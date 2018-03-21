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День страшного суда для страховщика: РСА неправильно рассчитывал ущерб по ДТП

07:00, 21.03.2018 7

УФАС по Татарстану доказало, что Российский союз автостраховщиков занижал цены на запчасти до 40%

День страшного суда для страховщика: РСА неправильно рассчитывал ущерб по ДТП Фото: autoorsha.com

Водители России могут вернуть разницу между стоимостью выплат, насчитанных страховыми компаниями, и реальной стоимостью работ по восстановлению автомобиля, попавшего в ДТП в течение последних 3 лет. Для подкрепления доводов истцу достаточно приложить решение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ, которая признала некорректным справочник по ценам на запчасти и нормочасам работ, разработанный Российским союзом автостраховщиков. Разница между ценами, установленными РСА, и реальными доходила до 40%, что стало предметом судов РСА с ФАС. Подробности — в материале «Реального времени».

Хотели как лучше, получилось как всегда

Верховный суд России встал на сторону антимонопольщиков в деле против страховщиков. Судебная коллегия по экономическим спорам 14 марта рассмотрела кассационную жалобу татарстанского УФАС относительно правильности формирования справочников РСА и признала информацию в них недостоверной.

Справочники РСА много попортили много крови автовладельцам: в них прописываются стоимость деталей и нормочаса работы и именно по ним страховые компании с 1 декабря 2014 года определяют размер стоимости причиненного в ДТП ущерба. Как отмечали тогда в РСА, использование единых справочников позволит устранить ситуации, когда стоимость ремонта, рассчитанная разными экспертами по одному и тому страховому случаю, может отличаться в разы.

На деле оказалось, что стоимость ремонта, просчитанная РСА, в разы отличается от реальной. Получив справку о понесенном ущербе, водители понимали, что на эту сумму отремонтировать автомобиль невозможно. К примеру, в справочнике РСА дверь на автомобиль Hyundai Solaris стоила 7 тысяч рублей, а у дилера 12 тысяч.

Верховный суд России встал на сторону антимонопольщиков в деле против страховщиков. Фото Андрея Гуцкова / tvc.ru

РСА занижал выплаты на ремонт по ОСАГО до 40%

Практически по всем позициям цены на запчасти в справочнике были занижены на 10—40%, выяснили в татарстанском отделении ФАС, после того, как к ним с жалобами на РСА начали обращаться водители.

— Мы установили, что РСА не соблюдал методику, разработанную Центробанком, при формировании справочников. Она предусматривает проведение исследований в 85 административных центрах, так же к ним предъявляются требования по количеству магазинов, в которых необходимо проводить исследования. Для Москвы и Санкт-Петербурга — это 15 магазинов, для городов-миллионников — 10, для городов с численностью жителей менее миллиона — 8 магазинов. Исследование РСА свелось к изучению цен в 11 городах, при этом информацию, в каких магазинах проводилось исследование, и первичные документы ни мы, ни суд так и не получили. От РСА было предоставлено письмо, в котором объяснялось, что ввиду того, что сроки проведения исследования были сжатые, цены брались по телефонным звонкам и из переписки с менеджерами. Кроме того, нам удалось установить, что при конечном формировании цены учитывались оптовые скидки, которые доходили до 40 процентов, что так же в связи с положениями методики является недопустимым, так как разрешает учитывать только скидки розничным покупателям, — говорит Сергей Павлов, заместитель руководителя УФАС по РТ.

Цены на автозапчасти в казанских магазинах, судя по всему, не изучались вообще. Как сообщил Павлов для автовладельцев Татарстана возмещение происходит по ценам, сложившимся в Самаре. «Мы обращали внимание суда, что Самара и Казань являются абсолютно не сопоставимыми по экономическому развитию городами и возлагать на страхователей возмещение по ценам Самары некорректно».

Страховые компании, любящие жаловаться на то, что ОСАГО неприбыльный бизнес, начнут «плач» с новой силой. Фото novostivoronezha.ru

У страховщиков увеличатся издержки, и полис ОСАГО снова станет дефицитом?

Какие правовые последствия несет решение Верховного суда России автовладельцам и страховщикам? Во-первых, РСА в течение трех месяцев должен актуализировать свои справочники — провести исследование цен согласно методике.

Во-вторых, те автовладельцы, которые не согласны с суммой ущерба и у которых сейчас со страховщиками идут процессы в судах, могут оперировать определением Верховного суда, который признал, что справочники РСА некорректны и выплаты, начисленные в соответствии с ним, занижены.

В-третьих, обратиться в суд могут даже те автовладельцы, которые смирились ранее с заниженными выплатами. Срок исковой давности по делам о возмещении убытков составляет 3 года. Подкрепив свои доказательства чеками за проведенный ремонт и результатом независимой экспертизы, решением Верховного суда о том, что страховщик определял стоимость запчастей не в соответствии с законодательством, они могут обратиться в суд. В качестве третьего лица можно привлечь и РСА, говорит Сергей Павлов и обещает, что УФАС в помощь водителям разработает образец искового заявления.

Для страховщиков решение Верховного суда тоже будет иметь последствия, прежде всего в увеличении издержек, раз для страхователей выплаты увеличатся. Страховые компании, любящие жаловаться на то, что ОСАГО неприбыльный бизнес, начнут «плач» с новой силой.

— С другой стороны страховые компании заявляют, что несут непомерно высокие расходы, связанные с автоюристами, возможно первоначальное увеличение выплат на ремонт нивелирует расходы на автоюристов, больше выплаты — меньше судов. Но, если страховщики начнут злоупотреблять и необоснованно повышать цены на ОСАГО или отказываться от заключения договоров ОСАГО, это попадет в поле нашего зрения, — говорит Павлов.

Игорь Юргенс уже сообщил, что решение коллегии Верховного суда можно будет обжаловать в президиуме Верховного суда или обратиться к председателю Верховного суда. Фото autostat.ru

РСА не сдается

Надо отметить, что спор между УФАС по РТ и РСА продолжался с 2015 года. Первая инстанция удовлетворила требование антимонопольщиков, но РСА не смирился и подал апелляцию. Апелляционная инстанция, считает Павлов, отказала по надуманным поводам — якобы РСА не является хозяйствующим субъектом, а справочники — товаром. РСА настаивал, что не может быть субъектом антимонопольного законодательства, так как не является заинтересованной стороной и возместителем убытков. УФАС по РТ обжаловало решение в Верховным суде, который поддержал их позицию. «Суд сделал вывод, что РСА связан со страховыми компаниями экономически за счет членских взносов и имеет возможность влиять на страховое возмещение, а так же выступает объединением, которое заинтересовано в том, чтобы выплаты по ОСАГО были меньше, а прибыль страховщиков больше».

Впрочем, РСА опять не собирается сдаваться. Президент организации Игорь Юргенс уже сообщил, что решение коллегии Верховного суда можно будет обжаловать в президиуме Верховного суда или обратиться к председателю Верховного суда.

«Мы уверены, что правда за нами, что подтверждается ранее вынесенным решением Конституционного суда о соответствии справочников Конституции РФ. Мы настаиваем на том, что справочники соответствуют утвержденной Банком России методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного автомобиля», — сказал Юргенс.

Игорь Юргенс добавил, что РСА не отрицает того, что единая методика требует усовершенствования. Так, например, при формировании справочника стоимости запасных частей РСА предложил учитывать данные интернет-магазинов, поскольку все большая доля этого рынка уходит в сеть.

Дарья Турцева
БизнесТранспорт
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 21 марта
    Вот что и требовалось доказать. Юристы не мошенники! Мошенники это страховые компании, а потерпевшие это все те, кому недоплатили эти страховые компании.
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    Анонимно 21 марта
    вот-вот. как будто люди будут просто так обращаться к юристам. это вынужденная мера, понятна всем, но страховщики пытаются изобразить из себя невежд
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    Анонимно 21 марта
    они из себя жертв пытаются изобразить. был бы такой неприбыльный бизнес, уходили бы из ОСАГО
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  • Анонимно 21 марта
    вот поэтому, будьте аккуратны на дорогах
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  • Анонимно 21 марта
    И вот из за них я не получил нормальные выплаты в свое время
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  • Анонимно 21 марта
    Там где деньги большие там жди обмана и подвоха
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  • Анонимно 21 марта
    Все лгут....
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