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Коттедж на свою голову: как не надо строить собственный дом

07:00, 09.04.2018 63

Строить надо так, чтобы не было мучительно больно при падении с лестницы, — предупреждает архитектор Артур Айтбагин

Коттедж на свою голову: как не надо строить собственный дом Фото: drive2.ru/b/2433990/

Архитектор Артур Айтбагин в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о том, что важно помнить, если вы решили построить себе дом. «Описанные моменты не новы, но тем более странно видеть многочисленные ошибки, из раза в раз повторяющиеся в частном домостроении», — утверждает специалист. Он объясняет, чем квартира лучше коттеджа и чем одноэтажное строение лучше двухэтажного. И советует еще раз подумать — нужен ли вам свой дом.

Строите без проекта? Будьте готовы к постоянным сюрпризам

Начинается строительный сезон, а значит, самое время напомнить о важности правильного подхода к строительству частного дома или его покупке. С одной стороны, что в этом может быть непонятного и стоит ли проговаривать многократно проговоренную, вроде бы, тему? С другой стороны, постоянно наблюдаем ошибки, которые допускают в этом деле наши сограждане, так что, полагаю, о некоторых моментах при проектировании коттеджа не мешает напомнить. Особо хочу подчеркнуть слово «проектирование», поскольку это самый важный шаг, от которого будет зависеть результат.

Иногда под проектом понимают карандашный рисунок на помятом листке из школьной тетрадки. Тоже, конечно, вариант, но в этом случае будьте готовы к сюрпризам, ожидающим вас при реализации этого «проекта» в реальном масштабе. Кроме того, если у вас нет проекта, вам трудно определить стоимость строительства, что в итоге выливается в нервотрепку с недобором или перебором материала, отвлечением по мелочам и т. п. Друзья, не экономьте на проекте, сейчас нетрудно найти недорогих специалистов, которые сделают неплохие варианты. Это поможет вам увидеть бюджет, избежать многих ошибок, а также построить не унылый объект, а красивое здание (если, конечно, повезет с архитектором). Важно также понимать, что дом с проектом имеет лучшую капитализацию, и, соответственно, его легче продать в случае необходимости.

«Не экономьте на проекте, сейчас нетрудно найти недорогих специалистов, которые сделают неплохие варианты. Это поможет вам увидеть бюджет, избежать многих ошибок, а также построить не унылый объект, а красивое здание». Фото youtube.com

Квартира предпочтительнее, чем дом

Да, именно так. Надо понимать, что дом — это другой образ жизни, и подумать об этом стоит заранее. Если ежедневный маршрут главы семейства — это зачастую дом — работа — дом, то у членов семьи поездок может быть гораздо больше. При том, что именно они часто не самостоятельны и требуют сопровождения. Школа, секции, магазины — это каждодневные пункты семейного маршрута. К тому же частные дома располагаются, как правило, на окраине города (а то и за его пределами), что также увеличивает время в пути. Если есть возможность каждый день ездить по всем необходимым местам самому или нанять личного водителя, то вопрос решен. Но если вы к этому не готовы, то подумайте хорошенько, нужен ли вам вообще дом. Можно, например, ограничиться сезонной дачей.

Также иногда приходится слышать неубедительный довод, что строительство дома дешевле, чем покупка квартиры. Но, послушайте, хороший дом требует хорошего участка и окружения, качественных материалов и хорошей планировки. А его обслуживание и описанные выше затраты на поездки сведут к нулю всю мнимую экономию. Страхование и налоги также не в пользу дома.

Одноэтажный дом лучше, чем двухэтажный

Если вы все же решили строить дом, то стройте одноэтажный. В большинстве случаев это оптимальный вариант, одноэтажный дом намного удобнее и дешевле. Рассуждения об удорожании в одноэтажном варианте за счет большей площади фундамента и кровли довольно наивны. Правильный одноэтажный дом всегда дешевле, чем двухэтажный. Даже беглый взгляд убедит вас в этом. Хороший дом должен иметь уже на первом этаже зону кухни со столовой, гостиную и как минимум одну спальную комнату. Никогда не соблазняйтесь предложением сделать на первом этаже только гостиную и кухню, а спальные комнаты расположить на втором. Экономии в этом либо нет, либо она незначительна, а неудобств масса. Такой вариант дома возможен в дачном варианте, но никогда — в основном жилье. Помните, что на первом этаже всегда должна быть хотя бы одна спальная комната. В течение жизни в семьях время от времени бывают люди, которым трудно постоянно перемещаться между этажами — это могут быть и пожилые родители, и жена с маленьким ребенком. Помимо прочего, это и довольно опасно, особенно для детей.

То есть мы понимаем, что минимальный набор помещений первого этажа, независимо от этажности дома, составит не менее 60 кв. м. При меньшей площади это будут уже явно некомфортные помещения. Повторюсь, что этими помещениями будут кухня, гостиная, спальная, коридоры и санузел. Теперь представьте, что у вас два этажа и добавьте сюда площадь лестницы. И получаем, что в двухэтажном варианте вы вынуждены жить на 130—140 кв. м, что зачастую просто не нужно. Есть, конечно, вариант сделать этажи разными по площади (например, второй меньше по площади, чем первый), но и это ведет к определенному удорожанию и также потребует лестницы. Если же остановиться на одноэтажном варианте, то к площади этажа достаточно добавить еще 10—20 кв. м, чтобы получить полноценное жилье, «равносильное» 3-4-комнатной квартире. Кроме того, дом, как правило, начинают строить в возрасте около 40 лет и строят 2-3 года. Получается, что хозяева заселяются в него, когда дети уже не маленькие и скоро начнут разъезжаться, а взрослым в силу возраста становится нелегко «сайгачить» по этажам. Соответственно, второй этаж вскоре начинает просто простаивать и лишь увеличивает затраты на отопление.

«Лестница — самый важный и ответственный узел в доме. От того, насколько удобной и безопасной она будет, зависит не только комфорт, но и зачастую ваше семейное счастье». Фото svoidomstroim.ru

Двухэтажный дом начинается с лестницы

Повторю, одноэтажный дом лучше двухэтажного, но и двухэтажный дом тоже неплохо. Важно понимать, нужен ли такой дом. И если вы все же решились на два этажа, то начинайте проектировать с лестницы. Лестница — самый важный и ответственный узел в доме. От того, насколько удобной и безопасной она будет, зависит не только комфорт, но и зачастую ваше семейное счастье. Мне неприятно слышать многочисленные истории, когда дети, беременные женщины или старики оступались на лестницах в собственном доме. Непонятно почему к лестнице такое несерьезное отношение. Если вы сделали неправильные крутые марши, то у вас возрастает шанс не просто оступиться на них или споткнуться, но и получить тяжелые травмы. И потом, психологически некомфортно жить в постоянном стрессе героического преодоления идиотского марша. Есть проверенные веками размеры лестниц. Даже если вы умудритесь споткнуться на нормальном лестничном марше, то кубарем с него не покатитесь и сохраните здоровье. Мало кто оступается на лестнице в общественном здании — там они правильные, поскольку это путь эвакуации. Но даже если кто-то там и оступится, то ему всегда помогут другие люди. А вот если вы оступились в своем собственном доме и никого, кроме вас, в нем нет, то помощь вы можете прождать долго. Обидно, что у себя дома можно оказаться в большей опасности, чем в каком-либо другом здании.

Если вы не можете свободно и без напряжения спуститься (именно спуститься, не подняться) по лестнице вашего дома, держа в руках поднос с двумя чашками горячего чая, поставьте поднос, возьмите в руки топор и ломайте такую лестницу. Никогда не пытайтесь экономить на лестнице! Правильный двухэтажный дом — это в любом случае недешево. И если вы уж выбрали такой дом, значит, вам это надо и вам это по карману. И довольно странно при всем этом экономить на таком важном элементе, как лестница. Если нужно сэкономить, делайте на спальне (вы там только спите), но только не на лестнице. Она должна быть безопасной и удобной.

Ну и большая просьба: стройте, пожалуйста, красивые дома. Понимаю, что это ваше личное дело, но пощадите эстетические чувства людей, архитектурная среда у нас общая.

Артур Айтбагин
Недвижимость
комментарии 63

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Спасибо. Действительно правильные вещи.
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  • Анонимно 09 апр
    Артур, а картинки? Но спасибо - давно не слышал человеческие комментарии от архитектора.
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    Анонимно 09 апр
    не стал ставить картинки своих проектов домов, что не сочли за лишнюю рекламу. Хотя наверное зря, в следующий раз исправлюсь) Артур
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  • Анонимно 09 апр
    Это мнение человека, а не архитектора! ситуации бывают разные, и техзадание на проектирование тоже разные, семьи бывают из 3-х человек, а бывают из 10!!! и строить одноэтажный дом, это экономически не рационально! Кроме того,про приватность не кто не забывал!!! Экономически 2-х этажный дом не такой дорогой и проще конструктивно, хотя бы даже по кровле (если рассматривать вариант "красивого" дома)!
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    Анонимно 09 апр
    насчет различных по численности семей, в тексте есть строка - "если вы уж выбрали такой дом, значит, вам это надо и вам это по карману". тут все же предостережение о том, что большинству 2-х этажный дом не нужен.


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    Анонимно 09 апр
    Проблема в том! что строя одноэтажный дом, затем начинаются к нему пристрои и надстройки! Посмотрите весь частный сектор с одноэтажными домами! Одноэтажный дом выбирают только для того
    1 Те кто строит, для них это дешевле и продать можно дороже (прибыли больше)
    2 Те кто покупает, для них на начальном этапе это дешево, а потом лет через 5 начинается "перестройка"
    Пока не будет нормального законодательства в сфере ИЖС у нас не будет Архитектуры в этой сфере, а будут одни самострои!
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    Анонимно 09 апр
    1. На перепродажу как раз таки строят 2-х этажные дома в дурацком исполнении;
    2. А вот насчет законодательства, это вы верно подметили, соглашусь.
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    Анонимно 09 апр
    не соглашусь что конструктивно 2-х этажный дом проще. Если вы делаете холодный чердак в обоих случаях, то разницы нет особой. А насчет "красивого" дома, то достичь красоты пропорций в 2-х этажном варианте сложнее, т.к. большую часть восприятия берет стена. Можно вытянуть красоту деталями, но это удорожание. 1-этажный вариант легче сделать красивым.
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    Анонимно 09 апр
    Архитектура это прежде всего объем!!! И ни какой красоты в "коробке" хоть одно, хоть двух, хоть трех этажной НЕТ! Дешевый одноэтажный дом всегда будет смотреться как склад кирпича, А если вносить то какую то красоту, то это опять удорожание, так что это "утопия", от сюда и дороговизна строительства "красивых" домов! Чем больше дом тем его фасадную часть проще сегментировано разбить на зоны
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    Анонимно 09 апр
    надо понимать в какой среде рассматривается здание. Если это узкая историческая европейская улочка, ну или старая купеческая Казань, то там дома в отдельном объеме вообще не просматриваются, а зачастую примыкают друг к другу. В данной среде на восприятие начинает работать вся улица в комплексе и в этом случае на первую роль выходит фасад. Тут можно работать только над фасадом и сделать таким образом всю улицу прекрасной. Гипотетически вырвав такой дом из среды и рассматривая отдельно вы не получите эстетического удовольствия. Пропорций нет, тыльные фасады скучные и т.д. Такие дома формируют застройку вместе. Если рассматривать дом отдельно на участке где он просматривается со всех сторон, то вы поймете что красивые дома это те в которых соблюдены пропорции и сегментированное разбивание фасада на зоны не сильно спасает при нарушении композиции. А соблюсти ее не так и сложно, можно изучить то же "золотое сечение"
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    Анонимно 09 апр
    что значит объем и коробка, и типа никакой красоты в этом нет? А пропорции? Правильные вещи всегда красивые. Красота в пропорциях. Вы вот посмотрите на себя в зеркало и скажите что это всего лишь тело и никакой красоты в вас нет? Вы красивы потому что Бог наделил вас правильными (а значит красивыми) пропорциями
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    Анонимно 09 апр
    Я как раз таки и имею ввиду отдельно стоящее здание, так как ИЖС в городе, как у нас так и в мире не имеет одноэтажного обьема, это дорого и не оправданно, строительство одноэтажного дома обоснованно только с экономической точки зрения, архитектурой это сложно назвать, тем более у нас! Поэтому ОБЪЕМ и определяет красоту здание, а сегменты это и есть пропорции! Поэтому создавая архитектуру дома не стоит забывать о его внутренней составляющей, но у нас так не принято, строят одно по эскизному проекту, а потом дизайнер создает другое, снося все и вся
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    Анонимно 09 апр
    Это архитектор а не строитель)
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    Анонимно 09 апр
    Сейчас все специалисты стали) Так скоро и лечить будем сами)
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    большинство уже так и делает, надежды на медицину нет!
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    Анонимно 10 апр
    действительно, по возможности сам лечусь
    Ответить
    Анонимно 10 апр
    Автор - архитектор. В начале статьи написано.
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  • Анонимно 09 апр
    Столько нюансов про строительство можно рассказать, а речь банально зашла про лестницы.
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    Анонимно 09 апр
    В том то и дело что много рассуждая о нюансах, люди часто забывают о самом простом но самом важном
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  • Анонимно 09 апр
    Статья интересная, и всегда актуальная несмотря на банальность вопроса. Касательно лестниц не сказано что важно делать слегка закругленные края ступеней. В продаже есть даже готовые "правильные" ступени. Люди падая ударяются именно о края ступеней, с закруглением будет менее опасно.
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    Верно подмечено, но это уже детали
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Статья правильная и интересная, но хочется большего. Как насчет мансарды, гаража, подвала? Ну и по деталям пройтись бы не мешало
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Артур, статья не законченная, просим продолжения.
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Одноэтажный дом удобно, спору нет, но на участке около 10 соток, такой дом "съест" львиную долю участка, а ведь хочется еще и баньку, и огородик небольшой, и площадку перед домом, не говоря уже про хоз.постройки. Поэтому и приходится идти в высоту.
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    Артур Айтбагин 09 апр
    Если 10 соток это еще неплохо. Часто у людей бывает 5-6 соток. Хотя при грамотном генплане и там можно разместиться и огородик будет. Я не хочу сказать что 2-х этажный дом это плохо, это очень даже хорошо. Просто помните что даже ПРАВИЛЬНЫЙ двухэтажный дом имеет пятно застройки почти как одноэтажный площадью 100 кв.м. (напомню что ПРАВИЛЬНЫЙ это значит минимум спальня на 1 эт. и правильная лестница под которой 7-10 кв.м. этажа) Артур
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    Анонимно 09 апр
    вертолетная площадка еще
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  • Анонимно 09 апр
    Живу в доме, 2 этажа, строил не сам. После 6 лет думаю, что если б строил сейчас, то всерьез рассматривал бы вариант одноэтажного дома с односкатной крышей)
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    Анонимно 09 апр
    кстати, да. Еще приоритеты людей могут меняться со временем.
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    Анонимно 09 апр
    И в дополнение скажу, строить надо с учетом розы ветров (где больше снегу надувает, где солнечная сторона, куда скат крыши делать) Чтобы потом спину не надрывать, убирая постоянно снег, а иногда и с крыши на голову чтобы не свалился снег!
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    Анонимно 09 апр
    верные дополнения, в статье этого нет
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Хорошо бы еще обзор материалов, дерево, кирпич, каркас. Особенности таких домов.
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  • Анонимно 09 апр
    Закончил недавно строительство двухэтажного дома, лестница двухмаршевая съела прилично места, делал как положено. Сейчас думаю: вот зачем? У детей своя дорога, разъедутся, будут ли приезжать - вопрос. Согласен с автором, в моем случае лучше одноэтажный. Продать его за вложенные деньги не смогу, благо за счёт хорошего утепления газа немного потребляет.
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    Очень хорошо что сделали лестницу как положено, значит она безопасная. А если безопасная, то и дети когда повзрослеют приезжать будут уже со своими детьми. Им не страшно будет в таком доме. Но помимо безопасности, правильные лестницы это еще и элементарный комфорт. Ведь по ней не напрягаясь идешь. Так что гостей у вас, дай Бог, всегда много будет)
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  • Анонимно 09 апр
    Еще где-то когда-то читал такое правило - ни в коем случае не делайте подвал!
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  • Анонимно 09 апр
    Подвал большая проблема когда подземные воды близко или весной риск из-за паводка. в этом случае там сырость (повышенная влажность). С этим постоянно надо будет бороться. А у нас сейчас любят строить в поймах рек((
    У меня есть подвал, с влажностью проблем нет, т.к. грунтовые далеко, а с паводками водами проблему решил. Плюс в дополнительном пространстве для котельной и овощехранилища и всякого хлама (что обычно на балконах хранят) и еще один неоспоримый плюс - естественный кондиционер летом. Остальные плюсы/минусы фигня. И да, если б строил сейчас, то наверно не копал бы под всем домом, а только типо погреб.
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  • Анонимно 09 апр
    Спасибо за напоминание. Да, про подвал я не упомянул, виноват. Это действительно важный момент. Помимо вод, подвал может скопить и газы которые тяжелее воздуха. Поэтому в подвале должна быть организована хорошая вентиляция. Это поможет предупредить и сырость с плесенью и скопление газов. Артур
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Еще интересна тема 3д печати домов. Можно тоже рассказать
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  • Анонимно 09 апр
    По-моему, рационально 1 этаж и цокольный. В цоколе - техпомещения, чтобы на первом место не занимать. В штатах так распространено.
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Хорошую тему затронули. Побольше бы таких тем. Как строить баню, гараж. и всякие другие пристрои. Тот же навес из поликарбоната.
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Согласен с автором.в 2 этажный домах обязательно нужна гостевая на 1 этаже.а для детей все таки лучше 2 этажа - на втором теплее. Если ходят туда сюда на улицу часто,на первом этаже все равно прохладно,даже с тамбуром будет.прохладно именно у пола
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    хорошие комментарии к статье, добрые, спасибо всем, а то устал от злобы в комментах
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  • Анонимно 10 апр
    в России никогда не было и нет архитекторов, кроме импортных.
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  • Анонимно 10 апр
    Ещё автор забыл сказать, что в двух этажном доме на втором этаже обязательно нужен туалет. Это ещё один Геморой второго этажа.
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  • Анонимно 10 апр
    Артур, решайте вопрос с продолжением!!! Будем считать что это был конперсер ( конец первой серии)
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  • Анонимно 10 апр
    эту статью мог написать только д.., извиняюсь полный дилетант в строительстве и архитектуре. 2-х и более этажный дом дешевле в строительстве за счёт меньшей площади кровли и фундамента и предпочтительней если живёт семья, хотя бы в виду того что в спальнях не воняет кухней и санузлом, первый этаж это всегда кухня, гостиная, основные санузлы+технические помещения, второй спальни хозяев.
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  • Анонимно 10 апр
    Я так скажу, что живу с самого детства в частном доме, у родителей дом 1 этажный и территории хватало , чтобы отдельно расположить там хозпостройки, гараж, беседку , баню. И основная тенденция такова, что люди пожив в двухэтажном доме, перебираются или берут в приоритет переехать в одноэтажный дом. Сам уже успел построить один одноэтажный дом, живем, места хватает, но все же надо побольше,опять же говорю что это мой первый дом, на котором я сделал кучу ошибок, слушая и строителей и проектировщиков. Сейчас достраиваю второй,сделав изыскания по грунтам и расчеты нагрузок,проект делали -переделывали 7 месяцев, пока не получилось то что нужно.Дом тоже одноэтажный, объединил под одной крышей все постройки, это гараж, котельная, хозчасть, под которой подвал, кроме бани. На одном этаже разместились и 3 спальни и 2 санузла, и гостиная, кухня.Согласен, что удорожание идет на кровле немалое, особенно если она нестандартна и не значительное на фундаменте. Но в дальнейшем,особенно в эксплуатации дома, экономика велика.Даже коснитесь внешней отделки и внешнего ремонта, когда все можно делать "с табуретки" грубо говоря. Со всеми перечисленными выше плюсами абсолютно согласен, с минусами готов поспорить, у всех мнения разные. Но советую 100 раз подумать, если все же решили строить, элементарно подумав об уборке в доме.Скажу что нередко бывают случаи, когда в доме от 200 до 400 квадрат, который был построен для большой семьи, живут 2-3 человека и плавно переезжают на первый этаж. И советую 1000 раз посчитать затраты, потому что чаще всего они выше планируемого бюджета.
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    Анонимно 10 апр
    Очень хороший комментарий действительно пожившего в домах человека. Спасибо)
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    Анонимно 11 апр
    Очень хорошие советы- всем спасибо! Хочу купить дом, ломая голову какой. Учту все написанное.
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  • Анонимно 11 апр
    спасибо, очень хорошая статья.
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  • Анонимно 11 апр
    в основном согласен с автором. Хороший и продуманный проект экономит значительные деньги. Все разговоры про потом придумаем, так и остаются на потом.
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  • Анонимно 11 апр
    Спасибо прям в корень,,,
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  • Анонимно 11 апр
    мало дома не бывает. на все случаи жизни. а квартира это муравейник с бичами соседями и неподъёмными платежами за всё при чём ни кто ни чего не делает.
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  • Анонимно 11 апр
    Поддерживаю автора статьи.
    Сам я, очень очень хотел построить загородный дом и жить в нём постоянно. И так случилось, что два моих клиента, как раз живут в загородных домах. Я решил их расспросить, о существующих нюансах, проблемах и т.п.
    Так вот, что они мне практически в один голос объяснили:
    "если есть дети, которые вот-вот пойдут в дет.сад/школу готовься морально и материально – так как придётся забыть о шаговой доступности окружающего мира и городской инфраструктуры, т.к. придётся передвигаться на автомобиле по маршруту дом-дет.сад/школа-дом + спортивные и иные секции + магазины-дом. Если у тебя дети, которым уже 10-14 лет - им необходимо общение со сверстниками, и не у вас дома, а там где все их сверстники обитают/тусуются, следовательно, транспортные неудобства для детей, и лишние переживания для тебя, родителя.
    Если позволяет земельный участок - не строй полноценный двух-трёхэтажный дом!
    Это только кажется, что это круто иметь несколько этажей, балкон, мансарду, бильярдную, бассейн, сауну и т.п. Со временем тебе надоест ходить на второй/третий этаж за забытым телефоном, ключами, носками и т.п. :) , со временем (особенно после тяжёлого дня) не захочется лишний раз куда-то подниматься. В бильярд ты сыграешь максимум 10 раз со дня установки, да и то, лишь потому, что друзья-гости захотят. Бассейн - требует ухода и содержания. В современной суете « аля подъём рано утром и погнал по делам, поздно вечером приехал домой» - не до бассейна и бильярда будет. ПростОй бассейна и бильярдных - 80% времени их существования. На мансарду/балкон спроектированные так, чтобы "....утром с чашечкой кофе и свежим круасаном посмотреть восход солнца, а вечером с бокалом вина смотреть закат..." - ты выйдешь максимум 1-5 раз. Прелесть загородного дома в виде шашлыков и бани/сауны в любое время - это да, это круто, но только тогда, когда у тебя есть на это время, т.к. дети, магазины, секции и школы - это будет получаться также редко как и сейчас, будучи жителем городской квартиры."
    Так как загородный дом не строится на год/два, а как бы лет на 50, то, помни, что настанет день, когда дети скажут, что они покидают родное гнездышко, и будешь ты жить большую часть времени один с супругой в 2-3х-этажном доме.
    Миф - СУПЕРпупердешевизна содержания загородного дома.
    Помни, что содержание всей территории, все выходы из строя основного оборудования (тепло, вода, свет) - всё из твоего кармана, а не из «общака» управляющей компании как в многоквартирном квартире. Поэтому нужно быть готовым и морально и материально. Если ты просто хочешь сменить городскую квартиру на загородный дом - то помни - в будущем из-за затрат на содержание + затрат, связанных с проживанием вне городской инфраструктуры (её удаленности) ты можешь испытать дискомфорт. Конечно, если ты материально благополучен/богат и у тебя есть достаточное количество денег - это проще.
    Проект дома и его фактическая реализация.
    Ты должен постараться продумать всё до мелочей, именно ТЫ! Будь готов к тому, что ты не найдёшь грамотного проектировщика и соответствующего строителя, которые бы тебе всё сделали грамотно и качественно. В идеале - проект и стройка дома, который будет некоей копией твоей существующей квартиры, но большей площадью + помещения, которых ты не можешь иметь на базе типовой квартиры (большие гардеробные, личный кабинет, спортзал-комната, детская игровая), 2 санузла и т.п.".
    Мне посоветовали подумать, перед тем как кардинально менять образ жизни.
    Поэтому я пока, пришёл к выводу, что мне будет достаточно загородного дома типа "дом-дача для отдыха".
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    Анонимно 11 апр
    Спасибо за подробности, важный вещи описали.
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  • Анонимно 11 апр
    Я городской житель, прожила в хороших ( 1 комнатной, 2 комнатной и 3 комнатной) Казанских квартирах более 30 лет. В настоящее время более 5 лет постоянно проживаю в комфортном 2 этажном доме. Так вот, пожив в частном доме,поняв все плюсы и минусы, делаю вывод: именно продуманные" мелочи" частного дома делают его комфортным и удобным. и тогда ни за какие "коврижки" не согласишься вернуться в квартиру и садовое общество. Если планировать жить постоянно в доме, то необходимо тщательно выбирать место с развитой инфраструктурой: дороги,школы,больницы, воздух,река, лес, магазины и спокойная жизнь. Так вот одно из таких мест это районный центр- Пестрецы. Здесь и для детей все есть и Казань рядом. Пишу не ради рекламы, а свой опыт выбора места жительства благодарю.
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    Анонимно 11 апр
    Что касается Казани, то относительно недалеко от города можно жить в своем хорошем доме, ну те же Пестрецы например. А вот допустим в Москве это сложнее. Там частный сектор довольно далеко от центра
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  • Анонимно 11 апр
    Не понял почему не надо делать подвал ,хороший дом начинается с постройки основательного фундамента 1.рытье котлована чуть ниже промерзания грунта. 2.песчанная подсыпка 3.выравнивание дна котлована раствором м200 около 10 см 4.укдадывается гидроизоляция поверх заливки 5.вязка арматуры 6.опалубка 7.заливка бетоном 8.после разборки опалубки выполняется гидроизоляция по наружной части цоколя 9.утепление цоколя 10 заливка пола цокольного этажа.Никакой воды недолжно быть а так же радона так как гидроизоляция блокирует его проникновение так же должна быть вытежка так как иво всем доме и приточка
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    Анонимно 12 апр
    подвал это тема конечно дискуссионная. Ком уто нравится, кому то нет, но второй этаж большинству семей по сути не нужен
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  • Анонимно 12 апр
    одна оплата за отопление и кап. ремонт ,сьедают все плюсы квартиры
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  • Анонимно 12 апр
    Знаю людей у которых 3-х этажные в частной беседе говорят что за год может пару раз поднимаются на 3-й на второй тоже редко поднимаются если есть спальня на первом. Родственница проживает в двух этажном одна муж умер дети разехались плачет и очень сожелеет что построили такую громадину.Говорит что надо переделать отопление что бы отсечь второй этаж.Я живу в одно этажном и ни сколько не сожалею хотя когда строил сделал крышу мансардную с балконом думал со временем сделаю жилым второй этаж.Мне это не нужно это точно.
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    Анонимно 13 апр
    Т.е. вы делали мансарду в надежде пользоваться, но в итоге она не особо то и пригодилась?
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  • Анонимно 18 апр
    Полностью согласна с автором!
    В статье затронули именно наши проблемы дома.Хотя и работал над проектом архитектор. Мы сами совершили глупости при постройке.
    Сам дом снаружи и внутри очень красивый, ( при желании, можно любой дом, что одноэтажный, что двухэтажный, - сделать красивым,с архитектурной точки зрения, это и вправду важно!) ,комфортный и удобный, не считая лестницы и того, что нет спальни на первом этаже.
    Дом 2 этажа- 120 м2 - 1 этаж студия - гостиная совмещена с кухней с выходом на огромную открытую террасу с прекрасным видом на речку,гостевой санузел, и небольшая гардеробная- кладовая.
    Но лестница!!! Крутая от того, что муж решил уменьшить размеры дома!!!на метр,- что ему взбрело? Об удешевлении речи небыло))))).И никакие доводы о нецелесообразности такого решения он и слушать не хотел (ни архитектора, ни мои).Так теперь с больными ногами и после операции поднимается и спускается с большим трудом.Приняли решение отказаться от террасы,-а это, как ножом по моему сердцу и начать пристройку к дому. Расстройства и затраты немалые(((
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  • Анонимно 21 апр
    Артур, очень просим продолжения!
    Пожалуйста!
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