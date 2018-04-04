Президенты России, Турции и Ирана подписали заявление по Сирии

Президенты России, Турции и Ирана подписали заявление, в котором согласились продолжать сотрудничество для достижения мира в Сирии, сообщает «РИА Новости».

Вчера президент РФ Владимир Путин прибыл в Анкару для переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он присутствовал на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, также президенты двух стран приняли участие в церемонии заливки первого бетона на АЭС «Аккую». Первый энергоблок АЭС в Турции должен быть пущен в 2023 году.

Напомним, последняя встреча в Анкаре состоялась 28 сентября прошлого года. Одним из важнейших вопросов сотрудничества Москвы и Анкары тогда была поставка ракетных комплексов С-400.