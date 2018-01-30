Местные ретейлеры сдают Башкирию и Удмуртию федералам

Х5 Retail Group и «Магнит» усиливаются в регионах ПФО. Что ждет «Бахетле»

Фото: Максим Платонов

В деловых СМИ прошло несколько сообщений о том, что с началом года федеральные сети магазинов начали экспансию в нескольких регионах Приволжского федерального округа. «Реальное время» продолжает следить за процессами укрупнения игроков в ретейле. С вопросом о том, почему региональные сети проигрывают федеральным мы обратились к экспертам.

Х5 Retail Group и «Магнит» усиливаются в регионах Приволжского федерального округа



В Башкортостане продолжает сворачиваться местная продуктовая сеть «Матрица». Владелец компании Тимур Гизатуллин уже закрыл часть магазинов в Уфе и за ее пределами. Как сообщает «Коммерсантъ», останется всего 20 супермаркетов в столице Башкирии, а освободившиеся площади могут быть проданы «Магниту». Над «Матрицей» нависла угроза банкротства из-за кредита «Бинбанка» в 450 млн рублей. Банк-кредитор уже подал иск на признание несостоятельной оператора сети — ООО «Универсал-трейдинг».



Недавно стало известно, что Х5 Retail Group (X5) покупает права аренды на 100 магазинов еще одного местного игрока — торговой сети «Полушка» в Башкирии. На их месте предполагается открыть свои «Пятерочки». Сумму сделки тот же «Коммерсантъ» оценивает в миллиард рублей.

Над «Матрицей» нависла угроза банкротства из-за кредита «Бинбанка» в 450 млн. рублей. Фото ufa.biglion.ru



Х5 вместе с экспансией в Башкирией не забывает и ее соседа — Удмуртию. Из вакансий, размещенных на портале HeadHunter, в наступившем году Х5 Retail Group планирует открыть несколько магазинов «Перекресток» Мы отправили запрос по этой информации в Х5 Retail Group, однако на момент публикации материала ответ не был получен.

На этом фоне неудивительно звучит информация федеральных СМИ о продаже московских магазинов «Бахетле», но, судя по всему, один из претендентов — все тот же Х5 — решил отложить сделку.

Ошибка региональных ретейлеров в том, что они пытаются противостоять «танкам»

Опрошенные «Реальным временем» солидарны в оценке причин, по которым региональные сети уступают место федеральным, и считают это необратимым процессом. По мнению известного предпринимателя, управляющего партнера компании Management Development Group Inc. Дмитрия Потапенко, основная причина заключается в неправильном маркетинг или в его отсутствии:

— Самое слабое место регионалов в том, что у них нет концепции. У регионала есть только одна возможность победить, он может взять только одну нишу. Когда человек приходит в магазин, он покупает или глубину ассортимента, или ширину, в ряде групп товаров выбирает бренд, а в ряде групп — цену. Так вот, федерал — это всегда цена, при любых обстоятельствах. А у регионала есть на выбор целых три ниши, на которых он может работать: глубина, ширина и бренд. В этом стакане под названием товаропроводящие цепочки места хватает всем: и регионалам, и федералам. Федералы должны заниматься тоннами, километрами и масс-маркетом, а регионалы должны заниматься, что называется, сегментами: высшим или средним классом. Но на сегодняшний день регионалы не имеют возможности выживания по той причине, что они пытаются играть на том поле, где ходят танки. Естественно надо покричать, что нужно «запретить федералов», но только надо спросить маленького человечка под названием клиент. Есть обычная математика, которую опровергнуть невозможно. Говорят про качество, но что делать, если клиент не выбирает это качество рублем? — рассказал Потапенко «Реальному времени».

Дмитрий Потапенко: «Когда человек приходит в магазин, он покупает или глубину ассортимента, или ширину, в ряде групп товаров выбирает бренд, а в ряде групп — цену. Так вот федерал — это всегда цена, при любых обстоятельствах. А у регионала есть на выбор целых три ниши, на которых он может работать: глубина, ширина и бренд». Фото Максима Платонова

Аналогичную позицию озвучил в своем комментарии нашему изданию Андрей Карпов, президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла:

— Небольшим игрокам сложно конкурировать с крупными, потому что небольшие игроки специализируются ровно на той же самой продукции, которую предлагают «Магнит» и Х5 Retail Group. В этом и заключается главная ошибка, потому что региональному игроку нужно искать свое место под солнцем и не стараться конкурировать в той же самой линейке, что есть у федерала. Крупный федерал всегда получит лучшую цену на тот же самый объем продукции, — считает Карпов.

«На федералах нужно паразитировать»

В качестве возможного выхода эксперты «Реального времени» предлагают использование крупных сетей в своих интересах. «На федералах нужно паразитировать», — считает Дмитрий Потапенко и приводит в пример сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл», которая забирает трафик у федералов глубиной и шириной своего ассортимента. Для Андрея Карпова удачный пример нишевого ретейла сеть «Красное&белое». Они открывают магазины рядом с магазинами крупных федеральных сетей. Они садятся на трафик федералов и развивают ассортиментную матрицу в своем направлении. Их сеть насчитывает порядка 5 тыс. магазинов. По темпам они опережают даже Х5 Retail Group.

В целом процессы, которые сейчас разворачиваются в России, соответствуют тому, что уже давно произошло в странах Запада, где рынок делит считанное количество игроков, работающих во всех частях страны. Регионов самодостаточных, где региональные игроки преобладают над федеральными, в России уже не осталось.

«Бахетле» работает в сегменте выше среднего. В нынешнем экономически сложном периоде потребитель делает выбор в пользу магазинов эконом-класса. Фото Максима Платонова

Как оценивают положение «Бахетле»

В связи с процессами укрупнения на рынке ретейла интересно будущее флагманской татарстанской сети «Бахетле». Как уже писало «Реальное время», эта сеть переживает не самые простые времена. Сеть была вынуждена приостановить региональную экспансию. Осенью 2017 года в СМИ давалась информация о планах по продаже московской сети «Бахетле» за 10 млрд руб.

Андрей Карпов считает, что проблемы татарстанской сети связаны со снижением доходов населения: «Бахетле» работает в сегменте выше среднего. В нынешнем экономически сложном периоде потребитель делает выбор в пользу магазинов эконом-класса. Характерный пример «Пятерочка», которая показывает лучшую динамику, чем другие магазины Х5 Retail Group «Перекресток» и «Карусель». Чтобы избежать этой ситуации «Бахетле» нужно было дифференцировать свои направления, параллельно двигаясь в эконом-сегмент. Тогда они бы могли варьировать потери от премиум-сегмента. Что касается разговоров о продаже, то сейчас ретейлеры предпочитают покупать не сеть, а права аренды. Потому что как таковые магазины под чужими брендами федералам не нужны. Они все равно будут их перестраивать. Когда рынок развивался, был другой подход. Не спеша заключалась сделка M&A и выплачивалась дополнительная премия. Сейчас, когда бизнес перекредитован, есть возможность воздействия через банки и разные другие механизмы давления».