За качество отвечаю: кто проследит за свежестью продуктов в магазинах
Ретейлеры самостоятельно устанавливают двойной контроль за качеством «скоропорта» в сетях
Цена, качество и срок годности товара — это то, на что современный покупатель прежде всего обращает внимание в магазинах. Просрочка в корзине может обернуться не только потерей денег, но и здоровья.
Уважающие себя и своих покупателей торговые сети уделяют свежести продуктов первостепенное значение. К примеру, в сети универсамов «Пятерочка» по всей стране учреждена должность директора по свежести, который в течение дня обходит прилавки со скоропортящимися товарами и изымает продукты, потерявшие товарный вид, если таковые имеются.
Однако есть и недобросовестные магазины, которые идут на обман, пытаясь сбыть неликвид. Стоит насторожиться, если вы видите на прилавке, к примеру, с колбасными изделиями, сосиски, развешенные и упакованные в магазине. Порядочные торговые сети всегда продают продукты питания только в заводской упаковке, на которой дата изготовления указана производителем.
Продукты могут приобрести нетоварный вид, не только залежавшись на прилавках, но и по пути в магазин. По данным «Ведомостей», министерство транспорта России разработало дорожную карту по контролю за температурным режимом при транспортировке продуктов питания, требующих особых условий перевозки. Минтранс предлагает внести изменения в закон, обязав компании, занимающиеся перевозками продуктов, подтверждать температурный режим перевозки при помощи автоматизированной информационной системы «ЭРА-Глонасс». Впрочем, крупные ретейлеры сами тщательно следят за соблюдением температурных режимов поступающей к ним продукции. У торговой сети «Пятерочка» и собственный, и наемный автопарк оборудован системой оперативного мониторинга перевозки, прокомментировал представитель ретейлера.
Пока документ разрабатывается, покупатели могут сами отследить свежесть продуктов по географическому признаку. Гарантия свежести — это выбор из тех производителей, которые находятся в непосредственной близости от города или региона проживания. Чем ближе к покупателям находится производитель, тем больше вероятность того, что товары натуральные и не содержат консервантов. Небольшие расстояния позволяют в короткие сроки и мелкими партиями доставлять продукты до торговых точек, избегая таким образом заморозки. Аналитики также отмечают переход интереса потребителей от замороженных продуктам к охлажденным — это подтверждается интенсивным ростом производства охлажденного мяса и полуфабрикатов. С ноября 2016 года по апрель 2017-го по сравнению с шестью месяцами ранее, продажи охлажденной мясной продукции в крупнейших федеральных торговых сетях России выросли на 11,5% в натуральном и на 20% в денежном выражении, согласно данным ретейл-аудита Nielsen.
Сейчас, чтобы купить свежее мясо, птицу или молоко, не обязательно идти на рынок или в гипермаркет. Магазины формата «у дома» наряду с «заморозкой» продают и «охлажденку», причем ассортимент последней увеличился. К примеру, в той же «Пятерочке» есть большая зона «фреш», где представлены только свежие фрукты-овощи, мясная и молочная продукция. Наличие подобной зоны со свежими натуральными продуктами становится показателем качества торговой точки в целом. По данным «Nielsen Россия», более половины российских потребителей называют наличие этих отделов одной из самых важных причин при выборе магазина для постоянных покупок.
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