональное творение холдинга Renault Nissan (как и Renault Kaptur и Nissan Almera), замыкает топ-25 с ростом на 9%.

Наиболее продаваемые модели

Модель январь — март % март % 2018 2017 2018 2017 Kia Rio 25370 21101 20% 9809 8375 17% Лада Веста 24333 15225 60% 9181 6036 52% Лада Гранта 20557 17701 16% 8381 7817 7% Hyundai Creta 15764 11345 39% 5994 4725 27% Hyundai Solaris 14470 12666 14% 6883 6699 3% Volkswagen Polo 11558 10100 14% 4425 3973 11% Renault Duster 10270 8601 19% 4101 3513 17% Лада Ларгус 9249 5371 72% 3569 1874 90% Skoda Rapid 8023 6229 29% 2904 2243 29% Renault Kaptur 7659 6006 28% 3240 2649 22% Kia Sportage 7590 5145 48% 2054 2106 -2% Volkswagen Tiguan 7308 5047 45% 3064 2018 52% Renault Sandero 7237 5669 28% 3119 2465 27% Renault Logan 7120 5826 22% 3200 2644 21% Лада 4x4 7075 6072 17% 2329 2421 -4% Лада ИксРэй 6786 6718 1% 2957 3020 -2% Toyota RAV4 6646 7126 -7% 2994 3732 -20% Chevrolet Niva 6646 6605 1% 2566 2704 -5% Toyota Camry 6021 6615 -9% 2539 3257 -22% Mitsubishi Outlander 5527 3842 44% 2760 1556 77% Skoda Octavia 5379 4863 11% 2216 1924 15% Nissan X-Trail 5255 5606 -6% 1744 2619 -33% Kia Cee'd 4959 3628 37% Nissan Qashqai 4850 5058 -4% Datsun On-Do 4826 4436 9% 1922 2274 -15%

Kia догоняет «Ладу», а японцы сдают назад

Если же смотреть не на конкретные модели автомобилей, а на бренды, то можно увидеть, что безоговорочным лидером в январе — марте 2018 года снова стала «Лада». С начала года россияне купили уже 79 тыс. автомобилей этой марки — на 29% больше, чем годом ранее. Впрочем, отставание от тольяттинского производителя находящейся на втором месте Kia сокращается: за год продажи машин этой марки выросли на 40%, дойдя до 52,2 тыс. штук за три месяца.

В пятерку входят также продажи Hyundai, Renault и Volkswagen — от 21 до 39 тыс. автомобилей каждой марки. Рост составил от 19% у Volkswagen до 29% у Hyundai. В десятку также входят два японских производителя (выпускающих, впрочем, свои самые продаваемые модели в России) — Toyota и Nissan. Располагаясь на 6-м и 7-м местах, они смогли увеличить продажи лишь на 4% и 3% соответственно. Напомним, что самые продаваемые модели этих производителей даже снизили показатели, так что, похоже, японские производители держатся за счет продаж менее популярных моделей.

Также в десятку успешных брендов входят Skoda и Ford, увеличившие продажи автомобилей более чем на треть, и коммерческие автомобили от ГАЗ — речь идет о «Газелях», «Соболях» и прочих небольших грузовиках и микроавтобусах от Горьковского автозавода. Показатели ГАЗ, впрочем, растут не так заметно — всего на 9% по сравнению с прошлым годом.

Из оставшихся 15 автопроизводителей в топ-25 наиболее заметные результаты у двоих: Mitsubishi и Ravon. Японский Mitsubishi за год смог вырасти в 2,4 раза — с 4,2 тыс. автомобилей в январе — марте 2017 года до 10,2 тыс. в тот же период 2018 года. В результате компания опередила по продажам не только Mercedes-Benz, BMW и Mazda, но и российский УАЗ, поставивший антирекорд — его продажи снизились на четверть.

В десятку успешных брендов входит и Ford. Фото Максима Платонова



Еще больший рост, чем у Mitsubishi, — у узбекского бренда Ravon, автомобили которого производятся на заводе GM Uzbekistan, где ранее выпускали Daewoo. За год продажи автомобилей этой марки выросли в 2,52 раза — с 1,6 до 4,1 тыс. штук. Хороший результат также у японской Subaru — она продала в полтора раза больше машин, чем год назад, — 1,6 тыс.

Снижение в январе — марте 2018 года было зафиксировано только у четырех брендов. Это уже упомянутый УАЗ, продажи которого упали на 24%, Datsun со снижением на 16% и Audi — их стали покупать меньше на 9%. Кроме того, на 1% снизились продажи Chevrolet.

Отметим также производителей, продажи которых хоть и не уменьшились, но особо положительными их не назовешь. К ним относится, к примеру, премиальный бренд от Toyota — Lexus: за три месяца было продано на 20 машин меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Китайская Lifan увеличила продажи, но совсем незначительно — всего на 1%. Также мало поводов для гордости у Land Rover — эту марку стали покупать лишь на 2% больше.

Наиболее продаваемые бренды

Бренд январь — март % март % 2018 2017 2018 2017 Лада 79114 61447 29% 30708 25110 22% Kia 52201 37310 40% 19096 14614 31% Hyundai 38993 30333 29% 16758 14233 18% Renault 33195 26108 27% 14047 11274 25% Volkswagen 21294 17895 19% 8631 6953 24% Toyota 20587 19886 4% 8914 9709 -8% Nissan 18084 17598 3% 6402 8068 -21% Skoda 16891 12686 33% 6483 4853 34% Ford 12769 9380 36% 5202 4173 25% ГАЗ комм. 11698 10723 9% 5043 5009 1% Mitsubishi 10232 4253 141% 5227 1707 206% Mercedes-Benz 8551 8204 4% 3250 3137 4% BMW 7930 6942 14% 3210 2800 15% УАЗ 7441 9824 -24% 2832 4582 -38% Chevrolet 6751 6840 -1% 2607 2796 -7% Mazda 5953 5234 14% 2002 1990 1% Datsun 5531 6567 -16% 2215 3477 -36% Lexus 4965 4985 0% 2462 2191 12% Ravon 4100 1629 152% 1160 678 71% Lifan 3332 3307 1% 1318 1217 8% Audi 3298 3615 -9% 1370 1330 3% Land Rover 2169 2120 2% 1067 1005 6% Subaru 1639 1056 55% 492 354 39% Mercedes-Benz комм 1545 1378 12% 588 742 -21% Volkswagen комм. 1400 1310 7% 580 550 5%

УАЗ снижает цены, а Rio — мощности



Максимальное подорожание автомобилей за год составило 22% — речь идет о BMW M5 седан: цена выросла с 5,49 до 6,7 млн рублей (правда, выросла и мощность — с 560 до 600 лошадиных сил). Подешевевших моделей буквально несколько: самое значительное снижение произошло на обновленный «УАЗ-Пикап» — он подешевел на 20%, с 877 до 699 тыс. рублей. Сильно подешевел также обновленный «Патриот» — с 817 тыс. до тех же 699 тыс. рублей (на 14%). Кроме того, в этом списке — популярный внедорожник Land Cruiser от Toyota со снижением в 6%, Hyundai Tucson (на 5%), Toyota Corolla (на 3%), Volkswagen Passat (-1%). Остальные модели, цены на которые изучает аналитическая служба «Реального времени», за год подорожали.



В частности, самая продаваемая модель автомобиля в России — Kia Rio за год подорожала сразу на 16%. В прошлом марте ее можно было купить за 651 тыс. рублей, сейчас — за 755 тыс. рублей. Впрочем, модель эта обновилась — у нее теперь другой дизайн, а вот двигатель в минимальной комплектации стал менее мощным — 100 «лошадей» против 107 в предыдущем варианте. Отметим, что это изменение выгодно скажется на величине транспортного налога — ставка для автомобилей с мощностью до 100 л.с. включительно — в 3,5 раза ниже, чем для автомобилей мощностью от 100 до 110 л.с. Другие модели Kia также выросли в цене, но едва заметно — на 1—4%. На 4% повысились в цене Optima, Quoris и Soul, на 2% — Sportage и Cerato, на 1% — Cee'd и Sorento.

Цена на популярные автомобили от российского ВАЗа выросла на 2—4%. Наибольшее подорожание коснулось самой популярной модели — Vesta, а также Priora и «Нивы». На 3% подорожали Granta, Largus и XRay. Наименьшим было подорожание «Калины».

Стоимость автомобилей в России

Марка Модель Подгруппа модели Цвет Цена на ТС 2017 г.в.

22.03.2017-23.03.2017 Цена на ТС 2017 г.в.

11.12.2017-12.12.2017 Audi A4 1.4 TFSI 6-ст. мех. (с декабря 2017 — S tronic) белая неметаллик 1.840.000 1.970.000 Audi A6 1.8 TFSI 6-ст. мех. белая неметаллик 2.600.000 2.600.000 Audi A8 3.0 TFSI quattro tiptronic (с марта 2018 55 TFSI quattro tiptronic) белая неметаллик 5.745.000 5.745.000 Audi Q3 1.4 TFSI 6-ст. мех. белая неметаллик 1.910.000 1.910.000 Audi Q5 2.0 TFSI quattro 6-ст. мех. (с декабря 2017 — S tronic) белая неметаллик 2.530.000 2.980.000 Audi Q7 2.0 TFSI quattro tiptronic белая неметаллик 3.750.000 3.750.000 BMW 3 серии Седан 318i мех. 136 л/с белоснежный 1.800.000 1.840.000 BMW 5 серии Седан 520i Седан, мех., 184 л/с (с декабря 2017 — авт. Steptronic) белоснежный нет поставок в РФ 2.750.000 BMW 7 серии 730i, авт. Steptronic, 258 л/с (с декабря 2017 — 249 л.с.) белоснежный 4.490.000 4.540.000

Автомобили от третьего по популярности производителя, Hyundai, показали разнонаправленную динамику. К примеру, как уже говорилось, Tucson снизился в цене на 5%, Santa Fe подорожала на 8 тыс. (едва ли это существенно на фоне базовой стоимости почти в 2 млн рублей), Elantra выросла на 1%, а Solaris — сразу на 8%.

Два других автопроизводителя, входящих в топ-5, в основном повысили цены. При этом Renault не так значительно: Kaptur — на 2%, Duster и Sandero Stepway — на 3%, обычный Sandero — на 4%, а Logan — на 6%. Volkswagen же изменил цены более заметно, особенно на дорогие модели. Tiguan, в частности, подорожал на 14% (однако обзавелся другими характеристиками), Touareg — на 12%, Jetta — на 11% (как и Tiguan, изменил характеристики). А вот Polo не изменился в цене абсолютно, а Passat даже подешевел на еле заметный 1%.

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