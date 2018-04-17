«Как вы думаете, почему наши журналисты уезжают из Татарстана?»

Депутаты вспомнили о низких зарплатах корреспондентов «Татмедиа»

О нехватке татароязычных кадров, беспокойстве о молодом поколении журналистов и низких зарплатах в «Татмедиа» говорили накануне на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Корреспондент «Реального времени» стала свидетелем того, как председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова буквально с боем отстаивала то, чтобы тема с низкими зарплатами журналистов не канула в Лету, и заступалась перед художественным руководителем Качаловского театра Александром Славутским за честь своих коллег. Подробности — в нашем материале.

Меньше печати и больше телевидения

Темой основного доклада, повлекшего обсуждение условий труда и моральных качеств журналистов, стало развитие отрасли и деятельность «Татмедиа». Первый заместитель руководителя республиканского Агентства по печати и массовым коммуникациям Эльвира Ахметова рассказала, что, по данным Роскомнадзора, на январь 2018 года в Татарстане зарегистрировано 963 СМИ. Из них 561 печатное медиа, 193 — электронных, 105 радиоканалов и радиопрограмм, 91 телеканал и телепрограмма, 13 информационных агентств.

За прошлый год закрылись 154 СМИ и зарегистрировались 96 новых. На русском языке сегодня, по данным все того же Роскомнадзора, функционируют 280 газет и 205 журналов, на татарском — 146 газет и 56 журналов. Представлена в республике и пресса на языках соседей Татарстана. Пять газет выпускаются на чувашском языке и одна — на удмуртском.

Подписной тираж печатных СМИ планомерно движется к снижению: если в первом полугодии 2017 года он составлял 1 млн 233 тысячи экземпляров, то в первые полгода 2018-го снизился до 1 млн 169 тысяч экземпляров. При этом цены на бумагу для печати продолжают расти.

Если говорить о телевидении, то в конце 2018-го — начале 2019-го в Татарстане планируется завершить аналоговое вещание и полностью перейти на цифровое. В Татарстане, по данным Министерства информатизации и связи республики, цифровым вещанием первого мультиплекса охвачено 98,6% населения, второго мультиплекса — 80% населения. Сеть позволяет транслировать 20 общедоступных телеканалов.

Ильшат Аминов поднял еще один вопрос — уход очного отделения Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций от бюджетных мест



ГТРК «Татарстан» в 2017 году начал трансляцию региональных программ в составе первого мультиплекса на каналах «Россия 1» и «Россия 24», что позволило смотреть программы «в цифре» в 43 муниципальных районах, Казани и Набережных Челнах. «Татарстан 24» расширил свое сетевое вещание еще до 12 городов и районов, а ТНВ в этом году собирается полностью перевести производство программ и вещание в формат HD. Кроме того, телеканал планирует открыть свои корреспондентские пункты в Узбекистане и Казахстане.

Чтобы подробнее рассказать о новом для ТНВ проекте — детском телевидении «Шаян ТВ», эстафетную палочку у Эльвиры Ахметовой перехватил генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Телеканал будет транслироваться как по спутниковому и кабельному ТВ, так и по Smart TV, в интернете и гаджетах через приложение «Шаян». Предполагается, что на «Шаян ТВ» будет более 20 познавательных, развивающих, игровых шоу и викторин. В основу «Шаян ТВ» ляжет контент собственного производства, а также научно-популярные, познавательные, анимационные фильмы и мультфильмы, переведенные на татарский язык. Часть контента планируется брать у партнеров. Правда, пока средств на это у телекомпании нет:

— Особенно это касается производства татарских мультфильмов, которые являются самыми дорогостоящими. Но, тем не менее, пока наше предложение о 166 млн рублей для студий-партнеров поддержки не нашло, — отметил гендиректор ТНВ. Работы по созданию телеканала продолжаются. Сейчас создается общественный совет и ведется регистрация «Шаян ТВ» как СМИ, проводится тендер на закупку оргтехники, мебели и транспорта, создается сайт и дублируются программы на татарский язык.

Правительство вам в помощь

Будучи преподавателем в университете, Аминов поднял еще один вопрос — уход очного отделения Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций от бюджетных мест. Теперь все журналисты будут обучаться в КФУ исключительно по контракту. Подготовку будущих кадров, хорошо владеющих татарским языком, депутат назвал проблемным вопросом и предложил на одном из заседаний комитета обсудить возможность создания целевых групп, которые в рамках госпрограммы будут обучаться на журналистов.

Заместитель председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова на это отреагировала ответным предложением, которое она уже успела обсудить с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым:

— Очень много стран, где журналистское образование дают на базе первого высшего образования, и студенты год-полтора получают специализацию, переквалифицируются на журналистику. Ильшат Рафкатович готов эту тему поддержать, — поделилась задумкой Римма Ратникова. Но и идею Аминова забраковывать не стала. Чтобы обучиться журналистике на бакалавриате, в КФУ нужно заплатить за год 100 тыс. рублей. За 4 года это 400 тысяч — не такая тяжелая ноша для бюджета республики, полагает председатель Союза журналистов.

Римма Ратникова начала подводить своих коллег к другой, более болезненной теме, которая, как ни крути, сводилась к низким зарплатам журналистов «Татмедиа»



— Я думаю, надо ставить вопрос и просто включать финансирование в бюджет и потом, конечно, заключать договоры, чтобы они [студенты] отрабатывали оплату своего обучения, — высказала свои мысли на этот счет Ратникова.

Ильшат Аминов решил пойти дальше и, озаботившись нехваткой специалистов с хорошим знанием татарского, предложил вести их прямо со школы, можно сказать, взращивая и помогая носителям языка, которых с каждым годом становится все меньше.

«Труд журналиста обесценился»

Поддержав своего коллегу, председатель Союза журналистов РТ заговорила о том, что, судя по всему, ее волновало не меньше, а, может быть, и больше проблемы подготовки кадров.

— Как вы думаете, почему наши журналисты уезжают из Татарстана? И не только талантливые, не только самые лучшие, но и журналисты средней руки, — грустно вздохнув, Римма Ратникова начала подводить своих коллег к другой, более болезненной теме, которая, как ни крути, сводилась к низким зарплатам журналистов «Татмедиа».

— Нет вакансий — не тот ответ. Вакансии в редакциях есть. Здесь, наверное, один из главных вопросов — это уровень заработной платы все-таки. И гонораров, — не менее грустно призналась первый заместитель главы «Татмедиа» Эльвира Ахметова.

— Почему мы никак не решаем [этот вопрос]? У нас ведь где-то 10 лет вопрос финансирования этой отрасли не поднимается и никто не может зазвенеть в колокольчик. Если вы — центр ответственности за эту тему, почему мы не поднимаем этот вопрос?

— Этот вопрос поднимался… — попыталась ответить Ахметова. Но Римме Ратниковой еще было что сказать.

«Вакансии в редакциях есть. Здесь, наверно, один из главных вопросов — это уровень заработной платы все-таки», — грустно признала Эльвира Ахметова (на фото — справа)



— Хорошо, ладно. Десять лет назад у нас был миллиард триста тысяч рублей. И сегодня примерно такая же цифра. Но ведь количество СМИ у нас сократилось — уж не будем врать сами себе. Особенно таких, финансово емких. Огромное количество сократилось, — задалась вопросом председатель Союза журналистов.

— При этом же, Римма Атласовна, увеличились и расходы средств массовой информации. Если даже газетная мелованная бумага на 11% подорожала. Продукция газетная дорожает, тиражи падают. Этот вопрос тоже существует, — робко объяснила Ахметова, пообещав, что они еще раз поднимут в агентстве тему низких зарплат. Свои пять копеек, поразмыслив, вставил и председатель профильного комитета Разиль Валеев. Он заметил, что комитет сотрудников «Татмедиа» в борьбе за повышение оплаты труда поддержит.

Продолжала рассуждения по поводу зарплаты в 30 тысяч рублей, которая считается в «Татмедиа» «суперхорошей», Римма Ратникова уже в полной тишине. Желающих поговорить на эту тему не оказалось.

— Я вам леща бросаю в руки! Здесь можно об этом разговаривать! — в сердцах высказалась заместитель председателя Госсовета РТ. Но услышала в ответ сетования на то, что некоторые издания не могут найти журналистов по полгода, тем более татароязычных.

Зато депутат Госсовета Ирек Шарипов высказал свои идеи по поводу причин низких зарплат. Он предположил, что труд журналистов в Татарстане обесценился и виной тому журфак, который всегда выпускал большое количество специалистов.

— Редакторы всегда знали, что на смену есть кому прийти. И труд журналиста обесценился. За них не держались — им легко можно было найти замену. В других регионах, как свидетель могу сказать, журналист всегда был ценным кадром и ему хорошо платили, — заметил Шарипов.

Обсуждение этой темы подытожила сама Ратникова, сделав печальные выводы: «Мы же сами ставим в заведомо неконкурентные условия те СМИ, которые находятся в системе «Татмедиа». Поэтому туда никто и не идет».

Ирек Шарипов (на фото — слева) предположил, что труд журналистов в Татарстане обесценился по вине журфака, который всегда выпускал большое количество специалистов, а Александра Славутского (на фото — справа) интересовали совсем не низкие зарплаты журналистов, а моральный аспект их работы



«Журналисты на каком-то этапе посчитали наивно, что они четвертая или какая-то власть»

Немного неожиданно в конце обсуждения заговорил Александр Славутский. Правда, его интересовали совсем не низкие зарплаты журналистов, а, скорее, моральный аспект их работы. Для художественного руководителя Качаловского театра эта тема казалась наболевшей.

— Вообще, проблема профессии журналиста очень серьезна. Она вплотную лежит рядом с нравственной составляющей общества, — медленно, с расстановкой начал говорить театральный деятель.

Он вспомнил сцену из «Роковых яиц» Булгакова, где профессор зоологии Владимир Персиков спрашивает, а нельзя ли, чтобы репортеров расстреляли? И получает отрицательный ответ.

— Ему говорят: «Понимаете, нельзя — пресса. Хотя такой закон готовится с целью труда и обороны». Такая ирония была у Булгакова, — подвел слушателей к своей основной мысли Славутский. И разразился тирадой:

— Журналисты на каком-то этапе, отрезке времени посчитали наивно, что они четвертая или какая-то власть. А я всегда говорил и продолжаю говорить журналистам: вы не обольщайтесь, вы никакая не власть. Вы плывете вместе с нами в одной лодке. И если вы не будете с нами озабочены нравственностью, построением гражданского общества, будете решать какие-то свои мелкие задачи… Как стая пираний, которая собирается и считает, что они могут делать все, что угодно. Вы посмотрите, что делают наши издания! Почитайте, что они пишут, в какой оскорбительной форме разговаривают! — негодовал худрук театра имени Качалова, призывая учить и воспитывать представителей СМИ.

Но Римма Ратникова не дала закидать камнями своих коллег и, естественно, заступилась за них.

— Александр Яковлевич, вы, исходя из своего негативного опыта, который, видимо, у вас накопился, говорите о журналистах. У нас блестящая плеяда журналистов и наших СМИ, руководители которых здесь представлены. Они и честные, и порядочные, и никаким образом не коррумпированы, хотя нарушение этики иногда допускают — это мы знаем, — встала на защиту журналистов председатель союза. Правда, уточнила, что меньше всего вышесказанное театральным деятелем касается системы «Татмедиа», а речь на заседании идет именно о ней.

Но Александр Славутский и говорил совсем не о республиканском Агентстве по печати и массовым коммуникациям, хотя высказался о наболевшем во время обсуждения зарплат ее сотрудников.