Коттедж на свою голову: как не надо строить собственный дом

Строить надо так, чтобы не было мучительно больно при падении с лестницы, — предупреждает архитектор Артур Айтбагин

Архитектор Артур Айтбагин в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о том, что важно помнить, если вы решили построить себе дом. «Описанные моменты не новы, но тем более странно видеть многочисленные ошибки, из раза в раз повторяющиеся в частном домостроении», — утверждает специалист. Он объясняет, чем квартира лучше коттеджа и чем одноэтажное строение лучше двухэтажного. И советует еще раз подумать — нужен ли вам свой дом.

Строите без проекта? Будьте готовы к постоянным сюрпризам



Начинается строительный сезон, а значит, самое время напомнить о важности правильного подхода к строительству частного дома или его покупке. С одной стороны, что в этом может быть непонятного и стоит ли проговаривать многократно проговоренную, вроде бы, тему? С другой стороны, постоянно наблюдаем ошибки, которые допускают в этом деле наши сограждане, так что, полагаю, о некоторых моментах при проектировании коттеджа не мешает напомнить. Особо хочу подчеркнуть слово «проектирование», поскольку это самый важный шаг, от которого будет зависеть результат.

Иногда под проектом понимают карандашный рисунок на помятом листке из школьной тетрадки. Тоже, конечно, вариант, но в этом случае будьте готовы к сюрпризам, ожидающим вас при реализации этого «проекта» в реальном масштабе. Кроме того, если у вас нет проекта, вам трудно определить стоимость строительства, что в итоге выливается в нервотрепку с недобором или перебором материала, отвлечением по мелочам и т. п. Друзья, не экономьте на проекте, сейчас нетрудно найти недорогих специалистов, которые сделают неплохие варианты. Это поможет вам увидеть бюджет, избежать многих ошибок, а также построить не унылый объект, а красивое здание (если, конечно, повезет с архитектором). Важно также понимать, что дом с проектом имеет лучшую капитализацию, и, соответственно, его легче продать в случае необходимости.

«Не экономьте на проекте, сейчас нетрудно найти недорогих специалистов, которые сделают неплохие варианты. Это поможет вам увидеть бюджет, избежать многих ошибок, а также построить не унылый объект, а красивое здание». Фото youtube.com



Квартира предпочтительнее, чем дом

Да, именно так. Надо понимать, что дом — это другой образ жизни, и подумать об этом стоит заранее. Если ежедневный маршрут главы семейства — это зачастую дом — работа — дом, то у членов семьи поездок может быть гораздо больше. При том, что именно они часто не самостоятельны и требуют сопровождения. Школа, секции, магазины — это каждодневные пункты семейного маршрута. К тому же частные дома располагаются, как правило, на окраине города (а то и за его пределами), что также увеличивает время в пути. Если есть возможность каждый день ездить по всем необходимым местам самому или нанять личного водителя, то вопрос решен. Но если вы к этому не готовы, то подумайте хорошенько, нужен ли вам вообще дом. Можно, например, ограничиться сезонной дачей.

Также иногда приходится слышать неубедительный довод, что строительство дома дешевле, чем покупка квартиры. Но, послушайте, хороший дом требует хорошего участка и окружения, качественных материалов и хорошей планировки. А его обслуживание и описанные выше затраты на поездки сведут к нулю всю мнимую экономию. Страхование и налоги также не в пользу дома.

Одноэтажный дом лучше, чем двухэтажный

Если вы все же решили строить дом, то стройте одноэтажный. В большинстве случаев это оптимальный вариант, одноэтажный дом намного удобнее и дешевле. Рассуждения об удорожании в одноэтажном варианте за счет большей площади фундамента и кровли довольно наивны. Правильный одноэтажный дом всегда дешевле, чем двухэтажный. Даже беглый взгляд убедит вас в этом. Хороший дом должен иметь уже на первом этаже зону кухни со столовой, гостиную и как минимум одну спальную комнату. Никогда не соблазняйтесь предложением сделать на первом этаже только гостиную и кухню, а спальные комнаты расположить на втором. Экономии в этом либо нет, либо она незначительна, а неудобств масса. Такой вариант дома возможен в дачном варианте, но никогда — в основном жилье. Помните, что на первом этаже всегда должна быть хотя бы одна спальная комната. В течение жизни в семьях время от времени бывают люди, которым трудно постоянно перемещаться между этажами — это могут быть и пожилые родители, и жена с маленьким ребенком. Помимо прочего, это и довольно опасно, особенно для детей.

То есть мы понимаем, что минимальный набор помещений первого этажа, независимо от этажности дома, составит не менее 60 кв. м. При меньшей площади это будут уже явно некомфортные помещения. Повторюсь, что этими помещениями будут кухня, гостиная, спальная, коридоры и санузел. Теперь представьте, что у вас два этажа и добавьте сюда площадь лестницы. И получаем, что в двухэтажном варианте вы вынуждены жить на 130—140 кв. м, что зачастую просто не нужно. Есть, конечно, вариант сделать этажи разными по площади (например, второй меньше по площади, чем первый), но и это ведет к определенному удорожанию и также потребует лестницы. Если же остановиться на одноэтажном варианте, то к площади этажа достаточно добавить еще 10—20 кв. м, чтобы получить полноценное жилье, «равносильное» 3-4-комнатной квартире. Кроме того, дом, как правило, начинают строить в возрасте около 40 лет и строят 2-3 года. Получается, что хозяева заселяются в него, когда дети уже не маленькие и скоро начнут разъезжаться, а взрослым в силу возраста становится нелегко «сайгачить» по этажам. Соответственно, второй этаж вскоре начинает просто простаивать и лишь увеличивает затраты на отопление.

«Лестница — самый важный и ответственный узел в доме. От того, насколько удобной и безопасной она будет, зависит не только комфорт, но и зачастую ваше семейное счастье». Фото svoidomstroim.ru



Двухэтажный дом начинается с лестницы

Повторю, одноэтажный дом лучше двухэтажного, но и двухэтажный дом тоже неплохо. Важно понимать, нужен ли такой дом. И если вы все же решились на два этажа, то начинайте проектировать с лестницы. Лестница — самый важный и ответственный узел в доме. От того, насколько удобной и безопасной она будет, зависит не только комфорт, но и зачастую ваше семейное счастье. Мне неприятно слышать многочисленные истории, когда дети, беременные женщины или старики оступались на лестницах в собственном доме. Непонятно почему к лестнице такое несерьезное отношение. Если вы сделали неправильные крутые марши, то у вас возрастает шанс не просто оступиться на них или споткнуться, но и получить тяжелые травмы. И потом, психологически некомфортно жить в постоянном стрессе героического преодоления идиотского марша. Есть проверенные веками размеры лестниц. Даже если вы умудритесь споткнуться на нормальном лестничном марше, то кубарем с него не покатитесь и сохраните здоровье. Мало кто оступается на лестнице в общественном здании — там они правильные, поскольку это путь эвакуации. Но даже если кто-то там и оступится, то ему всегда помогут другие люди. А вот если вы оступились в своем собственном доме и никого, кроме вас, в нем нет, то помощь вы можете прождать долго. Обидно, что у себя дома можно оказаться в большей опасности, чем в каком-либо другом здании.

Если вы не можете свободно и без напряжения спуститься (именно спуститься, не подняться) по лестнице вашего дома, держа в руках поднос с двумя чашками горячего чая, поставьте поднос, возьмите в руки топор и ломайте такую лестницу. Никогда не пытайтесь экономить на лестнице! Правильный двухэтажный дом — это в любом случае недешево. И если вы уж выбрали такой дом, значит, вам это надо и вам это по карману. И довольно странно при всем этом экономить на таком важном элементе, как лестница. Если нужно сэкономить, делайте на спальне (вы там только спите), но только не на лестнице. Она должна быть безопасной и удобной.

Ну и большая просьба: стройте, пожалуйста, красивые дома. Понимаю, что это ваше личное дело, но пощадите эстетические чувства людей, архитектурная среда у нас общая.