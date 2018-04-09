Как провести лучший в истории Матч всех звезд в Татарстане

В чем ошиблась Астана и как модернизировать хоккейную инфраструктуру Казани и Нижнекамска

Десять лет пришлось ждать Татарстану своей очереди на проведение Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги. Будущей зимой Казань и Нижнекамск наконец примут этот праздник хоккея и должны они сделать его, по старой татарстанской традиции, лучшим в истории. Спортивная редакция «Реального времени» разбирает ошибки и плюсы предыдущих шоу-программ и размышляет над тем, что следует сделать татарстанским организаторам, чтобы их «Неделя Звезд» затмила все остальные.

Модернизировать «Татнефть-Арену»

Пожалуй, первое и самое важное, над чем стоит серьезно поработать. Как бы грустно это ни звучало, казанская «Татнефть-Арена», к сожалению, уступает всем пяти дворцам, где проводились последние МВЗ. Это касается, прежде всего, вместимости и современных визуальных решений.

К примеру, в Сочи, Москве («Арена Легенд»), Уфе и Астане арены имеют по два яруса трибун, что создает визуальное ощущение действительно крупного международного события. А горизонтальная медиаполоса, расположенная между уровнями трибун, транслирует счет, различные мотивирующие фразы и прочие эффекты, дополняющие табло, что, конечно, помогает «нагнетать» атмосферу шоу. Буквально все современные ледовые арены строятся с подобными техническими возможностями. Еще одна арена (Матч Звезд — 2013) — в Братиславе, как и казанская, имеет только один уровень трибун, однако их вместимость значительно больше за счет высоты, а медиаполосу заменяет крупное медиакольцо, расположенное прямо под табло.

Стоит ли говорить, что без подобных технических решений любая арена выглядит, как устаревший провинциальный дворец спорта? И уж тем более не годится для крупных шоу.

Учитывая, что возможности для подобных установкок на казанской арене не были предусмотрены проектом, необходимо искать другие выходы. К примеру, можно попробовать изучить опыт краснодарской футбольной арены «Краснодар», где впервые в России установили медиаэкраны не снаружи стадиона, как на «Казань Арене», а по всей площади внутренних стен. До сих пор многие футбольные эксперты называют это решение самым удачным и интересным для российских стадионов, а болельщики не уезжают без фото и селфи, на которых стены буквально «кричат» «Goal!». В «Татнефть-Арене» площадь внутренних стен не такая обширная, и технически установить подобные медиаэкраны будет даже проще.

Казанский дворец в хоккейной конфигурации вмещает немногим более 8 тысяч зрителей. И 10 тысяч, если выдвинуть все сборно-выдвижные места. В таком случае необходимо убирать помост для чирлидерш, скамьи для игроков и закрывать технический въезд для скорой помощи. Поэтому и над вместимостью организаторам тоже стоит серьезно поломать голову. Желающих посетить Казань, которая географически находится в центре карты КХЛ, будет в разы больше, чем это было с удаленной Астаной.

Казанская «Татнефть-Арена», к сожалению, уступает всем пяти дворцам, где проводились последние МВЗ. Это касается, прежде всего, вместимости и современных визуальных решений. Фото Максима Платонова



Очень важно не забыть и о хорошей сети Wi-Fi. Не секрет, что половина PR любого крупного ивента — это социальные сети. О «крутости» и масштабности события сегодня говорит количество селфи и «чекинов» с него. Очевидно, что обеспечить МВЗ скоростным Wi-Fi (а лучше HD Wi-Fi) — в интересах его татарстанских организаторов. А с этим на «Татнефть-Арене» традиционные проблемы. Вай-фай здесь в лучшем случае тормозит, а порой и просто отсутствует.

Что делать с «Нефтехим Ареной»?

То же касается и нижнекамской арены. Да, здесь не будет такого скопления народа, ведь Матчи Звезд МХЛ и ЖХЛ собирают гораздо меньше зрителей. Но обеспечить бесперебойный Wi-Fi, чтобы весь мир узнал о тех «ништяках», что подготовили организаторы, — в их же интересах.

Куда более серьезная проблема у Нижнекамска с телекартинкой. Там пока нет возможности транслировать HD (хотя, скорее всего, этот компонент возьмет на себя «Матч ТВ»). Другое дело, что трансляции с «Нефтехим Арены» выглядят действительно печально, поскольку «ведущая» камера расположена на центральной трибуне и открывает картинку льда на фоне стены с вип-ложами. Именно с этой стороны в Нижнекамске нет трибуны, и телезритель может подумать, что «Нефтехимик» проводит свои матчи на тренировочной базе.

Что можно сделать? Как минимум подумать над тем, чтобы перенести «ведущую» камеру на противоположную сторону арены, в те самые кабинки скай-боксов, дабы транслировать матчи на фоне заполненных зрителями трибун.

Как максимум — задуматься о проекте реконструкции дворца, предусматривающем строительство четвертой трибуны «Нефтехим Арены». В конце концов, это пойдет на пользу и самому Нижнекамску с «Нефтехимиком». Пресловутый рейтинг клубов КХЛ (на основании которого из лиги выкинули «Ладу» и «Югру») не дремлет, а один из важных пунктов в нем посвящен как раз состоянию и заполняемости арены. В руководстве КХЛ давно недобро смотрят на маленькие арены.

Пристроить трибуну не составляет большого труда даже для крупных футбольных стадионов. Так сделал, например, немецкий «Байер» на своей домашней арене.





Стоит задуматься о проекте реконструкции дворца, предусматривающем строительство четвертой трибуны «Нефтехим Арены». Фото Олега ТИхонова



Поработать над креативом звезд

Согласитесь, уже всем в край надоело, что лишь считанные хоккеисты действительно заморачиваются над исполнением своих трюков во время мастер-шоу на Матчах всех звезд. Да, Никита Гусев ежегодно «выжигает» лед виртуозными буллитами. Не занимать мастерства в их исполнении и Павлу Дацюку. Иногда что-то выдумывали Владимир Ткачев и Линус Умарк. Вот и все. В Астане хоккеисты в основном старались лишь отстреляться по-быстрому. А вторые попытки на буллитах можно было смело называть номинацией «брось из-под ноги». Все как под копирку.

Мы уже отвыкли от горящих клюшек Линуса Умарка. Никто больше не ездит забивать в корзинах для покупок из гипермаркета и не прыгает в ворота «рыбкой». Кажется, хоккеисты уже напрочь отбросили такой немаловажный компонент МВЗ, как креатив и выдумка.

Возможно, в казанском Матче всех звезд стоит подойти к этому вопросу несколько иначе. А именно провести организаторам какую-то предварительную работу с теми хоккеистами, которых выбрали журналисты и болельщики. В конце концов, любое публичное выступление предваряет стадия кастингов и репетиций, и лишь потом готовый «продукт» выпускается на сцену.

Это касается и девушек из ЖХЛ. К сожалению, их коллективный перформанс, когда они попытались изобразить казахский народный танец, оказался единственным развлекательным элементом программы предыдущего Матча звезд ЖХЛ. А судя по исполнению и признаниям самих девушек, согласовывали его буквально «на коленке» прямо в раздевалке перед самим матчем. Возможно, организаторам в Нижнекамске стоит взять под свой контроль программу, с которой девушки выйдут на лед не только играть в хоккей, но и развлекать зрителей. Все-таки именно ради них все и устраивается.

Подумать, как избежать отказа тренеров

Какими бы громкими и красивыми эпитетами ни старались описывать последний казахстанский Матч звезд комментаторы КХЛ-ТВ и руководители лиги, но тот провал, связанный с повальным отказом тренеров от участия в шоу, недопустим. Иначе в следующих МВЗ можно вообще не увидеть ни одного сколь-нибудь значимого специалиста. Хорошо хоть в Астане общую картину спас Андрей Назаров, для которого лишний раз засветиться на телевидении и побывать в любимой Астане было не в последнюю очередь делом личного интереса. А вот Олег Знарок и Зинэтула Билялетдинов отказались под предлогом плохого самочувствия и прочих внештатных ситуаций. Эркка Вестерлунд, ставший заменой невовремя уволенному Скабелке, тоже не приехал, сославшись на семейные обстоятельства. Но давайте признаем: все прекрасно понимают, что все они просто не хотели тратить свое время и отлучаться от тренировочного процесса ради шоу.

По всей видимости, практика приглашения именитых и самых успешных тренеров «за спасибо» себя уже изжила. Остается выбирать одно из двух: кнут или пряник. Понятно, что вариант «кнута» (наложение личного штрафа) подходит лишь в качестве радикальной меры. Хотелось бы такого варианта избежать.

Куда более приемлем поощрительный вариант. Материальное вознаграждение, конечно, станет дополнительной статьей расходов в организации праздника. Но здесь следует пролоббировать этот вариант так, чтобы лига платила сама. Шоу ведь устраивается под ее эгидой, участвуют ее игроки. Так почему бы Тимченко и Ротенбергу не раскошелиться на небольшие презенты ради общего дела?

Мотивировочных вариантов хватает. Другое дело, что не каждый тренер годится для такого приглашения. К примеру, каким бы мастодонтом тренерского цеха не был Зинэтула Билялетдинов, его участие в шоу ничего бы Астане не дало. Билл — совсем не публичный человек, «жечь», как Назаров, не будет ни при каких раскладах. Да, Зинэтула Хайдярович умеет подшутить над журналистами вне зала пресс-центра, но на публике он превращается в корректного «сухаря».

Можно вспомнить и совсем неудачную замену Вестерлунда на тренера «Барыса» Галыма Мамбеталиева, которого даже в хоккейном мире плохо знают. В итоге казахский тренер просто простоял оба дня МВЗ молча.

Какими бы громкими и красивыми эпитетами ни старались описывать последний казахстанский Матч звезд комментаторы КХЛ-ТВ и руководители лиги, но провал, связанный с повальным отказом тренеров от участия в шоу, недопустим. Фото allstarweek.com



В подборе тренеров необходимо «зайти» еще и со стороны их личной харизмы, публичности и «интересности». К примеру, тот же Петерис Скудра, возможно, не самый сильный наставник лиги, но создать пару-тройку, а то и десяток новых «мемов» он всегда способен. А уж его работа с прессой и вовсе заслуживает отдельной премии — как самому оригинальному и жесткому наставнику КХЛ.

Не приглашать неинтересных ведущих

Кто-нибудь был в курсе, кто такие Соня Гудим и Мария Басс, до Матча звезд в Казахстане? И ведь обе ассистентки так и не смогли поддержать хороший уровень актерского мастерства и юмора тех же Дарьи Мироновой (по сути, единственной, кто по-настоящему вжился в роль и исполнял ее) и Наталии Кларк. Скучные диалоги с тренерами, «зевотные включения» с лавки и никакой актерской игры.

Возможно, стоит поискать чуть более ярких и где-то провокационных личностей. К примеру, в Казани точно могла бы получить свою порцию внимания (необязательно положительную) теперь уже бывшая айс-герл «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак. Уж эту девицу, пожалуй, знает вся мужская половина поклонников отечественного хоккея. Да и вызвать резонанс, заставить зрителя реагировать она умеет.

Дарья Миронова, по сути, единственная, кто по-настоящему вжился в роль и исполнял ее. Фото allstarweek.com

Провести Матч звезд для чирлидерш

Мы в курсе, что вместе с игроками от команды на Матч звезд порой отправляется и парочка чирлидерш. Но все, чем они там занимаются, — это танцуют в проходах или просто смотрят хоккей. А почему бы не устроить и своеобразный конкурс программ групп поддержки? Подобные давно проводятся в американских баскетбольных и футбольных лигах.

Можно отдать один день для соревнований девушек на лучший танец и исполнение по кубковой системе — на вылет. Согласитесь, это куда интереснее, чем поднадоевшие «игрушечные» бои на льду между маскотами команд.

Российскому болельщику такое зрелище будет только в радость. Кто будет против отдохнуть денек от хоккея и полюбоваться на красавиц, не обремененных излишками одежды? Нет таких!