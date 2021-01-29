Ахметова Эльвира Фанисовна

Общая информация

Родилась 9 мая 1978 года в Агрызском районе РТ.

Образование

2000 г. — окончила Елабужский Государственный педагогический институт.

Трудовая деятельность

2000-2004 гг. — корреспондент, руководитель татарской редакции, руководитель службы информации МУ «Елабужская радиостудия» и ОАО «Ал-медиа».

2002-2004 гг. — внештатный корреспондент радио «Татарстан».

2003-2004 гг. — по совместительству руководитель службы новостей телеканала «БИТ-ТВ».

2004-2012 гг. — ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела СМИ Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

2012 г. — заместитель главного редактора ГУП РТ «Татарское книжное издательство».

2013-2015 гг. — управляющий делами Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Июль-ноябрь 2015 г. — заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

С декабря 2015 г. — первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Член Союза журналистов РТ.

Государственный советник РТ 1 класса.

Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ (2014 г.).

Награды и звания

Награждена благодарственным письмом президента РТ (2013 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2015 г.), благодарностью руководителя Аппарата Президента РТ (2016 г.), почетной грамотой Центральной избирательной комиссии РеТ (2016 г.), благодарственным письмом Государственного совета РТ (2017 г.), благодарностью оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России (2017 г.), президента РТ (2017 г.), почетной грамотой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (2017 г.), благодарностью Министерства образования и науки РТ (2018 г.), благодарственным письмом УФСБ по РТ (2018 г.), благодарностью Кабинета Министров Республики Татарстан (2018 г.), почетной грамотой президента Российской Федерации (2019 г.), благодарностью президента Республики Татарстан (2020 г.).

Дата последнего обновления: