«Сложилось впечатление, что вы пользуетесь недоработками в законе, чтобы ничего не делать»

Как депутаты раскритиковали Министерство по делам молодежи и спорту РТ

Заседание Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку ознаменовалось одним, но серьезным разносом. Депутаты оказались не довольны работой Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана, которое отчиталось о нарушениях в районах, но не только отказалось брать на себя ответственность, но и делегировало полномочия по выяснению проблемного вопроса Министерству финансов РТ. Кроме того, корреспондент «Реального времени» стал свидетелем того, как заместитель председателя комитета Рафил Нугуманов грудью встал на защиту отрядов дружинников, 2,7 млн рублей финансирования которых МВД по РТ предложило перераспределить на подготовку к ЧМ по футболу. Подробности — в нашем материале.

За дружины с боем

Одним из первых на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку выступил начальник Управления организации охраны общественного порядка МВД по РТ Рустам Ибрагимов. Речь зашла о перераспределении 27,73 млн рублей, запланированных на реализацию в 2018 году подпрограммы «Организация деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Республике Татарстан на 2014—2020 годы» программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014—2020 годы». МВД по РТ предложило в том числе уменьшить финансирование системы «ГЛОНАСС+112» на 4,3 млн рулей, ассигнование на работы по установке систем видеоконтроля — на 2 млн рублей, а финансирование народных дружин — на 2,7 млн рублей. Именно последний пункт заместителю председателя Комитета по законности и правопорядку Рафилу Нугуманову не понравился, точнее, буквально возмутил его.

— У меня есть вопрос. Мы кричим везде про дружины, кулаком стучим: там плохо, здесь плохо, не работает. А вы выделенные нами деньги хотите уменьшать на серьезную сумму — 2,7 млн рублей. Как можно дружины сегодня уменьшать, объясните мне? — обратился к Ибрагимову Нугуманов.

— В этом и в прошлом году у нас идет перепроизводство удостоверений, повязок, только за счет этого идет сокращение, — ответил представитель МВД.





«Надо было на чемпионат мира отдельно просить! Вам бы дали на чемпионат», — продолжил Нугуманов и предупредил, что на следующий год «отбить» бюджет на дружины на уровне этого года уже будет не так просто



— Удостоверения на два миллиона мы готовим, что ли? — продолжил заместитель председателя комитета.

— В общей сложности сокращение за счет двух направлений, — пояснил Ибрагимов.

— Надо было отправить тем же дружинникам на ознакомление! Я не понимаю этого. Если мы выбивали у президента на дружины, на новый закон эти деньги, а прошло полгода — и вы перекидываете их в другое место. Я не понимаю этого, — в сердцах еще раз повторил Нугуманов.

Как пояснил Ибрагимов, финансирование предложено перераспределить из-за чемпионата мира по футболу, в рамках подготовки к которому МВД требуются дополнительные средства на оснащение материально-технической базы. Он заверил Нугуманова, что страхование контрактов уже прошло и ущемления членов народных дружин по социальным гарантиям не произойдет.

Но заместителя председателя комитета этот ответ не удовлетворил.

— Вы делали расчеты полгода назад: вот вам нужно то-то и то-то. И вдруг вы решили поменять. Надо было на чемпионат мира отдельно просить! Вам бы дали на чемпионат, — продолжил Нугуманов и предупредил, что на следующий год «отбить» бюджет на дружины на уровне этого года уже будет не так просто.

Но возмущаться оказалось уже поздно — проект прошел все согласования, в том числе и в правительстве республики. Поддержали его и в Комитете по законности и правопорядку.

«Предлагаем изучить возможность по линии Министерства финансов привести исполнение закона в соответствие с действующим законодательством», — предложил Гарифуллин. Фото mdms.tatarstan.ru



Как депутаты деньги, выделенные на муниципальных служащих, искали. И не нашли

Присутствовал на заседании заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин. Выслушав зачитанный им по листку бумаги отчет о контроле министерства за созданием комиссий по делам несовершеннолетних в районах, члены комитета, казалось бы, могли не обратить на доклад особого внимания и дружно согласовать итоги работы. Но не тут-то было.

В докладе прозвучало, что сотрудники министерства выезжали в районы для проверки работы комиссий по делам несовершеннолетних и выяснили, что во всех муниципальных районах и городских округах необходимые структуры созданы и функционируют, а работники имеют всю необходимую технику и рабочие места. Но вопросы и бурное обсуждение вызвало совсем не это: как выяснилось, в ряде районов секретарям и специалистам комиссии не дают статуса муниципальных служащих, хотя субвенции на эти цели, включая оплату соответствующего статусу денежного содержания, выделены. Таким образом, из 90 специалистов муниципальными служащими не являются 24 работника.

— В связи с этим предлагаем изучить возможность по линии Министерства финансов привести исполнение закона в соответствие с действующим законодательством, — предложил Гарифуллин.

Со словами «Ваше выступление вызывает вопросы, конечно», председатель комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин открыл портал в занимательное обсуждение вопроса: почему министерство не активно и перекладывает ответственность на своих коллег.

— Смотрите, 24 специалиста не являются муниципальными служащими. Вы здесь в проекте перечисляете: в 20 муниципальных районах и одном Буинском городском округе. Почти половина. Это же зона вашей ответственности, — обратился к Гарифуллину Ягудин и получил в ответ переадресацию вопроса к Минфину РТ.

— Рустам Маратович, я разговаривал с Минфином, они говорят: ежегодно выделяем на муниципальных служащих. А куда эти деньги деваются? — вступил в обсуждение Нугуманов.

— Это надо спросить у глав районов. Мы таких полномочий не имеем. Это полномочия Минфина, — еще раз повторил Гарифуллин.

«Вы сводите свой контроль только к констатации факта и разведению руками. Это же не дело!» — заметил депутат



Прокуратура разберется

Донести до замминистра, что его коллеги имеют в виду, попытался Шакир Ягудин.

— Вы не совсем правильно говорите. По закону о наделении органов местного самоуправления [отдельными государственными полномочиями] координатором всей этой работы является Министерство по делам молодежи. А вы сводите свой контроль только к констатации факта и разведению руками. Это же не дело! — заметил депутат.

Но донести позицию до Гарифуллина он все равно не смог и в ответ снова услышал, что по закону контроль за финансовыми обязательствами лежит на Министерстве финансов. По-другому построить диалог постарался Рафил Нугуманов, который уточнил: Минфин в курсе этой ситуации? Замминистра пояснил, что они в курсе и готовы провести проверку, а в самом законопроекте прописано, что Министерство по делам молодежи контролирует только создание комиссий по делам несовершеннолетних, но не их текущую деятельность.

— Сложилось впечатление, что вы умело пользуетесь этими недоработками в законе, чтобы ничего не делать. У меня такое ощущение сложилось. Вы молодцы, но дело стоит, но вы правы, — заговорил Сергей Рачков.

Дальше депутаты выяснили, что ни одному главе района с указанием на нарушение министерство письма не писало. Рафил Нугуманов предложил обратиться в кабинет министров, указав, что закон в районах не исполняется, Министерство по делам молодежи этим вопросом заниматься не хочет. Еще одно предложение касалось обращения в Минфин с просьбой проверить, куда ушли выделенные субвенции.

«Это вообще безобразие, это ненормально! Куда уходят эти деньги?» – возмутился в очередной раз председатель комитета и предложил доработать проект постановления с учетом всех замечаний



Точку в обсуждении поставил Шакир Ягудин.

— Тогда встает вопрос о целевом использовании выделенных субвенций. Стоит порекомендовать прокуратуре Республики Татарстан проверить положение дел по этому вопросу в муниципальных районах и принять меры прокурорского реагирования. Так и запишем. Это вообще безобразие, это ненормально! Куда уходят эти деньги? — возмутился в очередной раз председатель комитета и предложил доработать проект постановления с учетом всех замечаний.