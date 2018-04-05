Соло на нее на фоне анатолийских пейзажей: как в Генконсульство Турции в Казани пришла весна

Сегодня в Генеральном консульстве Республики Турция в Казани открылась персональная выставка Полины Илюшкиной «Здравствуй Науруз, весенний праздник!», приуроченная к открытию туристического сезона в Турции. В экспозиции представлены работы, созданные татарстанской художницей в Турции, пейзажи и бытовые картины с изображением весенних праздников разных народов.
В открытии выставки принял участие камерный оркестр «Ренессанс», в качестве солиста себя попробовал и генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган, он сыграл на нее — разновидности флейты.
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