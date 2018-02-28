Генерал Мороз в Казани: холода отступят с наступлением Международного женского дня

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Татарстан встречает весну аномальным похолоданием

Фото: Олег Тихонов

Последний день календарной зимы в республике уже отметился минимальными температурами ночью и утром в -21—26 градусов, при прояснениях даже -31 градус. Первые дни марта ожидаются также гораздо более холодными, чем обычно. Похожее положение по всему ПФО. «Реальное время» выяснило, с чем связаны затянувшиеся морозы и какую стоит ждать весну.

Морозы на десять градусов ниже нормы

Зима не хочет ограничиваться последним календарным днем, не по-февральски морозная погода сложилась на территории республики уже несколько дней назад. В Гидрометцентре РТ отмечают, что с 23 февраля на территории республики установилась очень холодная погода с минимальными температурами воздуха в ночные часы 20—25 градусов мороза, местами до -30, днем в пределах 10—17 градусов ниже нуля.

— Среднесуточные температуры ниже нормы на 5—10 градусов. Существенное понижение температуры связано с вторжением в наши районы холодных воздушных масс с севера Европейской территории России, — комментирует начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

Немного изменилась погода накануне — 27 февраля Татарстан кратковременно оказался под влиянием переместившегося с юга циклона. Он принес на территорию РТ снег, ночью на востоке республики сильный. Температуры в ночные часы были немного выше, чем в остальное время. В первые дни весны синоптики прогнозируют не менее сильные холода, морозный антициклон сохранит свое влияние над территорией республики. Ирина Трущина поясняет, что 1—3 марта осадки не ожидаются, ночью и утром возможен туман, ночью температура сохранится до 19—24 градусов мороза, при прояснениях и в низинах до 31 градуса ниже нуля. Дневные температуры чуть выше, чем установились в конце февраля. Днем 1 марта ожидается от минус 11 до минус 16 градусов, 2 и 3 марта синоптики прогнозируют 8—13 градусов ниже нуля.

Существенное понижение температуры связано с вторжением в наши районы холодных воздушных масс с севера Европейской территории России, комментирует Ирина Трущина. Фото ok.ru



Не то чтобы весна, но хотя бы потепление откладывается как минимум до следующей недели, именно с 5 марта в Гидрометцентре РТ, по предварительным прогнозам, ожидают существенное повышение температуры и снег. Осадки принесет циклон, смещающийся с центральных районов России.

По климатическим меркам весна приходит 31 марта



Увы, жителям большей части России приходится довольствоваться еще одним месяцем, который фактически считается зимним.

— Март — это зимний месяц, по климатическим меркам весна приходит 31 марта, когда среднесуточная температура переваливает через нулевую отметку. До этого времени дневные температуры еще отрицательные. Сейчас континент стал холодным, больше действуют Сибирь и Арктика, а не Атлантика, отсюда такие холода, — комментирует заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По его мнению, морозы, пусть и не такие суровые, продлятся до 8 марта. Сейчас синоптики отмечают не только особенно низкие для конца февраля температуры, но и высокий фон давления. Все вместе плохо сказывается на самочувствии.

— Есть биоклиматические индексы, при которых комфортно жить, эти погодные условия, конечно, отличаются от нормы. Я бы не сказал, что у нас особо экстремальная ситуация, хотя в Москве уже объявили оранжевый уровень опасности из-за морозов, ночные температуры опускаются до –30. Это объяснимо тем, что они ближе к Арктике, у нас же сейчас больше действуют потоки из Сибири. В принципе, любое отклонение от нормы, особенно большое, привносит дискомфорт в обычную жизнь, так что в этом случае приходится говорить об аномальной ситуации, — признает Юрий Переведенцев.

Среднемесячная норма температуры в феврале — -9 градусов, среднесуточная близка к этим значениям — минус 8—9 градусов. Нынешние же температуры на десять градусов ниже традиционных значений. Ближе к выходным представитель КФУ прогнозирует небольшое повышение температуры, которое сразу создаст более комфортные условия.

Морозы, пусть и не такие суровые, продлятся до 8 марта. Фото Олега Тихонова

Весна должна быть теплее обычного

Эксперты разошлись во мнениях, когда татарстанцы последний раз испытывали такое же давление со стороны природы. Начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра РТ вспомнила, что еще более холодная погода в это время отмечалась в Татарстане в 2011 году.

— Тогда ночные температуры опускались до 25—30 градусов ниже нуля, местами даже до 38 градусов, причем период аномально холодной погоды сохранялся всю вторую половину февраля и в начале марта, — комментирует Ирина Трущина.

Юрий Переведенцев считает, что такой погоды не было десять лет, подобный конец февраля ему запомнился в 2007 году. А вот последние четыре года конец зимы — начало весны отметились оттепелями и дневными температурами, близкими к нулю, что уже значительно выше нормы.

Когда же ждать весну и какой она будет? В Гидрометцентре РТ пока не стали давать комментарии по этому поводу. Юрий Переведенцев же сослался на долгосрочный прогноз, который осенью составлял Гидрометцентр России. Согласно тем данным, дневные температуры марта ожидаются выше нормы примерно на два градуса и могут составлять около четырех-пяти градусов мороза. Эксперт подчеркивает, что официальная достоверность прогнозов около 70%, к тому же завтра должен выйти уточненный прогноз, поэтому значения еще могут измениться.