НКНХ: эффект от программы энергосбережения

Фото: Олег Тихонов

Программа по энергосбережению позволила предприятию сэкономить деньги на энергоресурсах и увеличить объемы выпуска продукции. Всего этого на НКНХ смогли добиться с 2000 года, когда стартовала первая программа, — именно тогда в компании начали делать ставку на технологии с меньшим потреблением электрической и тепловой энергии. Почему на предприятии больше не боятся замыканий и насколько «умные» лампочки позволили снизить затраты на освещение — в материале «Реального времени».

Четвертая энергосберегающая пятилетка

С 2016 года на «Нижнекамскнефтехиме» реализуется четвертая программа энергосбережения, рассчитанная до 2020 года. На ее реализацию в 2016—2017 гг. предприятие выделило 172,9 млн рублей, при этом экономия от реализованных мероприятий за два года составила 414 млн рублей. Всего же за четыре года планируется сэкономить 31,6 млн кВт⋅ч электрической и 605 тыс. Гкал тепловой энергии, а также 25 тыс. тонн условного топлива.

— Анализ потребления энергоресурсов показывает, что при увеличении товарной продукции в среднем на 55% потребление энергии выросло на 25%, а тепловой энергии — на 31%, — рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

О достижениях НКНХ в области энергосбережения генеральный директор Азат Бикмурзин рассказал президенту Татарстана Рустаму Минниханову на Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение»

Экономить ресурсы на «Нижнекамскнефтехиме» начали в 2000 году, тогда приняли первую пятилетнюю программу по энергосбережению.

— Программа энергосбережения у нас выполняется с 2000 года по 2020 год, три программы уже выполнены, сейчас идет четвертая программа. С 2010 года было выполнено 1293 мероприятия, экономический эффект от которых составил 4,6 млрд рублей. Программа по энергосбережению ежегодно корректируется, добавляются новые мероприятия. Основной акцент делается на технологии, то есть выбираются технологии с меньшим потреблением электрической и тепловой энергии, — объяснил корреспонденту «Реального времени» главный энергетик «Нижнекамскнефтехима» Александр Вдовин.

Бережливые технологии

На НКНХ отдают предпочтение технологиям, которые снижают удельное энергопотребление. По такому принципу в прошлом году на заводе изопрена-мономера запустили производство высококонцентрированного формальдегида по технологии Formox с низким потреблением электрической и тепловой энергии. Сейчас на заводе этилена продолжается проект по строительству двух новых печей пиролиза SRT-VI, которые позволят сократить потребление топливного газа на 101 млн тонн и уменьшить выброс вредных веществ на 626 тысяч тонн в год.

На заводе изопрена-мономера запустили производство высококонцентрированного формальдегида по технологии Formox с низким потреблением электрической и тепловой энергии

Резервные источники питания и замена щитов

На предприятии работают и над обеспечением надежного и бесперебойного энергосбережения. С 2013 года внедряются комплексы быстродействующего автоматического включения резервного питания (БАВР), которые при сбое смогут переключить объекты на резервные источники питания.

— Внедрение комплексов БАВР позволяет предотвратить остановку производства при исчезновении напряжения на одном из источников электроснабжения и тем самым избежать значительного ущерба от недовыпуска товарной продукции. Например, если на одном участке сети происходит короткое замыкание, то участок будет обесточен и потребители электроэнергии (электроприводы) остановятся. Комплексы быстродействующего автоматического включения резерва не могут предотвратить замыкание, но они позволяют мгновенно переключить питание потребителей на другой источник электроэнергии, исключая останов электродвигателей. Вот это позволяет предотвратить остановку производства, — пояснил главный энергетик «Нижнекамскнефтехима» Александр Вдовин.

С 2013 года на НКНХ установили 34 комплекса быстродействующего автоматического включения резерва, которые позволили предприятию предотвратить ущерб на 3 млн 748 тыс. рублей. Внедрение этих комплексов будет продолжаться как минимум до 2020 года.

Кроме этого, на «Нижнекамскнефтехиме» продолжается замена старых щитов станций управления. Польское оборудование прослужило более 40 лет, и сейчас вместо него устанавливают современные аппараты фирмы «Сименс». Уже заменили 167 старых щитов станций управления, а всего в планах установить 250 новых ЩСУ и 27 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

С 2016-го по 2020 год на «Нижнекамскнефтехиме» реализуется четвертая программа энергосбережения

Чтобы сэкономить средства на теплоносителе в виде пара, в 2013 году возобновили возврат конденсата с производств «Нижнекамскнефтехима» на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1) (филиал ОАО «ТГК-16»). За это время теплоэлектростанция получила 8,51 млн тонн возвратного конденсата, а предприятие сэкономило на оплате тепловой энергии 377 млн рублей.

— Мы берем пар с ТГК-16, используем тепло и возвращаем конденсат. Часть мы используем для технологий, а часть оставалась невостребованной. Сейчас мы возвращаем чистый конденсат, затем на Нижнекамской ТЭЦ его очищают и снова используют для производства пара, — рассказал главный энергетик «Нижнекамскнефтехима» Александр Вдовин.

С 2010 года на предприятии люминесцентные светильники меняют на светодиодные, что позволило в два раза уменьшить расходы на освещение производства.

Пока программа по энергосбережению принята до 2020 года, но и после этого ее продолжат, так как неуклонное снижение потребления энергетических ресурсов в текущей деятельности и на перспективу остается стратегической целью и одной из основных задач всего коллектива акционерного общества.

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