«Мне много писали: «если будешь рисовать Казань, не забудь шутки про эчпочмаки»

Художница из Екатеринбурга очеловечила Казань и другие российские города

Непрофессиональная художница из Екатеринбурга рисует российские города в виде человеческих персонажей. Челябинск в ее исполнении «младший сын металлурга», который «знает 30 слов по-башкирски», Пермь — доброжелательная гопница, которая «в глубине души обожает балет», а Казань — принцесса, которая знает себе цену и «не нуждается в губозакатывающей машинке». «Реальное время» публикует рисунки, в которых с долей юмора отражены главные современные стереотипы о российских городах.

Молодую художницу из Екатеринбурга зовут Екатериной, свою фамилию она не раскрывает, потому что рисование — ее хобби, по профессии она учитель английского языка. Свои рисунки Екатерина создает под псевдонимом Magness Makoyana, рисует космос, научную фантастику, фан-арт на фильмы и мультфильмы. Делится своим творчеством в Сети: «Инстаграме», «ВКонтакте», на собственном YouTube-канале.

Серия с городами неожиданно для нее самой получила широкое распространение в интернете. А началась она с Санкт-Петербурга, Москвы и родного Екатеринбурга.

— Они давненько мне представлялись в виде персонажей — я вообще люблю очеловечивать все, что движется и не движется. Рисунки с ними тремя внезапно стали популярными в Сети, после этого мне жители других городов начали кидать разные идеи про свои города. На их основе появились еще семь персонажей. Я сама до сих пор в шоке: мои рисунки набрали огромную популярность в Twitter, их начали постить паблики «ВКонтакте». Причем отзывы положительные. Косплееры* спрашивают, можно ли сделать образы по мотивам рисунков, народ просит еще города. Не исключаю, что серия будет продолжена, но как скоро это будет, я пока не знаю, — говорит Екатерина.

Казань в образе человека, по мнению художницы Magness Makoyana, — это Казань-химэ (принцесса по-японски), которая знает себе цену.

— У нее одежда с элементами традиционных татарских нарядов, но с современными элементами типа жакета. Я знаю, что Казани больше 1000 лет, и я с намеком на это вписала туда строчку про 1000 лет из мультсериала «Время приключений» (в оригинале: «Я не зла, я не зла, я живу сто лет и совесть потеряла», — прим. ред.). А еще, на мой взгляд, в Казани очень красивая архитектура. А также мне много писали «если будешь рисовать Казань, не забудь шутки про эчпочмаки».

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*косплееры — представители субкультуры, изображаемые герои которой одеваются в различных книжных, кинематографических, игровых персонажей, либо исторических деятелей или представителей социальных классов.