Отцы Кирова: кто из городских депутатов оказался самым богатым

Рейтинг «успешных» кировских депутатов и мнение эксперта о самых влиятельных депутатах гордумы и их связях с группой «КГБ»

Фото: gorodkirov.ru ( на фото - Дмитрий Русских)

Накануне мэр города Кирова и депутаты местной гордумы отчитались о доходах за 2017 год. «Реальное время» изучило опубликованные данные и составило рейтинг самых «успешных» депутатов. Также наше издание связалось с экс-депутатом Заксобрания Кировской области, генеральным директором ООО «Компания Вятка-уголь» Дмитрием Русских, который прокомментировал свежую декларацию, рассказал о самых влиятельных депутатах гордумы и поведал о связях главы города с местной олигархической группировкой «КГБ».

«Самый влиятельный депутат в гордуме — это Крепостнов»

Самым успешным кировским депутатом по итогам 2017 года стал Михаил Шихов. Его задекларированный доход в 2017 году составил 31,6 млн рублей. Данных о доходе супруги, а также о доходах в 2016 году, — нет. Отметим, что Шихов является директором по развитию ООО «Сах», а до 2016 года являлся директором ООО «ТД «Кировснабком». По словам экс-депутата Законодательного собрания Кировской области Дмитрия Русских, в политическом плане Михаил Шихов — новая персона в жизни города.

— На мой взгляд, он в большей степени не «успешный депутат» (он занимает эту должность всего полгода), а успешный бизнесмен. В сфере предпринимательства он работает давно, причем Шихов далеко не мальчик и не сын какого-то руководителя. Уточняю это, поскольку уже был один пример — сын господина Быкова (бывший глава Кирова, — прим. ред.), который в 24 года стал «успешным предпринимателем», заимев то, что некоторые люди и в 60 лет не имеют. Так что данные цифры меня не удивляют, — комментирует наш собеседник.

Самым успешным кировским депутатом по итогам 2017 года стал Михаил Шихов. Фото newsler.ru



На втором месте находится Валерий Крепостнов, получивший в 2017 году 28 млн рублей личного дохода. Русских считает его одним из самых влиятельных депутатов кировской городской думы.

— Крепостнов перешел из заксобрания в городскую думу, и в плане управляемости фракцией «Единой России» он, наверное, имеет определенное влияние, так как большая часть людей, находящихся в ее составе, находятся там благодаря ему. Это его креатура, его люди, которых он двигал в городскую думу. Если говорить о влиянии на внутренние процессы, то самый влиятельный депутат на сегодняшний день — это Крепостнов, — считает Дмитрий Русских. – Также есть очень активный депутат от «Справедливой России» — Владимир Журавлев. К его мнению прислушиваются, его слышат и поддерживают СМИ и он часто задает много неудобных для города вопросов.

Стоит добавить, что 4,1 млн рублей в семейную копилку Крепостнова принесла его супруга — благодаря ей объем совместного дохода составил 32,2 млн рублей. Это делает семейство Крепостновых самой богатой семьей Кировской городской думы в 2017 году. Данных о доходах в 2016 году обнаружить не удалось. Известно, что Крепостнов в 2009—2014 годах являлся директором по стратегическому развитию ОАО «Кировский мясокомбинат», а в 2007—2009 годах был зампредседателя правительства Кировской области.

Крепостнов в 2009—2014 годах являлся директором по стратегическому развитию ОАО «Кировский мясокомбинат», а в 2007—2009 годах был зампредседателя правительства Кировской области. Фото nabludatel.online

Взлеты и падения депутатской тройки

Третье место в списке занимает Денис Ерохин, управляющий ООО «Управление недвижимостью» с 2015 года и бывший помощник депутата Госдумы по работе в Кировской области на общественных началах. Также Ерохин является членом координационного совета Кировского регионального отделения ЛДПР. В 2017 году его личный доход составил целых 19,1 млн рублей.

Расположившийся на четвертом месте Владимир Журавлев может похвастать практически таким же доходом — 18,4 млн рублей за год. Однако в его случае за год доходы значительно уменьшились: в 2016 году он смог заработать целых 29 млн рублей (с таким доходом в 2017 году он бы располагался уже на втором месте). Журавлев является председателем совета директоров группы компаний «Элки», он один из основателей Лиги предпринимателей Кировской области.

Замыкает пятерку Владимир Репняков, однако его доход значительно меньше, чем у занимающих первые четыре места городских депутатов: 6,4 млн рублей. Доход его за год вырос почти на треть — с 4,9 млн рублей. Не отстает в плане роста дохода и супруга Репнякова — в этом году она принесла в семью 1,11 млн рублей, в 2016 году удалось заработать лишь 489 тысяч. Репняков является первым заместителем председателя правления ОАО «Коммерческий банк «Хлынов».

Репняков является первым заместителем председателя правления ОАО «Коммерческий банк «Хлынов». Фото banki.ru

«КГБ» держит город в своих интересах на протяжении десяти лет»

Доходы депутатов, входящих во вторую пятерку по доходам, составляют относительно скромные 4,5—5,5 млн рублей. В числе таких депутатов и глава Кирова Елена Ковалева. Ее доход в 2017 году составил 4,7 млн рублей, что ставит ее на восьмое место в списке кировских муниципальных депутатов. Муж Ковалевой заработал еще 604 тысячи рублей.

— Елена Васильевна у нас работает на высоких должностях примерно с 2005 года, еще при губернаторе Шаклеине (Николай Иванович Шаклеин, губернатор Кировской области с 2004 года по 2009 год, — прим. ред.). Сначала она стала министром финансов, затем заместителем губернатора — с этого периода она вошла в поле узнаваемости. Она также сохранила свой пост при Никите Юрьевиче Белых, но по какой-то причине при губернаторе Васильеве она не смогла удержаться на своей должности. В конце 2016 года она (насколько я понимаю, по обоюдному согласию) была уволена, — поведал экс-депутат Кировского заксобрания.

Рассказывая о том, как жители города относятся к своему мэру, Дмитрий Русских заявил, что, по сути, у нее не было никаких взаимоотношений с населением, поскольку долгое время она занимала пост министра финансов: «Елена Васильевна не была политической фигурой. Она была членом команды, которая отвечала за бухгалтерию, за деньги правительства Кировской области».

— Ее карьерный рост во многом связывают с ее дружескими отношениями с Валерием Васильевичем Крепостновым, который с 2007 по 2009 год был первым заместителем губернатора области. Как я понимаю, весь этот период времени у них были хорошие дружеские отношения, которые в дальнейшем могли повлиять на то, что в 2017 году, еще за полгода до выборов в городскую думу, ее кандидатура уже была у всех на слуху, причем она обсуждалась в качестве одного из кандидатов от группировки «КГБ» (Крепостнов — Гозман — Березин) на должность главы города. Когда она стала главой города, это ни для кого не стало большой неожиданностью, — сообщает Русских.

Наш собеседник отмечает, что эта группа «держит город в своих интересах» на протяжении 10 лет: «Они взяли Киров под свое управление еще при Шаклеине, держали при Белых и пытаются удержать при Васильевой. Все главы, которые назначались с 2006 по 2017 год, — это плоды работы данной группы».

Елена Ковалева работает на высоких должностях примерно с 2005 года. Фото gorodkirov.ru

Возвращаясь к декларации, хотелось бы отметить, что в 2015 году, когда Ковалева возглавляла министерство финансов области, она отчитывалась о годовом доходе в 755 тысяч рублей. Как вы уже успели заметить, на должности мэра города в 2017 году ее доход значительно увеличился.

— Когда она работала в 2016 году замгубернатора, ее доход, если не ошибаюсь, был в пределах 1,7—1,8 млн рублей. Насколько я понимаю, с 2016 по 2017 год — после ухода из министерства финансов — она начала работать в коммерческих структурах, и как раз за этот период возникла такая сумма [4,7 млн рублей], — комментирует ситуацию Русских. — Конечно, для города это очень высокая зарплата, поскольку у нас даже топ-менеджеры крупных компаний такие деньги не получают. Но, возможно, мы с вами не знаем о проведении какой-нибудь сделки купли-продажи. Есть вероятность, что она что-то продала, в следствии чего возник такой доход.

«Такой формы подачи я еще не видел — декларацию сдали, а доход не показали»

Вернемся к декларации и нашему рейтингу: меньше 30 тысяч в месяц в среднем зарабатывали шесть кировских муниципальных депутатов. К примеру, Алексей Вотинцев и Анна Софронова заработали 295 и 226 тысяч рублей за 2017 год, соответственно. При этом нет данных и о доходах их мужа и жены, соответственно. Анна Лалетина и Николай Барсуков заработали еще меньше — 197 и 155 тысяч рублей за год, однако у них есть супруги, которые также зарабатывают. В частности, у Анны Лалетиной муж заработал 474 тысячи рублей, а жена Николая Барсукова смогла принести в семью 135 тысяч рублей.

Еще два депутата — Сергей Дроздовский и Сергей Рудковский — не заработали за 2017 год ни копейки. Средний же кировский муниципальный депутат заработал в 2017 году 4,29 млн рублей. Ситуацию с Дроздовским и Рудковским собеседник нашего издания называет «уникальной».

Состав депутатов в Кировской гордуме меняется ежегодно, причем очень заметно. Фото newsler.ru

— У нас были случаи, когда депутат, вообще, не сдавал данные, или все-таки сдавал. А в данном случае они умудрились сдать, но ничего не показали. Думаю, сейчас прокуратура поставит их в определенное положение и потребует полного отчета. Повторюсь, такой формы подачи я еще не видел — декларацию сдали, а доход не показали. Видимо, они не хотят что-то раскрывать. Странная история, откровенно говоря, — высказался Русских.

По словам собеседника «Реального времени», Дроздовский и Рудковский относятся к «новой волне депутатов», и никто до этого не знал, да и не интересовался, каким бизнесом они занимались и чем зарабатывали на жизнь. Однако сейчас они имеют мандаты, и им стоит определиться с тем хотят ли они быть депутатами и при этом публиковать данные о своих доходах. Кстати, вопрос о «новой волне» тоже довольно интересный — состав депутатов в кировской гордуме меняется ежегодно, причем очень заметно.

— Наверное, так происходит по всей стране. Состав депутатов частично меняется каждый созыв по причине того, что меняются результаты голосования избирателей за оппозиционные партии. Депутаты в оппозиции меняются часто, и, помимо прочего, на это влияет то, что у них сокращается количество мест. Также все мы понимаем, что основной пул депутатских мандатов — за «Единой Россией». Эту партию поддерживают те люди, которые назначают главу города. Если бы они не контролировали эту фракцию, они бы не могли утвердить своего главу, который избирается из числа депутатов, — резюмирует Русских.

Доходы депутатов Кировской городской думы

№ ФИО ЛИЧНЫЙ ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ЗА 2017 Г., РУБ. ДОХОД СУПРУГИ/СУПРУГА ЗА 2017 Г., РУБ. СОВМЕСТНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 Г., РУБ. ЛИЧНЫЙ ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ЗА 2016 Г., РУБ. 1 Шихов Михаил Викторович 31.563.618,41 31.563.618,41 2 Крепостнов Валерий Васильевич 28.069.057,77 4.124.315,24 32.193.373,01 3 Ерохин Денис Валерьевич 19.100.000,00 19.100.000,00 4 Журавлев Владимир Вениаминович 18.430.654,39 18.430.654,39 28.977.065,07 5 Репняков Владимир Анатольевич 6.368.754,85 1.113.094,45 7.481.849,30 4.924.973,41 6 Шлемензон Юрий львович 5.492.771,90 458.916,24 5.951.688,14 7 Елшин Денис Николаевич 5.063.979,92 5.063.979,92 8 Ковалева Елена Васильевна 4.717.717,50 604.226,40 5.321.943,90 9 Никулин Дмитрий Георгиевич 4.604.255,43 4.604.255,43 6.116.232,17