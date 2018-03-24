Взяли с запасом: «Татспиртпром» заключил кредитное соглашение на 10 лет под «пиво»

ТСП больше года не подписывал кредитное соглашение, ожидая понижения ключевой ставки до 7,5% в финансовую оттепель

Накануне глава «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов и заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Рушан Сахбиев подписали 10-летнее кредитное соглашение для финансирования строительства пивоваренного завода «Белый кремль». Пикантность момента в том, что «сбербанковский» кредит на 4,2 млрд рублей «подоспел» аккурат к открытию — в июне пиво обещают начать разливать в фирменные бутылки. Задержку с подписанием кредита эксперты связывают с тем, что ТСП мог целый год следить за курсом ЦБ и, дождавшись понижения на 2,5 процентного пункта, согласился на условия — ставка ЦБ плюс 1—2%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зеленая «Ханская» в оттепель

«Татспиртпром» входит в инвестиционный сезон «мягкого» кредитования. Вчера в центральном офисе отделения «Банк Татарстан» генеральный директор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов и управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев заключили знаменательное кредитное соглашение, которое станет опорой для принципиально нового направления бизнеса ТСП — пивоваренного производства. Для церемонии его подписания устроители выбрали небольшой камерный зал и в присутствии команды банкиров и производственников скрепили подписями кредитный договор. Разумеется, не обошлось без взаимных символических подарков.

Ирек Миннахметов вручил партнеру флагманскую водку «Ханская» в пузатой ярко-зеленой бутылке, в точности воспроизводящей корпоративный цвет Сбербанка. В знак признательности Рушан Сахбиев вручил в ответ стандартную статуэтку рукопожатия, но с обозначением даты события. Устроители церемонии постарались сделать этот день как минимум памятным, а как максимум — торжественным.

Скорее всего, это было важнее для «Татспиртпрома», нежели для банка. Трудно вспомнить, чтобы татарстанский Сбербанк с таким пафосом подписывал кредитные соглашения с кем-либо из крупных заемщиков за последнее время. Может, и вправду наступила оттепель на финансовом рынке?

ТСП приступил к строительству завода на территории Чистопольского района в мае 2017 года. Фото tatspirtprom.ru



Сбербанк поверил в татарстанское пиво

После краткой церемонии управляющий отделением «Банк Татарстан» и глава «Татспиртпрома» рассказали журналистам о подробностях соглашения. По словам Рушана Сахбиева, Сбербанком открыта производителю алкогольной продукции кредитная линия на 4,2 млрд рублей сроком на 10 лет. «Помните, раньше главной проблемой экономики называлось отсутствие длинных денег, — сказал он. — И вот — пожалуйста!».

В свою очередь глава «Татспиртпрома» радовался тому, что инвестиционный проект прошел полный аудит экспертов и получил одобрение Сбербанка. «Знаете, убедить банк, что бизнес [пойдет]. Мы же приходим деньги просить, — подыскивал, но не находил подходящую фигуру речи Ирек Миннахметов. — Но если встать на место банкира, то так же недоверчиво и въедливо будешь смотреть каждый пункт. Можем мы вместе вывести этот проект на рентабельность с хорошими показателями», — этими словами он как бы похвалил Сбербанк за его мужество быть рядом с ТСП. И неспроста, ведь пивной рынок гораздо более сложный, чем водочный, согласился Сахбиев.

После этого глава ТСП сообщил, что «пивной» проект ТСП выдержал аудит экспертов Сбербанка. «Наш проект состоятелен, а команда готова продавать этот продукт не только в республике, но и выходить с серьезным потенциалом на Россию», — сказал Ирек Миннахметов. Правда, он тут же оговорился, что в общем объеме производства пива в стране «это пока небольшой объем производства — 10 млн декалитров». «Но у нас есть планы наращивать объемы, если мы увидим, что сможем это сделать. Я думаю, это определится в течение полугода», — полагает он.

По словам Рушана Сахбиева, Сбербанком открыта производителю алкогольной продукции кредитная линия на 4,2 млрд рублей сроком на 10 лет. Фото Фаиля Гатаулина

Не опоздали ли с кредитом?

Отметим, что кредитное соглашение со Сбербанком было подписано за 3 месяца до открытия пивоваренного завода «Белый кремль». ТСП приступил к его строительству в мае 2017 года на территории Чистопольского района. Его стоимость — 5,6 млрд рублей. Проектная мощность — 10 млн декалитров. Сейчас стройка выполнена больше чем на 80%. «Не опоздали ли с кредитом?» — поинтересовался корреспондент «Реального времени».

«Да, проект почти на выходе, — подтвердил Ирек Миннахметов. — Буквально через 3 месяца мы должны начинать пусконаладку. Но еще на старте Сбербанк начал поддерживать проект, создав опору для открытия кредитной линии. Рушан Флурович нас по-джентльменски поддержал, понимал, что деньги идут на строительство завода». Управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» уточнил, что на время строительства пивоваренного завода Сбербанк открыл ТСП бридж-финансирование, через которое осуществлялась оплата строительства завода «с нуля». «Наша команда совместно работала над всей исходно-разрешительной, проектно-сметной документацией. Мы помогали и страховали друг друга. Ни в коем случае не выступали в роли ревизора стройки. Понятно, что проект начал жить раньше, и на этот период было организовано бридж-финансирование для того, чтобы открыть финансирование как можно раньше», — так он объяснил странности кредитования.

Заявленная окупаемость пивного проекта ТСП — 6—7 лет, отметили спикеры. Однако кредитная линия явно выходит за этот срок. Для чего ТСП продлевать кредитное бремя еще на 3 года? «Может быть, в погоне за низкой процентной ставкой?» — предположили журналисты.

Ирек Миннахметов: «С открытием 10-летней кредитной линии у нас появляется глобальная уверенность, что ни кризис, никакие тяжелые ситуации не страшны». Фото Максима Платонова

С запасом на 3 года

«Мы взяли с запасом, — согласился глава ТСП. — С открытием 10-летней кредитной линии у нас появляется глобальная уверенность, что ни кризис, никакие тяжелые ситуации не страшны». Он перечислил разные варианты развития событий. «Окупаемость нашего проекта в среднем до 6 лет, но может быть и раньше. Но если возникнет тяжелая ситуация, то растянется до 7—8 лет. А у нас кредитная линия до 10 лет. Мы будем непоколебимы», — объяснил он. Однако никто из них не стал раскрывать процентной ставки по кредитному соглашению. «В связи с тенденциями снижения ставки рефинансирования могу сказать, что та ставка, которую мы обсуждали вначале, и сейчас, сильно отличаются друг от друга», — уклончиво ответил Рушан Сахбиев, добавив, что в соглашении есть опция, предполагающая снижение ставки при выходе завода на проектную мощность.

Добавим, что ТСП кредитуется в Сбербанке свыше 5 лет. «Достаточно сказать, что за последние 5 лет сотрудничества в области банковских гарантий было выдано банковских гарантий почти на 200 млрд рублей, почти на 15 млрд рублей кредитных линий. В нашей практике были инвестиционные проекты — это финансирование Усадского спиртзавода, но объемы там были скромные. Практика сотрудничества не только в области инвестиционного кредитования, но и в пополнении оборотного капитала, факторинговые операции», — перечислил Сахбиев.

ТСП выиграл 2,25% пункта

Финансовые аналитики уверены, что ТСП мог специально дожидаться понижения ключевой ставки ЦБ, чтобы заключить долгосрочное соглашение на выгодных условиях. С марта 2017 года ставка ЦБ менялась шесть раз — с 9,75% до 7,5%. По мнению аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, ТСП мог заключить кредит на уровне средневзвешенной ставки 7,94%.

«По данным ЦБ, за январь 2018 средневзвешенные процентные ставки в РФ по кредитам свыше 3 лет составляли 7,94% годовых. Учитывая квазигосударственный статус компании, вряд ли ставка по соответствующему кредиту сильно отличается от рыночной», — полагает он.

«Не исключено, что кредитная линия на такой длительный срок и на такую сумму открыта под плавающую ставку процента. Например, ключевую ставку плюс один-два процентных пункта», — предположил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Кредитная ставка между банком и юридическим лицом под конкретный проект является предметом договоренности между сторонами. И они не обязаны ее озвучивать. Но можно предположить, что она несильно отличается от ставок по кредитам в данном банке или иных кредитных учреждениях, предоставленных на схожих условиях», — отметил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.