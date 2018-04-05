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Курбан Бердыев: «Ильзат Ахметов пытается разговаривать с нами с позиции силы»

16:35, 05.04.2018 10

Шестое возвращение «Рубина» на «Центральный»: поможет ли «намоленное» место команде Бердыева одержать вторую победу этой весной

Курбан Бердыев: «Ильзат Ахметов пытается разговаривать с нами с позиции силы» Фото: rubin-kazan.ru

Приход весны и переезд на старый добрый «Центральный стадион» просто обязаны помочь «Рубину» в предстоящем в субботу поединке против грозненского «Ахмата». И в команде настроение действительно приподнятое. Корреспондент спортивной редакции побывал на открытой тренировке казанской команды, подсмотрев, кто готовится к игре, а кто отсутствует в составе. На что делался упор на тренировке и как разворачивается «дело Ахметова» — об этом в материале «Реального времени».

Вернет ли «Центральный» удачу?

Первую тренировку при по-настоящему весенней погоде провел в присутствии группы журналистов и фотокорреспондентов «Рубин». Настроение у команды было в полном порядке — теплое весеннее солнце наконец заглянуло на ее занятие.

«Здравствуйте!» — громогласно приветствовал журналистов обычно закрытый и хмурый Олег Кузьмин. Такое приветливое отношение и улыбки на лицах футболистов позволяли надеяться, что кризиса в команде нет. Хотя после перерыва казанцы одержали всего одну победу.

Другой, более весомой проблемой может стать неприятная традиция играть по весне на ужасных полях. Казанская команда уже в который раз вынуждена вернуться на свою исторически «золотую» арену — «Центральный стадион». В маркетинговой службе «Рубина» уже постарались надавить именно на этот аспект «переезда» и даже попросили вратаря команды Сослана Джанаева пригласить болельщиков на «легендарный стадион».

Впрочем, поле на «Центральном» точно не может быть хуже, чем на «Казань Арене». Да и Курбан Бердыев, который обычно самолично ездит на стадион, чтобы опробовать газон, остался доволен подготовкой арены к субботнему матчу.

— «Ахмат» — достаточно квалифицированная команда с хорошими исполнителями, — начал беседу с журналистами наставник «Рубина» Курбан Бердыев. — Подготовка идет в обычном режиме, разницы нет, кто соперник — «Спартак» это или «Ахмат».

Настроение у команды было в полном порядке — теплое весеннее солнце наконец заглянуло на ее занятие

— Вы уже видели поле «Центрального стадиона»? Оно позволяет показывать футбол высокого класса?

— Поле достаточно неплохое. Надеемся, что таким оно и будет к матчу.

— «Рубин» уже пять матчей проигрывает «Ахмату», были проблемы с этой командой и у «Ростова». Это совпадение или там знают, как играть с вашими командами?

— Все матчи разные — по игре, по моментам. По результату, может быть, но я не думаю, что это как-то повлияет на подготовку к игре.

— Что с Русланом Камболовым?

— В сборную он уехал здоровым, а вернулся, к сожалению, травмированным. Сейчас работает по индивидуальной программе. Посмотрим.

«Пустили в интернат агентов. Будем расчищать»

Тем временем на поле собралась смешанная команда. Само собой, не было опального Ильзата Ахметова. Не явились на зеленую поляну, открытую к Кубку конфедераций, и Вячеслав Подберезкин с Рифатом Жемалетдиновым (последний не был замечен на первой части занятия). Зато вместе с основной командой занималась добрая часть «молодежки». Все парни занимались под присмотром не только Курбана Бердыева и его помощников, но и одиноко восседавшего на трибуне Романа Шаронова, наставника молодежной команды.

Занимался с основой и пока не получивший шанса сыграть с ней иранский «принц» Реза Шекари. Ну и на правах теперь уже полноценного игрока основного состава занимался с первой командой недавний ее дебютант Игорь Коновалов. Возможно, здесь происходит обратный процесс — тренер «молодежки» смотрит, кто как работает на занятиях «основы» и подбирает состав на игры молодежного первенства.

На поле собралась смешанная команда

— Курбан Бекиевич, какое впечатление от Коновалова? Он оправдал ваши ожидания, можно ли ждать его появления в предстоящем матче? — задал свой вопрос корреспондент «Реального времени».

— Он достаточно неплохо выглядел и в матче с «Локомотивом», и здесь (в игре с «Уралом», — прим. ред.). Было волнение, но талант у парня очевиден. Другое дело, как быстро он его реализует, — отметил специалист.

Но больше всего журналистов волновала все-таки судьба другого вчерашнего игрока молодежного состава — Ильзата Ахметова. Натянутые отношения игрока с клубом стали главным инфоповодом последнего времени для казанских спортивных СМИ.

— Есть ли новая информация по Ильзату Ахметову? И реально ли, что если не в этом, то в следующем сезоне он присоединится к команде? — спросили у Бердыева.

— В целом вы ситуацию знаете, что он в другом обществе в данном случае работает. И пытается разговаривать с нами с позиции силы. Я думаю, что это неправильно с его стороны. И второе — это следствие того, что в наш интернат подпустили агентов, которые пытаются нами руководить. Есть проблема сегодняшнего дня, будем ее расчищать, больше такого не будет. Получается, что мы воспитываем своего игрока, а он принадлежит не клубу, а агенту, — заключил Курбан Бекиевич.

Курбан Бердыев: «Подготовка идет в обычном режиме, разницы нет, кто соперник — «Спартак» это или «Ахмат»

Попов: «Приехал сюда не ради еврокубков, а чтобы показать свою игру»

Как всегда, СМИ продемонстрировали лишь первые 15 минут разминки команды. Ничего особенного — пробежка, растяжка и простая перепасовка. Разве что испанский тренер по физической подготовке Хосе Пастор Верчили «надрывался» и объяснял, как правильно нужно тянуть мышцы. Видимо, пришествие тепла и в нем пробудило дополнительные силы.

— Как проходит подготовка к матчу с «Ахматом» и на что делается упор на тренировках? — спросили у нападающего «Рубина» Ивелина Попова перед стартом разминки.

— Все нормально, готовимся к игре. Для нас самое главное — выиграть матч.

— Болельщики называют вас лучшим в команде. Чувствуете, что стали здесь своим?

— У меня вообще не было никаких проблем. Когда я приехал, со многими игроками был знаком. Меня приняли хорошо. Я не чувствую себя одним из лучших или что-то такое. Самое главное — чтобы «Рубин» одерживал больше побед.

— В этом сезоне вы уже играли против «Ахмата» в «Спартаке». Что скажете о сопернике?

— Еще не разбирали. Но все знают, что «Ахмат» — хорошая команда, всегда мотивированная. Всегда тяжело против них играть. Но если выполним все задания нашего главного тренера — выиграем.

— Следили за матчем «Спартака» против «Крыльев Советов»? Если ваша бывшая команда выиграет Кубок России, 6-е место даст право играть в еврокубке, а до него «Рубину» — всего 6 очков.

— Для меня самое главное — этот отрезок в карьере. Моя игра в «Рубине». Слежу только за собой.

— Реально забить такой же гол, какой забил Криштиану Роналду «Ювентусу»?

— Реально. Хороший выбор позиции, хорошая подача.

— Златан Ибрагимович сказал: пусть Роналду попробует забить так с 40 метров...

— Я читал. Ибрагимовичу всегда есть что сказать…

Эрик Добролюбов, фото rubin-kazan.ru, видео Камиля Исмаилова
СпортФутбол Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    В ситуации с Азмуном (вроде при участии Sila) арбитраж подтвердил, что Рубин не прав. В ситуации с Ахметовым скорее всего тоже, т.к. Рубин совсем не умеет в документы
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    Анонимно 05 апр
    Ситуация с Азмуном была другая. Напоминает это то, что сейчас прописано у МВилла в Сент-Этьене. При предложении, которое устроит игрока активируется опция выкупа. Клуб игрока должен ответить за 30 дней на предложение, поступившее от того клуба, куда футболист решил перейти. Ростов активировал эту опцию и готов был заплатить 2,5 млн., но Рубин вообще это проигнорировал тогда. Сроки были нарушены, игрок ушёл, суд Рубин проиграл. МВилла собирается летом в Американский клуб, полгода спустя, потому что такая же формулировка. Но только вряд ли Сент-Эмбенчимэ нарушит обязательства по контракту. Уже высказались, что готовы отпустить игрока, как и прописано. С Ахметовым ситуация другая. Он и договор не переподписывает, хотя уже, как писали и говорили, на все требования его агента пошли. И не уходит.
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    Анонимно 05 апр
    *сент-Этьен.
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  • Анонимно 05 апр
    Да, теперь такая жизнь-все должно быть прописано в бумаге, чтобы говорить открыто и сильно.
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  • Анонимно 05 апр
    Здравствуйте Курбан Бекиевич! Поддерживаю Вас! То, что Вы делаете в отношении Ахметова - это и есть защита основы менталитета на практике. Нельзя позволять футболисту диктовать клубу свои условия. ДИСЦИПЛИНА - это основа ПОБЕДЫ. Процесс воспитания футболистов также важен, как и тренировочный процесс и даже важнее! Удачи Вам и побед! Здоровья!
    Николай Иванович
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    Анонимно 05 апр
    Николай Иванович! А я как болельщик Рубина, хочу сказать спасибо Вам. Всегда точно и по существу
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  • Анонимно 05 апр
    Здравствуйте уважаемый болельщик ФК Рубин! К сожалению, не знаю Ваше имя и отчество. Спасибо Вам за Ваши тёплые слова! Думаю, что это ростки братства болельщиков нашей команды. У нас Великая команда, и она нас объединяет! Все мы желаем. чтобы она стала топ-командой! И пусть так будет! Рад, что нас много, а будет ещё больше! Уверен в этом! Спасибо!
    Николай Иванович.
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  • Анонимно 06 апр
    Не люблю Спартак! За понты его футболистов и болельщиков. Но есть то, что хотелось бы у него перенять. Это количество и единение его болельщиков. А ведь у них также менялись руководители и тренеры.... Но главное растеряно не было - взаимная любовь команды и болельщиков! Что должно произойти, чтобы руководители Рубина это поняли, оторвали "пятые точки" от кресел и пошли в народ!? Засучили рукава и начали работать. Уверен, что даже яростные противники КББ оценили бы Вашу деятельность и повернулись к команде лицом... Ведь, главный критерий команды - не руководители и тренеры, а ПОБЕДЫ И КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ! Объявите менталитетом для руководителей - борьба с их БЕЗРАЗЛИЧИЕМ! Это посерьёзнее борьбы с молодым Ахметовым. Быть или не быть! Вот в чём вопрос. (Шекспир). Спасибо!
    Николай Иванович.
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  • Анонимно 09 апр
    В детсаде няни работают, ему туда дорога или продайте его в зенит. Там ему голову почистят на лавке!
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  • Анонимно 09 апр
    Продайте его в китай!!!
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