Как провести лучший в истории Матч всех звезд в Татарстане
В чем ошиблась Астана и как модернизировать хоккейную инфраструктуру Казани и Нижнекамска
Десять лет пришлось ждать Татарстану своей очереди на проведение Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги. Будущей зимой Казань и Нижнекамск наконец примут этот праздник хоккея и должны они сделать его, по старой татарстанской традиции, лучшим в истории. Спортивная редакция «Реального времени» разбирает ошибки и плюсы предыдущих шоу-программ и размышляет над тем, что следует сделать татарстанским организаторам, чтобы их «Неделя Звезд» затмила все остальные.
Модернизировать «Татнефть-Арену»
Пожалуй, первое и самое важное, над чем стоит серьезно поработать. Как бы грустно это ни звучало, казанская «Татнефть-Арена», к сожалению, уступает всем пяти дворцам, где проводились последние МВЗ. Это касается, прежде всего, вместимости и современных визуальных решений.
К примеру, в Сочи, Москве («Арена Легенд»), Уфе и Астане арены имеют по два яруса трибун, что создает визуальное ощущение действительно крупного международного события. А горизонтальная медиаполоса, расположенная между уровнями трибун, транслирует счет, различные мотивирующие фразы и прочие эффекты, дополняющие табло, что, конечно, помогает «нагнетать» атмосферу шоу. Буквально все современные ледовые арены строятся с подобными техническими возможностями. Еще одна арена (Матч Звезд — 2013) — в Братиславе, как и казанская, имеет только один уровень трибун, однако их вместимость значительно больше за счет высоты, а медиаполосу заменяет крупное медиакольцо, расположенное прямо под табло.
Стоит ли говорить, что без подобных технических решений любая арена выглядит, как устаревший провинциальный дворец спорта? И уж тем более не годится для крупных шоу.
Учитывая, что возможности для подобных установкок на казанской арене не были предусмотрены проектом, необходимо искать другие выходы. К примеру, можно попробовать изучить опыт краснодарской футбольной арены «Краснодар», где впервые в России установили медиаэкраны не снаружи стадиона, как на «Казань Арене», а по всей площади внутренних стен. До сих пор многие футбольные эксперты называют это решение самым удачным и интересным для российских стадионов, а болельщики не уезжают без фото и селфи, на которых стены буквально «кричат» «Goal!». В «Татнефть-Арене» площадь внутренних стен не такая обширная, и технически установить подобные медиаэкраны будет даже проще.
Казанский дворец в хоккейной конфигурации вмещает немногим более 8 тысяч зрителей. И 10 тысяч, если выдвинуть все сборно-выдвижные места. В таком случае необходимо убирать помост для чирлидерш, скамьи для игроков и закрывать технический въезд для скорой помощи. Поэтому и над вместимостью организаторам тоже стоит серьезно поломать голову. Желающих посетить Казань, которая географически находится в центре карты КХЛ, будет в разы больше, чем это было с удаленной Астаной.
Очень важно не забыть и о хорошей сети Wi-Fi. Не секрет, что половина PR любого крупного ивента — это социальные сети. О «крутости» и масштабности события сегодня говорит количество селфи и «чекинов» с него. Очевидно, что обеспечить МВЗ скоростным Wi-Fi (а лучше HD Wi-Fi) — в интересах его татарстанских организаторов. А с этим на «Татнефть-Арене» традиционные проблемы. Вай-фай здесь в лучшем случае тормозит, а порой и просто отсутствует.
Что делать с «Нефтехим Ареной»?
То же касается и нижнекамской арены. Да, здесь не будет такого скопления народа, ведь Матчи Звезд МХЛ и ЖХЛ собирают гораздо меньше зрителей. Но обеспечить бесперебойный Wi-Fi, чтобы весь мир узнал о тех «ништяках», что подготовили организаторы, — в их же интересах.
Куда более серьезная проблема у Нижнекамска с телекартинкой. Там пока нет возможности транслировать HD (хотя, скорее всего, этот компонент возьмет на себя «Матч ТВ»). Другое дело, что трансляции с «Нефтехим Арены» выглядят действительно печально, поскольку «ведущая» камера расположена на центральной трибуне и открывает картинку льда на фоне стены с вип-ложами. Именно с этой стороны в Нижнекамске нет трибуны, и телезритель может подумать, что «Нефтехимик» проводит свои матчи на тренировочной базе.
Что можно сделать? Как минимум подумать над тем, чтобы перенести «ведущую» камеру на противоположную сторону арены, в те самые кабинки скай-боксов, дабы транслировать матчи на фоне заполненных зрителями трибун.
Как максимум — задуматься о проекте реконструкции дворца, предусматривающем строительство четвертой трибуны «Нефтехим Арены». В конце концов, это пойдет на пользу и самому Нижнекамску с «Нефтехимиком». Пресловутый рейтинг клубов КХЛ (на основании которого из лиги выкинули «Ладу» и «Югру») не дремлет, а один из важных пунктов в нем посвящен как раз состоянию и заполняемости арены. В руководстве КХЛ давно недобро смотрят на маленькие арены.
Пристроить трибуну не составляет большого труда даже для крупных футбольных стадионов. Так сделал, например, немецкий «Байер» на своей домашней арене.
Поработать над креативом звезд
Согласитесь, уже всем в край надоело, что лишь считанные хоккеисты действительно заморачиваются над исполнением своих трюков во время мастер-шоу на Матчах всех звезд. Да, Никита Гусев ежегодно «выжигает» лед виртуозными буллитами. Не занимать мастерства в их исполнении и Павлу Дацюку. Иногда что-то выдумывали Владимир Ткачев и Линус Умарк. Вот и все. В Астане хоккеисты в основном старались лишь отстреляться по-быстрому. А вторые попытки на буллитах можно было смело называть номинацией «брось из-под ноги». Все как под копирку.
Мы уже отвыкли от горящих клюшек Линуса Умарка. Никто больше не ездит забивать в корзинах для покупок из гипермаркета и не прыгает в ворота «рыбкой». Кажется, хоккеисты уже напрочь отбросили такой немаловажный компонент МВЗ, как креатив и выдумка.
Возможно, в казанском Матче всех звезд стоит подойти к этому вопросу несколько иначе. А именно провести организаторам какую-то предварительную работу с теми хоккеистами, которых выбрали журналисты и болельщики. В конце концов, любое публичное выступление предваряет стадия кастингов и репетиций, и лишь потом готовый «продукт» выпускается на сцену.
Это касается и девушек из ЖХЛ. К сожалению, их коллективный перформанс, когда они попытались изобразить казахский народный танец, оказался единственным развлекательным элементом программы предыдущего Матча звезд ЖХЛ. А судя по исполнению и признаниям самих девушек, согласовывали его буквально «на коленке» прямо в раздевалке перед самим матчем. Возможно, организаторам в Нижнекамске стоит взять под свой контроль программу, с которой девушки выйдут на лед не только играть в хоккей, но и развлекать зрителей. Все-таки именно ради них все и устраивается.
Подумать, как избежать отказа тренеров
Какими бы громкими и красивыми эпитетами ни старались описывать последний казахстанский Матч звезд комментаторы КХЛ-ТВ и руководители лиги, но тот провал, связанный с повальным отказом тренеров от участия в шоу, недопустим. Иначе в следующих МВЗ можно вообще не увидеть ни одного сколь-нибудь значимого специалиста. Хорошо хоть в Астане общую картину спас Андрей Назаров, для которого лишний раз засветиться на телевидении и побывать в любимой Астане было не в последнюю очередь делом личного интереса. А вот Олег Знарок и Зинэтула Билялетдинов отказались под предлогом плохого самочувствия и прочих внештатных ситуаций. Эркка Вестерлунд, ставший заменой невовремя уволенному Скабелке, тоже не приехал, сославшись на семейные обстоятельства. Но давайте признаем: все прекрасно понимают, что все они просто не хотели тратить свое время и отлучаться от тренировочного процесса ради шоу.
По всей видимости, практика приглашения именитых и самых успешных тренеров «за спасибо» себя уже изжила. Остается выбирать одно из двух: кнут или пряник. Понятно, что вариант «кнута» (наложение личного штрафа) подходит лишь в качестве радикальной меры. Хотелось бы такого варианта избежать.
Куда более приемлем поощрительный вариант. Материальное вознаграждение, конечно, станет дополнительной статьей расходов в организации праздника. Но здесь следует пролоббировать этот вариант так, чтобы лига платила сама. Шоу ведь устраивается под ее эгидой, участвуют ее игроки. Так почему бы Тимченко и Ротенбергу не раскошелиться на небольшие презенты ради общего дела?
Мотивировочных вариантов хватает. Другое дело, что не каждый тренер годится для такого приглашения. К примеру, каким бы мастодонтом тренерского цеха не был Зинэтула Билялетдинов, его участие в шоу ничего бы Астане не дало. Билл — совсем не публичный человек, «жечь», как Назаров, не будет ни при каких раскладах. Да, Зинэтула Хайдярович умеет подшутить над журналистами вне зала пресс-центра, но на публике он превращается в корректного «сухаря».
Можно вспомнить и совсем неудачную замену Вестерлунда на тренера «Барыса» Галыма Мамбеталиева, которого даже в хоккейном мире плохо знают. В итоге казахский тренер просто простоял оба дня МВЗ молча.
В подборе тренеров необходимо «зайти» еще и со стороны их личной харизмы, публичности и «интересности». К примеру, тот же Петерис Скудра, возможно, не самый сильный наставник лиги, но создать пару-тройку, а то и десяток новых «мемов» он всегда способен. А уж его работа с прессой и вовсе заслуживает отдельной премии — как самому оригинальному и жесткому наставнику КХЛ.
Не приглашать неинтересных ведущих
Кто-нибудь был в курсе, кто такие Соня Гудим и Мария Басс, до Матча звезд в Казахстане? И ведь обе ассистентки так и не смогли поддержать хороший уровень актерского мастерства и юмора тех же Дарьи Мироновой (по сути, единственной, кто по-настоящему вжился в роль и исполнял ее) и Наталии Кларк. Скучные диалоги с тренерами, «зевотные включения» с лавки и никакой актерской игры.
Возможно, стоит поискать чуть более ярких и где-то провокационных личностей. К примеру, в Казани точно могла бы получить свою порцию внимания (необязательно положительную) теперь уже бывшая айс-герл «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак. Уж эту девицу, пожалуй, знает вся мужская половина поклонников отечественного хоккея. Да и вызвать резонанс, заставить зрителя реагировать она умеет.
Провести Матч звезд для чирлидерш
Мы в курсе, что вместе с игроками от команды на Матч звезд порой отправляется и парочка чирлидерш. Но все, чем они там занимаются, — это танцуют в проходах или просто смотрят хоккей. А почему бы не устроить и своеобразный конкурс программ групп поддержки? Подобные давно проводятся в американских баскетбольных и футбольных лигах.
Можно отдать один день для соревнований девушек на лучший танец и исполнение по кубковой системе — на вылет. Согласитесь, это куда интереснее, чем поднадоевшие «игрушечные» бои на льду между маскотами команд.
Российскому болельщику такое зрелище будет только в радость. Кто будет против отдохнуть денек от хоккея и полюбоваться на красавиц, не обремененных излишками одежды? Нет таких!
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