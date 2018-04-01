Как «сингапурского Илона Маска» привел в Татарстан нереализованный проект Сергея Королева

Почему заморозили строительство железной дороги Казань — Бугульма и что делать, если Татарстан не дождется ВСМ

Фото: Роман Хасаев

Несколько десятков студентов, инженеров и инновационных предпринимателей собрались в небольшой аудитории в Иннополисе, чтобы послушать лекцию сингапурского гуру инноваций Янжоу Пао Мо. В Россию известный футуролог и владелец компании San Junipero Inc. приехал всего два дня, а из Москвы сразу же прилетел в Казань, где у него давно сформировался преданный фан-клуб. Об идеях, которые меняют мир уже сегодня, и о том, как все это связано с развитием инфраструктуры Татарстана, читайте в материале «Реального времени».

«Я не собираюсь на Марс»

Хотя Янжоу Пао Мо не любит, когда его сравнивают с основателем Tesla и Space Х, во время казанского визита было крайне сложно удержаться от аналогии с идеями Илона Маска. Потому что в Иннополисе Пао Мо говорил не об искусственном интеллекте и не о близкой ему теме трансгуманизма. Больше всего времени гость уделил проекту скоростного вакуумного поезда. Аналогичный проект Илона Маска хорошо известен под названием Hyperloop. Гиперлуп (то есть гиперпетля) Маска представляет собой транспортные капсулы, которые перемещаются по трубопроводу со скоростью до 1220 км в час. Трубопроводы могут быть как надземные, так и подземные. Пао Мо утверждает, что его сверхтранспорт будущего имеет совершенно другую предысторию.

«Я не собираюсь на Марс, все мои интересы здесь — на Земле», — любит повторять Пао Мо. При этом он не скрывает, что уже много лет коллекционирует все, что связано с освоением космоса и великой космической гонкой сверхдержав во время Холодной войны. В своем увлечении он не смог обойти стороной фигуру выдающегося конструктора и отца советской космической программы Сергея Королева. И, как утверждает сам Пао Мо, казанский период жизни конструктора был связан не только с ракетостроением для нужд советской военной авиации.

«Гиперлуп» Маска представляет собой транспортные капсулы, которые перемещаются по трубопроводу со скоростью до 1220 км в час. Фото geektimes.ru



Гиперлуп имени Сталина

Известно, что Сергей Королев прибыл в Казань в конце 1942 года, чтобы работать в Опытно-конструкторском бюро №16 4-го отдела НКВД, попросту говоря в «шарашке», где ученые и инженеры жили в полутюремном режиме и трудились под наблюдением сотрудников спецслужб. Сингапурский футуролог утверждает, что у него есть данные о том, что в Казани Королев работал над опытным проектом вакуумного поезда. Почему в самый разгар войны для такого эксперимента выбрали именно советскую Татарию, гость Иннополиса ответить не смог. Он предполагает, что сказалась удаленность региона от фронта и относительная близость к Москве. Основным мотивом, по которому власти санкционировали проект, считает военные цели, когда для быстрой переброски войск или эвакуации промышленных объектов требовались часто нестандартные решения.

Янжоу Пао Мо считает чрезвычайно важным, что в России, независимо от других интеллектуальных центров, есть свои наработки по созданию революционного вида транспорта. Еще в начале ХХ века в Томске профессор Борис Вейнберг разрабатывал проект поезда, невесомые вагоны которого будут мчаться внутри медной трубы, из которой выкачан воздух. За счет отсутствия трения они будут сохранять колоссальную скорость, будучи всего один раз приведены в движение. Поддерживать вагоны в вакууме должны были электромагниты, расставленные по маршруту движения поезда. В лаборатории Томского технологического института Вейнберг ставил соответствующие опыты в 1911—1913 годах, а затем идеи Вейнберга популяризировал автор «Занимательной физики» Яков Перельман. Обо всем этом знали и Королев, и кураторы советской науки.

«Татвакууммагистраль» от Казани до Бугульмы

Доцент КГТУ Денис Подкосогорский, взявший слово после гостя, рассказал, что ТАССР выбрали в качестве экспериментальной площадки по той причине, что здесь была готовая база для строительства надземного гиперлупа. Еще в апреле 1939 года нарком путей сообщения Лазарь Каганович утвердил план строительства железнодорожной магистрали Казань — Чистополь — Бугульма. Трасса должна была насчитывать 354 км в длину и связывать центральные районы РСФСР с Южным Уралом. После этого начались строительные работы на участке от Дербышек до деревни Конь в Пестречинском районе. От строительства сохранились земляные насыпи, поросшие травой и деревьями, а в районе поселка Аки до сих пор остались пропущенные под холмами каменные трубы.

Остатки железнодорожной магистрали Казань — Чистополь — Бугульма в районе поселка Аки. Фото brunja.livejournal.com



Последние сведения о строительстве железной дороги от Казани до Бугульмы относятся к 1942 году. О проекте как будто «забыли», переключившись на железную дорогу от Свияжска до Ульяновска. По странному стечению обстоятельств именно в это время в Казань приезжает Сергей Королев, а следующий 1943 год — год основания казанского завода «Вакууммаш», который первые годы существования в типичной советской манере был замаскирован под завод по ремонту тракторных двигателей.



Спикеры утверждали, что им удалось раздобыть сканы документов, подготовленных Королевым и его сотрудниками в период разработки «Татвакууммагистрали». По расчетам Сергея Павловича, путь от Казани до крупнейшего на тот момент города на юго-востоке ТАССР должен был составлять всего 22 минуты. План работ был расписан до 1947 года, а затем такие же вакуумные магистрали, как Казань — Бугульма, должны были появиться в других частях СССР. К сожалению, во время войны ждать 5 лет было некогда, перед страной стояло множество более насущных задач обороны. Берия лично распорядился закрыть эксперимент. Гриф секретности с документов давно уже снят, однако они так никем и не востребованы. «Люди перестали верить в мечту. Им проще верить в цены на нефть и распродажи в магазинах. Видимо это настроение дошло и до России», — констатировал сингапурский мультимиллионер.

Фрагмент карты из «Атласа офицера» 1947 г. Черной пунктирной линией показано расположение планировавшейся железной дороги между Казанью и юго-востоком республики. Черные сплошные линии — имеющиеся железные дороги (platformaxxi.org)



Станет ли футуролог инвестором?

Для Татарстана, который ждет строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань почти 10 лет, идеи десятиминутного перемещения на расстояния в сотни километров, которые высказывает Янжоу Пао Мо, — это как соль на рану. «Реальное время» уже сообщало, что не так давно хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» выступило с инициативой строить ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском. При этом Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ настаивает на том, что строить ВСМ надо с участка Казань — Нижний Новгород. Независимые эксперты предлагают сосредоточиться на строительстве железной дороги между Казанью и Уфой и видят ее частью нового «Великого шелкового пути», который свяжет Европу и Китай.

Станут ли Янжоу Пао Мо и его компания San Junipero Inс. инвесторами в реальный проект на территории Татарстана? Сингапурский гость ответил на этот вопрос «Реального времени» весьма уклончиво. Он еще вернется в Россию, поскольку хочет посетить Томск, где работал другой идеолог вакуумного транспорта Борис Вейнберг. В следующий приезд он рассчитывает вновь заехать в Казань и посетить то, что осталось от нереализованной дороги Казань — Бугульма. Но сам тот факт, что футурологу дали трибуну в Иннополисе, который является одним из флагманских проектов Татарстана, косвенно свидетельствует, что взаимный интерес заключается не только в научных экспериментах прошлого.

— Если мы не дождемся, когда начнут строить ВСМ из Москвы, надо дать четкий сигнал, что мы тогда начнем строить сами с привлечением международных инвесторов. Мы изучаем то, что говорит сингапурский гость, и даже встречались с ним на его родине. Идеи многим покажутся слишком оптимистичными, но учитывая, что его компания получает прибыль, в отличие от убыточной Tesla, там есть рациональное зерно. Транспортная связь столицы республики с юго-востоком входит в наши приоритеты, — прокомментировал «Реальному времени» источник, близкий к казанскому Кремлю.

Лабораторная модель электромагнитной дороги Б.П. Вейнберга, 1913 г. Фото kramola.info

— Известно, что на первенство по запуску гиперлупа в Старом Свете сегодня претендует наш ближайший и довольно печально известный сосед — Украина. Готовится тестовая площадка в городе Днепропетровске, который нынешняя нелегитимная власть переименовала в Днепр. Мы должны принять вызов и быть первыми. Учитывая перманентную политическую нестабильность, с участием Саакашвили, Савченко и других, мы можем не сомневаться, что получится именно у нас, — считает президент Российского института геостратегии Константин Цареградцев, известный бескомпромиссными выступлениями на политических ток-шоу, который также оказался в аудитории Иннополиса.

— Такие люди, как Янжоу Пао Мо, Джек Ма, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Илон Маск, рождаются раз в тысячу лет. Они дают понять, что возможности человеческого разума — безграничны, творческий потенциал предпринимательства — бесконечен, и вдохновляют на работу. Уверен, что эта история взлетит, — поделился впечатлениями от встречи директор «Инкубатора прорывных инноваций» Кирилл Улибин.

После презентации всех гостей и спикеров ждал традиционный чай с чак-чаком.