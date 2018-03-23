Москва: реанимированные «Лужники», апартаменты за 250 тысяч и самый футбольный смак

Москва, как и положено столице, в списке городов ЧМ стоит особняком. Здесь для официальных матчей будет задействовано сразу два стадиона, здесь же пройдет наибольше количество игр (12). И, конечно же, Москва, впервые за последние 38 лет, станет витриной глобального спортивного события.

Матчи

Мундиаль начнется и закончится в столице России. Матч открытия 14 июня Россия – Саудовская Аравия (стадион «Лужники») – это, наверное, не самая сногсшибательная вывеска, но первой игре всегда обеспечено повышенное внимание. 16 июня на стадионе «Открытие Арена» Лионель Месси вместе с соотечественниками-аргентинцами сыграет со сборной Исландии, наделавшей шуму на последнем Евро. Но вообще, особенно интригующих матчей на групповом этапе в Москве не ожидается. 17 июня здесь встретятся Германия и Мексика, 19-го – Польша-Сенегал, 20-го – Португалия-Марокко, 23-го – Бельгия-Тунис, 26-го – Дания-Франция и 27-го – Сербия-Бразилия.

По-другому будет, безусловно, в плей-офф. В 1/8 возможны «московские» матчи Россия-Испания и Польша-Англия, плюс столица примет один из полуфиналов и финал. Как видим, стадию четвертьфинала, на которой зачастую случаются самые интересные игры мундиалей, столица пропускает.

Стадионы

Изменения, которые произошли с «Лужниками» (их уже вторую по счету реконструкцию спроектировал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов), на первый взгляд не очень заметны, но на самом деле весьма существенны. Во-первых, 81-тысячная арена избавилась, наконец, от легкоатлетических дорожек и стала чисто футбольной. Поле при этом опустилось на полметра, старые трибуны были полностью разобраны – так что для устойчивости стен пришлось подставлять временные металлические конструкции. Новые трибуны стали чуть круче, козырек кровли был наращен, чтобы нижние места тоже были закрыты от дождя. Рассматривался, кстати, и вариант сноса старого стадиона и постройки на его месте внешне похожей арены. Но, исходя из соображений сохранения исторического наследия, было принято решение сохранить стены 1956 года.

Есть некоторые вопросы к использованию арены после ЧМ. Основные футбольные клубы Москвы – «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА — имеют свои «именные» стадионы, так что болельщики по этому поводу шутят, что для «Торпедо» «Лужники» оказались маловаты (юмор в том, что «Торпедо» наименее популярный московский клуб). При этом возвращение стадиону легкоатлетических дорожек в случае, например, проведения в Москве летних Олимпийских игр будет стоить огромных денег. Впрочем, мэр Москвы Сергей Собянин в свое время заверил всех, что арена пустовать не будет: «Лужники же всегда использовались не только как спортивная площадка, но и как место для проведения крупных культурных мероприятий. Так будет и в будущем».

Пять игр примет «Открытие Арена/ Стадион «Спартак», построенный в 2014 году и вмещающий 45,4 тысяч человек. Он уже был задействован на Кубке конфедераций в прошлом году.

Остановка «Стадион»

К главному стадиону чемпионата удобнее всего подъехать на метро — в сентябре 2016 года была открыта станция «Лужники» Московского центрального кольца. С нее можно перейти на станцию «Спортивная» Сокольнической линии. Как и во время Кубка конфедераций, обладатели паспорта болельщика смогут бесплатно пользоваться любым общественным транспортом в Москве.

Стадион «Спартак» находится в 10 километрах от центра города в Тушино. Ближайшая к нему станция метро (всего 300 метров) — «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии. Можно добраться до стадиона и наземным транспортом: через остановку «Канал им. Москвы» проходят автобусы 88 и 248 и маршрутное такси 456м.

Где поселиться

Предложение, разумеется, в данном случае велико — в столице действуют более 1000 отелей. Однако подавляющая часть номеров в них была забронирована уже к марту. Так, по данным Booking.com, в середине марта на день матча Германия-Мексика (17 июня) на сайте было «недоступно 91% вариантов размещения».

Те же, что все еще «доступны», достаточно недешевы – в основном это сегмент 14 тыс. рублей плюс. Большей частью это номера от 25 тыс. рублей до, например, 250 тыс. в апартаментах в центре города. Есть и хостельные варианты, но их заметно меньше. Самый дешевый из них – всего 400 рублей за ночь в 15 минутах ходьбы от станции метро «Свиблово» (9 км от центра) с бесплатным Wi-Fi и чайником.

Достопримечательности

О всем известных достопримечательностях Москвы мы рассказывать не будем — расскажем лишь о самых «свежих». Во-первых, близкой болельщикам хотя бы географически станет Лужнецкая набережная. Ее расширят и снабдят услугами проката велосипедов, роликов и т.п. и даже душевыми. Кроме того, будет запущена канатная дорога длиной более 700 метров с Воробьевых гор до территории «Лужников».

Футбольным болельщикам наверняка будет интересно посмотреть и на другие крупные московские арены: ВТБ Арена Парк (домашний стадион «Динамо»), тоже переживающую масштабную реконструкцию; относительно новый стадион ЦСКА «ВЭБ Арена» (построен в 2016 году); «РЖД Арену» (домашний стадион «Локомотива», реконструирован в 2002 году).

Есть также смысл забраться на 58 этаж башни «Империя» международного делового центра «Москва-Сити», где находится смотровая площадка — столица России здесь максимально «plain to see» (экскурсия — от 500 руб.). И, наверное, каждому уважающему себя иностранному туристу стоит взглянуть на тело Владимира Ленина в мавзолее на Красной площади – кто знает, может быть, это будет последняя возможность. «Работает» он, правда, не каждый день и лишь с 10:00 до 13:00. Кроме того, на время мундиаля этот график может измениться.

Где поесть

По данным сайта tripadvisor.ru, на вершине рейтинга московских ресторанов «Экспедиция» (русская кухня, средний чек 5500 руб.), сеть стейк-хаусов «Бутчер» (средний чек 3500 руб.) и SAVVA (европейская, русская, скандинавская кухни, средний чек 3500 руб.). По данным сайта top100.resto.ru самой популярной сетью стейк-хаусов в Москве является GOODMAN (средний счет 1500-2500 руб.).

Из фастфудов наибольшее количество точек в столице имеют KFC — американская кухня, средний чек 300 руб., Wi-Fi; «Макдональдс» — американская кухня, средний чек 250 руб., Wi-Fi; и «Крошка Картошка» — русская кухня, средний чек 300 руб.

Если же вдруг захочется совместить съедобное с необычным, то вам, видимо, в ресторан «В темноте?!» (средний чек 2400 руб.). Здесь, как и обещает название, обед пройдет без света. Смысл в том, чтобы помочь незрячим найти свое место в жизни — обслуживать вас будут слепые официанты. Говорят, что в темноте люди едят несколько иначе — а именно «коммуникабельнее» и веселее. Только не забудьте сдать вещи в сейф!

Изюминка/специфика

Специфика Москвы, прежде всего, конечно, в ее масштабах. Логистику своих перемещений здесь вам придется продумывать гораздо тщательнее и чаще, чем, скажем, в Саранске. Учтите также, что из-за наплыва «випов» возможны проблемы при передвижении наземным транспортом. Пользуйтесь поездами московского метрополитена – благо станций у него уже 212 (для сравнения, в Казани — 10), 44 из которых — объекты культурного наследия и более 40 — памятники архитектуры, и он просто крайне удобно устроен. Возможно, это и есть главная изюминка столицы.