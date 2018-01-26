Ильшат Аминов: «Татарский язык должен ярко зазвучать в эфирном пространстве детских телеканалов»

Генеральный директор ТНВ о запуске «Шаян ТВ» и нюансах детского телевидения

Фото: Роман Хасаев

1 февраля в тестовом режиме начнет вещание телеканал для детей «Шаян ТВ». Совместный проект телерадиокомпании «Новый Век» и Министерства образования РТ предполагает популяризацию татарского языка с детского возраста. Передачи нового канала выйдут в эфир на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» и будут вещать на татарскую аудиторию во всем мире. После апробации «Шаян ТВ» получит новую самостоятельную жизнь. «Реальное время» встретилось с генеральным директором главного республиканского телеканала и выяснило подробности проекта. О том, на какой частоте можно будет найти «Шаян ТВ», почему было решено отказаться от русских субтитров и особенностях детской аудитории, Ильшат Аминов рассказал в интервью.

Веселый. Любознательный. Озорной

— Ильшат Юнусович, 17 января вы представили президенту РТ проект детского образовательного канала на татарском языке «Шаян ТВ». Расскажите подробнее о проекте. Какие цели он преследует?

— Идея принадлежит президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Это одна из мер популяризации татарского языка. Проект мы реализуем совместно с Министерством образования РТ, поэтому канал планируется как образовательный. Он будет выполнять функцию сохранения и развития татарского языка, призван сделать его более привлекательным для наших детей.

— Первоначально звучало другое название канала — «Уен». Почему остановились на этом варианте названия?

— Названия предлагались разными организациями. Выбор происходил путем голосования. «Шаян» в переводе с татарского имеет три значения: веселый, любознательный, озорной. Все это про детский характер. Главный герой канала — озорной мальчик Шаян. У него есть друзья: примерная девочка Биби, котенок Мияу, электронная игрушка Маэмай. Эти образы мы должны будем реализовать не только в рамках телеканала, но и во всех видах сувенирной продукции. Хотим, чтобы был целый комплекс для детей: журналы, раскраски, электронные игры. Дети вместо Барби должны просить куклу Биби, вместо Кена — Шаяна.

«Шаян» в переводе с татарского имеет три значения: веселый, любознательный, озорной. Все это про детский характер. Главный герой канала – озорной мальчик Шаян



— Какую роль в формировании проекта играет КФУ?

— Мы будем совместно реализовывать проект. Изначально КФУ был нацелен на создание интернет-платформы для развития детского телеканала. На платформе должны были появиться электронные игры для разных гаджетов. И если это получится, будет здорово! Наша задача — обеспечить круглосуточное вещание канала «Шаян». Для этого у нас есть все возможности. Сигналы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» позволяют охватить вещанием татарскую аудиторию во всем мире.

— На какой частоте будет транслироваться канал? Или исключительно в кабельном пакете?

— Канал не может вещать в одной среде, это значительно сужает аудиторию. Поэтому мы должны выйти во все возможные среды вещания. Это спутниковое, кабельное, интернет-вещание, мобильные платформы, возможно, цифровое эфирное вещание. У канала будет свой сайт, который мы будем активно продвигать. Проблема в том, что если какие-то спутниковые операторы согласны взять канал бесплатно, то, например, у такого оператора, как «Триколор ТВ», сумма платежей в месяц достигает 3 млн рублей. В год — это 36 млн рублей. Большая сумма.

«Глядя на русские субтитры, зритель не будет слышать татарскую речь»

— Когда можно ждать запуска?

— Мы стартуем 1 февраля. Для начала «Шаян ТВ» будет вещать по полчаса в сетке вещания передач каналов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». В тестовом режиме будем апробировать проекты. До полноценного запуска нас ждет большая работа.

— Сколько средств вложено в проект?

— Проект находится в стадии разработки, мы сейчас считаем все затраты. Я специально узнавал, например, бюджет канала «Карусель» составляет 900 млн рублей в год. И это не учитывая денег на запуск. Но это бюджет крупного федерального канала. Мы будем максимально исходить из своих возможностей. Нам нужно сделать студию, требуются мощности для производства собственных программ, необходимо закупать качественный контент. Заполнить 24 часа эфира для детей — непростая задача. Не хотелось бы, чтобы это происходило по принципу «на что денег хватило». Поэтому придется искать золотую середину совместно и с Министерством образования РТ и с теми структурами, которые заинтересованы в открытии канала.

Основу вещания составят программы собственного производства для разных возрастных групп. Под каждую аудиторию мы готовим целые блоки программ



— Дети какого возраста станут целевой аудиторией канала?

— Вообще, сейчас этот вопрос обсуждается с Министерством образования. Пока предполагается, что канал будет рассчитан на детей от 3 до 15 лет, определены три возрастные группы. Минобраз предлагает большую детализацию возрастных групп. У них есть даже категория с 0 до 3 лет. Пока все в разработке.

— Предполагается, что «Шаян» будет вещать круглосуточно. Что будет транслироваться в ночное время?

— Если канал будет выходить во всех средах, соответственно, и часовые пояса будут разные. Поэтому вещание будет блочным, чтобы у детей, скажем, на Дальнем Востоке или в Калининграде также была возможность посмотреть любимые программы. Блоки будут выходить в зависимости от времени смотрения в разных регионах.

— Канал будет полностью на татарском языке. Планируются ли в дальнейшем включить и русскоязычный контент с татарскими субтитрами?

— Нет, это будет канал полностью на татарском языке. Была идея включать субтитры на русском языке. Но человеческая натура всегда идет по пути наименьшего сопротивления. И зритель, глядя на русские субтитры, не будет слышать татарскую речь. Это однозначно. Когда мы смотрим фильмы на иностранном, мы выискиваем знакомые слова, стараемся понять смысл. Так учимся языку. А если смотреть фильм с русскими субтитрами, иностранный язык превращается в шум. Поэтому наш канал будет полностью на родном языке.

Три тысячи рублей за минуту перевода

— Расскажите, каков будет контент канала? На что будет сделан упор, что войдет в программную сетку?

— Программная сетка — достаточно тяжелый вопрос. В этой связи мы изучили опыт других телекомпаний, как российских («Карусель»), так и западных медиахолдингов (Disney, BBC Kids). Также посмотрели работу турецкого и казахского детских каналов. Безусловно, основу вещания составят программы собственного производства для разных возрастных групп. Под каждую аудиторию мы готовим целые блоки программ. Основу вещания составит шестичасовой блок, включающий программы собственного производства.

— По каким критериям будут отбираться мультфильмы, фильмы? Какими принципами вы будете руководствоваться, формируя контент?

— У нас есть профессионалы, которые работают над этим. Во-первых, будем делить программы по возрастной аудитории, во-вторых, по жанрам. Основной упор делается на образовательные и научно-популярные программы, расширяющие кругозор в удобной для детей форме. Хотя будут и развлекательные программы. Сначала образование, потом — все остальное. Программы должны помогать детям лучше понимать язык, мыслить на родном языке, популяризировать его.

В производстве детских программ принимает участие экспертная группа, совместно с Минобрнауки РТ будет создан экспертный совет.

Сначала образование, потом — все остальное. Программы должны помогать детям лучше понимать язык, мыслить на родном языке, популяризировать его



— Западный контент закупать планируете?

— Без этого не получится, потому что мы должны вобрать лучший мировой опыт. Но нельзя забывать и о собственном контенте. У нас обязательно должны появиться ментальные программы, которые научат детей традициям, обычаям татарского народа, его самобытной культуре.

— Во сколько обойдется закупка контента?

— Есть количество минут, которое нам необходимо в год. Из этой цифры и будем исходить. Но придется переводить и самим. Это неизбежно. У нас есть студии-партнеры, которые нам уже переводят мультфильмы. Например, студия «Халкым Мирасы» проводит полный дубляж мультсериала «Суперкрылья». Минута перевода стоит 3 тыс. рублей. Там 52 серии по 12 минут. Удовольствие недешевое. Вообще, на мультфильмы у нас планируется 5 часов эфирного времени.

Денег, чтобы все отдать на аутсорсинг, нет. Поэтому придется переводить и самим. Это значительно дешевле. Плюс у нас есть студии-партнеры, их более 10. Они представили нам стоимость своих проектов, которые в результате помогут нам закрыть 5 минут эфирного времени в день. Ежедневные 5 минут эфира в годовом разрезе обойдутся почти в 162 млн рублей. Свои проекты представили и центры «Кидспейс», «Зарница». Но на все требуются определенные средства. Хотелось бы, конечно, чтобы у канала было больше партнеров, потому что трудно производить полный контент самому. Но все будет зависеть от итоговой сметы.

— Планируете привлекать детей в качестве ведущих?

— На ТНВ 15 лет существует редакция детского и молодежного вещания. Это наша собственная телевизионная школа для детей в возрасте от 5 лет. Одаренные ребята принимают активное участие в производстве многих телепроектов. У канала уже накоплена серьезная детская актерская и журналистская база, в ней более тысячи детей. Мы также работаем с молодежными организациями «Сэлэт» и «Идель», чтобы был постоянный приток кадров на канал.

Татарский канал — школа для будущих кадров, владеющих татарским языком и умеющих делать телевидение. Это полная линейка подготовки кадров. В будущем мы намерены сформировать собственный госзаказ и грант на обучение наших юных дарований в высших учебных заведениях, включая КФУ. Мы будем отсылать этих детей на обучение, платить за них и готовить для себя кадры, потому что вопрос подготовки специалистов со знанием татарского языка сегодня строит очень остро.

В будущем мы намерены сформировать собственный госзаказ и грант на обучение наших юных дарований в высших учебных заведениях, включая КФУ



На канале будет работать более 100 человек

— В соцсетях активно обсуждается упаковка, показанная на презентации у президента. Это уже окончательный вариант или рабочий?

— Любой творческий продукт должен вызывать разные мнения. Мы провели апробацию. Скоро у нас будет обсуждение с фокус-группой в «Сэлэте», затем планируются встречи в министерствах. Если будут конструктивные предложения, готовы и дальше развивать телевизионные образы.

— На какую долю в прайм-тайме вы рассчитываете?

— Всего будем достигать опытным путем. Сегодня есть общая система измерения, но она слабо учитывает региональные особенности. Вопрос измерения стоит очень остро. Мы будем стараться проводить собственные исследования, опросы. Опыт уже есть. Будем внимательно следить за заходами на сайт Шаян.рф, ориентироваться на данные кабельных сетей. Все в совокупности поможет понять уровень смотрибельности.

— Есть ли понимание, насколько новый проект расширит штат телеканала? И есть ли место для размещения нового состава?

— Это будет отдельная структура. Студия разместится в здании радиокомплекса «Болгар радиосы». В штате будет работать более 100 человек. С учетом тех людей, которые займутся переводом контента.

«Детские программы сделать намного сложнее, чем взрослые»

— Ильшат Юнусович, как вы оцениваете ситуацию с детским телевидением в стране в принципе?

— Я теперь внимательно смотрю детские каналы. Русскоязычное детское телевидение сильно развивается. Потребитель есть. У нас канал уникальный — первый в мире татароязычный детский канал. Поэтому он найдет свою аудиторию. Татарский язык должен ярко зазвучать в этом эфирном пространстве русскоязычных и иноязычных детских телеканалов.

Аудитория сейчас очень непростая. Дети уже практически прекратили читать. У них клиповое мышление. Но даже через это мышление мы должны пытаться доносить новому поколению и язык, и культуру, и традиции, формировать национальное самосознание



— Сейчас дети сутками сидят в гаджетах. Не боитесь конкуренции?

— Здесь нет противоречий. Телевидение остается достаточно весомым источником информации, все последние исследования это показывают. Глобального доминирования интернета я не вижу. Интернет — всего лишь одна из сред распространения контента. Да, есть гаджеты. Нужно воспринимать интернет как среду нашего вещания. И сделать для детей такой интересный канал, чтобы они сами нас находили и смотрели. Мы не воспринимаем интернет, как могильщика, это всего лишь инструмент для новых возможностей.

— При реализации проекта вы наверняка учитывали особенности детского восприятия. Чем современное детское телевидение, на ваш взгляд, отличается от детских каналов, которые были 20 лет назад?

— Конечно, это приходится учитывать. Мы работаем с группой педагогов-психологов, которые изучают детскую психологию, детское восприятие. У нас есть детские фокус-группы, мы постоянно с ними встречаемся. И эту работу нужно только усиливать. Дети — очень капризная аудитория. Если взрослые еще могут сделать скидку, дети скидку не делают, сразу начинают зевать. Могут открыто сказать: «Мне не нравится». Детские программы сделать намного сложнее, чем взрослые, потому что внимание у детей нестабильное и нужно его удержать.

Я сам начинал с детского телевидения. Пришел туда в пятом классе, вел детскую программу, участвовал в спектаклях. Я знаю, как изменился мир. Аудитория сейчас очень непростая. Дети уже практически прекратили читать. У них клиповое мышление. Но даже через это мышление мы должны пытаться доносить новому поколению и язык, и культуру, и традиции, формировать национальное самосознание.