Венеция в Татарстане: при худшем сценарии может затопить Химзавод им. Карпова и Усадский водочный завод

В республике с опасениями ждут резкого потепления, которое может привести к затоплению больше 200 населенных пунктов

Куйбышевское водохранилище переполнено на 3,5—4 метра, снежный покров по республике в среднем выше нормы на 14 см, а уровень запаса воды в нем в отдельных районах превышает обычные показатели почти на 50%. В Татарстане с опаской ждут резкого потепления, готовятся к паводку и ожидают в наихудшей ситуации затопления 209 населенных пунктов с 25 тысячами жителей. Подробности — в материале «Реального времени».

От снегопадов к потопам

В Татарстане с опаской ждут потепления, которое может привести к затоплению 209 населенных пунктов с 25 тысячами жителей. О том, как службы готовятся к возможному «водному апокалипсису», сегодня рассказывали на брифинге в кабинете министров. Прочитав вводный курс на тему «Из чего складывается половодье», начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь рассказал, что средняя высота снежного покрова, по данным снегомерной съемки 20 марта, по Татарстану превысила норму на 14 см и составила 47 см. До 70 см высота поднималась в Лаишевском, Пестречинском, Алексеевском, Аксубаевском районах и в Казани.

Активные осадки привели и к росту запаса воды в снежном покрове. На 20 марта он составил 117% от нормы и 106% от показателя прошлого года. И если средний показатель вырос не так значительно, то в отдельных районах жителям с приходом тепла стоит ждать просто потоков воды — например, в Кайбицком, Дрожжановском и Тетюшском районах запас воды составил 141% от нормы, а в окрестностях Казани — 129% от нормы. Для ясности поясним, что факт выпавшего сверх нормы снега еще не говорит о том, что стоит ждать паводка. Все зависит от запаса воды, хранящегося в этом снеге, а его, как мы видим, более чем достаточно для выхода рек из берегов.

Особые опасения вызывает Куйбышевское водохранилище, где уровень воды уже выше нормы на 3,5—4 метра. Соответственно, во время пиков весеннего половодья места впадения рек в водохранилище находятся в зоне риска. Среди таких рек: Сумка, Свияга, Казанка, Меша, Вятка, Шешма и Зай.

Как рассказал Феликс Гоголь, до 70 см высота снежного покрова поднималась в Лаишевском, Пестречинском, Алексеевском, Аксубаевском районах и в Казани. Фото tatarstan.ru



Тем не менее в Гидрометцентре ждут, что ситуация с половодьем будет в пределах нормы или показатели будут чуть выше. Правда, при условии, что на улице не начнется резкое потепление. В этом случае потопы неизбежны. Но в ближайшие пять дней об этом беспокоиться не придется — днем температура будет колебаться около нуля, а ночью — опускаться ниже этой отметки.

«Жизнь показывает, что люди никуда не эвакуируются»

Замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко поспешил успокоить, что ситуация с половодьем у них под контролем.

Он рассказал, что для того, чтобы избежать подтопления вдоль береговой линии Куйбышевского водохранилища и впадающих в него рек, врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадиму Никанорову было направлено обращение для корректировки режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ. Кроме того, письма с просьбой взять под контроль правительства работу гидроузлов также ушли премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и полномочному представителю президента в ПФО Михаилу Бабичу.

Татарстану борьба с паводком в этом году обойдется в 728 млн рублей. Готовясь к теплу, в республике очистили русла рек на 76 участках протяженностью больше 60 км, укрепили берега на 13 участках протяженностью 10,5 км, отремонтировали 109 гидротехнических сооружений и закончили установку, ремонт и очистку 3802 водопропускных труб.

Среди основных угроз для населения в МЧС называют аварии и разрушения гидротехнических сооружений, поэтому специалисты министерства совместно с Ростехнадзором запланировали обследование 179 сооружений.

Татарстану борьба с паводком в этом году обойдется в 728 млн рублей, сообщил Николай Суржко. Фото tatarstan.ru



К разработке плана действий на экстренный случай в Татарстане, судя по всему, подошли со всей ответственностью.

— Разработан оперативный план по исключению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на паводкоопасный период как на республиканском уровне, так и в каждом муниципальном образовании Республики Татарстан. Разработаны и утверждены планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе планы мероприятий по исключению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации, планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения, — перечислил Суржко.

Как уже было сказано выше, потенциально в зоне риска могут оказаться 209 населенных пунктов с 25 тысячами жителей. Для них подготовлено порядка 206 пунктов временного размещения.

— Но жизнь показывает, что люди никуда не эвакуируются — они боятся за свое имущество и остаются на местах. Единственное, что было на моей памяти, — эвакуировали скот, — отметил спикер.

При наихудшем сценарии в зоне подтопления также могут оказаться семь объектов экономики, в числе которых два потенциально опасных — АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» в Менделеевске, рядом с рекой Тоймой, и филиал АО «Татспиртпром» «Усадский ликеро-водочный завод» в Высокогорском районе, который может затопить во время разлива Казанки. Помимо этого, паводок может коснуться четырех социально значимых объектов, 32 участков автомобильных дорог на 18 км и 16 мостов.

Среди основных угроз для населения в МЧС называют аварии и разрушения гидротехнических сооружений. Фото 16.mchs.gov.ru



Под контролем 88 мест зимней рыбалки

Главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов рассказал, что для обеспечения безопасности людей во время таяния льдов будет организовано восемь временных спасательных постов в Казани, Зеленодольске, Лаишево, Чистополе, Набережных Челнах, Тукаевском, Камско-Устьинском, Мензелинском районах.

По словам Венедиктова, только силами МЧС Татарстана они обеспечить безопасность на всех водных объектах не смогут, поэтому перед ними стоит задача по контролю 88 мест массового выхода рыбаков на лед.

Вскрытия крупнейших в Татарстане рек ото льда ожидают с 1 по 11 апреля. Тогда же, в первой декаде месяца, планируется начать взрывать лед на водоемах республики.