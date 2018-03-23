«Заходишь в магазин, и сразу — странный запах. Он может оттолкнуть туриста»

Самые популярные татарстанские сувениры: чак-чак, алкогольная продукция, талкыш-калеве и вяленый гусь

Фото: Олег Тихонов

Что больше нравится туристам в качестве сувенира и какую нелепицу можно встретить на этикетках креативных валенок, обсуждали на круглом столе в Госалкогольинспекции РТ, посвященном рынку сувенирной продукции перед ЧМ по футболу. Участники обсудили, как с помощью привлекательной продукции можно заманить еще больше гостей в Татарстан. Подробнее — в материале «Реального времени».

Первые туристы маршрута «Татарстан: 1001 удовольствие»

Заместитель руководителя Госалкогольинспекции РТ Фаннур Хамматов сразу начал с того, что у местной сувенирной продукции есть проблемы, при этом в других странах сувенирные рынки более развиты.

— Самый развитый рынок в Германии, годовой оборот — 4 млрд евро, во Франции, в Италии он поменьше, но тоже большой. Нам нужно повышать культуру обслуживания, ведь многие хотят привезти на память сувениры, — задал тон встрече Фаннур Хамматов.

Если Татарстан сохраняет позиции одного из лидеров в туризме по стране, то почему бы ему не создавать сувенирную продукцию такого же высокого уровня. Предпосылки, что ей не придется залеживаться, налицо. Заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Артур Абдрашитов рассказал о позитивной динамике. В прошлом году Татарстан посетили 3,1 млн человек, что на 7% больше данных 2016 года. Иностранных туристов было 278 тысяч человек, это значение ежегодно увеличивается.

«Абсолютный лидер по количеству туристов — Китай, потом идут ОАЭ, Германия, Индия, США», — отметил Артур Абдрашитов



— Наибольший рост потока иностранных туристов из Ирана. Он лидер последних лет. Они на первом месте в процентном выражении по сравнению с данными прошлых лет. А абсолютный лидер по количеству туристов — Китай, потом идут ОАЭ, Германия, Индия, США, — отметил Артур Абдрашитов.

Казани уже повезло, мы принимаем матч Ирана с Испанией, а значит, туристов из страны, которая потенциально в нас заинтересована, должно стать еще больше. В прошлом году объем оказанных услуг составил 13,6 млрд рублей, с учетом смежных отраслей — более 20 млрд рублей, что почти на 12% больше данных 2016 года. Налоговые поступления в бюджет РТ от туризма в 2017 году достигли 4,4 млрд рублей. Активно продвигаются туристические возможности, в мае этого года республика примет первых туристов по направлению «Татарстан: 1001 удовольствие».

С гостиницами и любыми другими местами для размещения не должно быть проблем — все 404 на территории Татарстана классифицировали. Хватает и туристических фестивалей, но местных мастеров это пока мало привлекает.

— Условно говоря, из 50 мест на ярмарке 40 занято мастерами не из Татарстана. Есть те, кто приезжает за тысячу, две тысячи километров, кто-то приезжает из Белоруссии. Нужно понять, как можно привлечь местных ремесленников, — озвучил проблему представитель Госкомитета по туризму РТ.

«Нужно предлагать самообслуживание, правильную выкладку товара, а не работать через продавцов. Их вопросы часто заставляют чувствовать себя неловко. Если товар принесли со склада, то неловко уйти без покупки», — открыла глаза продавцам Марина Егорова



Нужно пользоваться правильной выкладкой товара, а не работать через продавцов

Именно к этому попыталась призвать начальник Казанского территориального органа Госалкогольинспекции РТ Марина Егорова. Хотели новую культуру обслуживания – получайте.

— Часто владельцы сувенирных магазинов требуют постоянного присутствия продавцов в зале, из-за которых покупатели уходят без товара. Многие не любят, когда постоянно за ними кто-то ходит. Нужно предлагать самообслуживание, правильную выкладку товара, а не работать через продавцов. Их вопросы часто заставляют чувствовать себя неловко. Если товар принесли со склада, то неловко уйти без покупки, — открыла глаза продавцам Марина Егорова.

А уж если взять самые распространенные товары, которые берут в качестве сувенира, то применить озвученные советы становится еще легче. Начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова привела несколько топовых позиций продуктов на основе отзывов: чак-чак, алкогольная продукция, талкыш-калеве, вяленый гусь. Но при проверке магазинов — как они продают, что больше всего нравится гостям, специалистам пришлось столкнуться со специфическим запахом.

— Бывает, заходишь в магазин, и сразу встречает странный запах. Он может оттолкнуть туриста, сейчас конкуренция большая. Где-то в одном холодильнике могут храниться кондитерские изделия и рыба, в некоторых точках на витринах были сыры с признаками плесени, — озвучила нарушения Розалия Арсланова.

Розалия Арсланова привела несколько топовых позиций продуктов на основе отзывов: чак-чак, алкогольная продукция, талкыш-калеве, вяленый гусь



Специалисты Госалкогольинспекции РТ подошли со всей ответственностью к вопросу и даже провели опрос, который показал, что 70% опрашиваемых покупали сувениры в Татарстане, 22% — нет, 8% не помнят, было ли когда-то такое. При этом большинство гостей обращают внимание на цену, а потом на качество товара, предпочитают покупать приятные мелочи в специальных сувенирных магазинах. К счастью, подавляющее большинство не покупало некачественную продукцию, но все-таки 32 человека пожаловались: кто-то остался недоволен жилетом, кто-то недостаточно мягкой выпечкой.

Как валенки можно стирать и отжимать?

Местные производители уже строят планы, как можно поменять продукцию перед ЧМ по футболу. Например, Казанский хлебозавод №3 ведет переговоры, чтобы выпускать изделия под брендом Visit Tatarstan. А «Татспиртпром» готовит к открытию новые музеи-магазины и штофы в виде «Казань Арены» и центра семьи «Казан». Представители магазинов сразу заинтересовались, как можно продавать такие изделия, но им напомнили, что обязательно получение лицензии для торговли алкогольной продукцией, при этом неважно, что это могут быть всего два вида штофов.

Нашлись замечания и к непродовольственным товарам. Какие только надписи не встречаются на бирках.

— На значительной части товаров вообще нет маркировки, все требования к символам по уходу за изделиями уже есть, ничего не нужно придумывать. Покупателю просто непонятно, как ухаживать. Например, видели валенки, на маркировке которых указано, что их можно стирать и отжимать. Как это вообще может быть? Смотрите, что пишут, чтобы не было расхождений, — призвала обратить внимание член региональной общественной организации защиты прав потребителей по Республике Татарстан «Общество защиты прав потребителей «Правовед» Ольга Мансурова.

1 / 17 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов