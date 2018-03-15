«Абау»-эффект от Иванова: галопом по Татарстану за четыре дня за 500 долларов

Фото: Максим Платонов

Сегодня Госкомитет по туризму РТ представил новый брендовый маршрут «Татарстан: 1001 удовольствие». За четыре дня туристам обещают показать ключевые объекты нашей республики не в стандартном формате «путешествия на автобусе от точки до точки», а путем близкого общения с местным населением во время экскурсий, мастер-классов, ненавязчивого обучения татарскому языку, а также знакомства с историей тюркских блюд в халяльных заведениях. Подробнее о том, как за «чуть завышенную» цену на гостей Татарстана будут производить «абау»-эффект, — читайте в репортаже «Реального времени».

«По-английски это «wow»-эффект, а на татарском — «абау»-эффект»



Маршрут под названием «Татарстан: 1001 удовольствие», представленный сегодня в халяльном ресторане «Мархаба» (посещение заведения от олигарха Айрата Баширова входит в тур), рассчитан на четыре дня и три города — Казань, Свияжск и Болгар. Группы набираются до десяти человек, а сопровождать их будет персональный атташе, на которого, помимо прочего, возложена функция знакомства гостей с татарским языком.

В чем отличие нового брендового тура от уже существующих, объяснил председатель госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. По словам спикера, в маршрутах, действующих сейчас по Татарстану, акцент делается на конкретных объектах (туриста посадили в автобус, отвезли на одну точку, затем на другую и так далее), а создатели нового тура решили пойти чуть дальше.

Маршрут под названием «Татарстан: 1001 удовольствие», представленный сегодня, рассчитан на четыре дня и три города — Казань, Свияжск и Болгар



— Сейчас туризм во всем мире развивается в сторону максимизации получения опыта путешественника. Люди хотят быть не туристами — они хотят быть путешественниками. То есть они хотят открывать для себя что-то новое, хотят больше индивидуализации, хотят изучать местный уклад жизни, жить как местные, пробовать то, что едят местные жители. Новый маршрут как раз разработан в соответствии с мировыми трендами, — пояснил Иванов. — Человек должен вернуться и сказать: «Да, красивый кремль, красивый Болгар, красивая мечеть, но я во время путешествия взял в руки меч, надел на себя кольчугу, попробовал быть средневековым рыцарем, я, как 300 лет назад, переплыл реку на ладье, узнал, что такое традиционное татарское чаепитие, узнал, как люди едят чак-чак и так далее».

Как пояснила директор «Центра развития туризма РТ» Дильбар Садыкова, программа строится с посещением известных многим туристических объектов и достопримечательностей, однако манера преподнесения и ведение диалога будут уникальными: «Для нас важно, чтобы каждый путешественник увез приятные впечатления и эмоции. По-английски это называется «wow»-эффект, но, переиначивая на татарский, получается «абау»-эффект».

«Цена, наверное, чуть повыше, чем на стандартные групповые туры в Татарстан»

Стоимость тура варьируется в зависимости от типа размещения. Если вы выберете одноместное размещение в трехзвездочном «Ногае», то тур обойдется вам в 30 990 рублей (двухместный вариант — 25 990 рублей). Четырехзвездочная «Релита» на одного — 31 990 рублей (двухместный вариант опять же дешевле — 26 990 рублей). Пятизвездочный «Мираж» с одноместным размещением обойдется в 40 990 рублей (вариант на двоих — 32 990 рублей). Сергей Иванов справедливо отмечает: «Цена, наверное, чуть повыше, чем на стандартные групповые туры в Татарстан, но наша задача — не конкуренция со стандартными продуктами».

Дильбар Садыкова также прокомментировала стоимость тура, озвучив данные о том, сколько тратят туристы за время пребывания в Татарстане: «Мужчины как раз тратят около 26 тыс. рублей, а женщины чуть меньше — 23 тыс. рублей. Напрашивается вопрос: «Это потому что они с мужчинами путешествуют или же одни?» Сергей Иванов шутливо отозвался: «Из кошелька мужчины оставляют [деньги] в Татарстане».

Как поясняет Дильбар Садыкова, для многих путешественников длительные поездки представляют сложность

За озвученные суммы гостей ждет следующая программа: в первый день туристы познакомятся с историей татарской кухни в халяльном ресторане, где их не только угостят шурпой, мантами и другими блюдами, но и расскажут их историю и раскроют секреты старинных рецептов. Отметим, что в заведении строго запрещен алкоголь (основная альтернатива — различные чаи), а также имеется молельная комната. Затем гости отправятся на экскурсию в Казанский кремль, где встретятся с татарской царицей Сююмбике, которая расскажет им о тайнах кремля. Затем последует прогулка по набережной на велорикшах, посещение колеса обозрения и, наконец, чайная церемония, где через интерактив и костюмированное шоу гости познакомятся с татарскими традициями.

Второй день посвящен путешествию в Свияжск, где местные жители расскажут туристам легенды острова. Также гости познакомятся с национальной русской кухней, конским двором и мастерскими Свияжска. Третий день сделан опциональным — поездка в Болгар или «отмокание» в спа-комплексе. Как поясняет Дильбар Садыкова, такое решение было принято из-за того, что для многих путешественников длительные поездки представляют сложность: «Вообще, маршрут ориентирован на аудиторию 25—35 лет, но, чтобы он подошел всем, на третий день можно отдохнуть душой и телом в спа-комплексе, а затем посетить комплекс «Городская панорама» и выставочные экспозиции филиала Государственного Эрмитажа».

Последний день посвящен татарстанским удовольствиям: гостей ждет экскурсия по Старо-Татарской слободе в сопровождении Эби и Бабая, которые в том числе будут знакомить гостей с татарским языком, песнями и кухней. Также путешественников ждет прогулка по набережной Кабана, знакомство с архитектурой XVIII века, и завершающая точка — дегустация татарстанских настоек в магазине-музее «Арыш Мае».

По словам председателя Госкомитета по туризму РТ, маршрут разрабатывался совместно с местным туроператорским сообществом



«Если в этом году удачно отработаем, в следующем планируем выйти на международный рынок»

По словам председателя Госкомитета по туризму РТ, маршрут разрабатывался совместно с местным туроператорским сообществом: «Сейчас его реализовывают пять туркомпаний («Бюро путешествий Казань», «Travel&Work», «Персона Грата», «Спутник-Гермес-Казань» и Туристко-информационный центр Казани). Мы предложили всем, откликнулись пять туроператоров, и мы начали работу. Надеемся, что на первые даты тура уже будет определенное количество туристов, и далее мы уже будем раскручивать этот маховик».

— В этом году мы планируем вывести наш маршрут на российский рынок. Понятно, что это не массовый продукт, но мы хотим, чтобы он стал брендовым, — высказался Иванов. — Количество заездов в следующем году может стать больше, количество групп также может увеличиться. Если в этом году удачно отработаем, мы планируем выводить его на международный рынок. Возможно, последуют небольшие изменения, потому что иностранный турист отличается от нашего, внутреннего.

Дильбар Садыкова отмечает, что после того, как Татарстан примет первую группу туристов по новому маршруту, возможно внесение некоторых корректировок и даже появление новых мест.

— Конечно, хочется показать все места, которые есть в Татарстане: Чистополь, Елабугу, Тетюши и так далее. Кому-то интересно, к примеру, то, как добывается нефть в Альметьевске. Но задача тура — за четыре дня показать основные объекты. Ранее уже был проект тура, в котором было больше точек, но анализ показал, что такой вариант не совсем подходит для отдыха в нормальном режиме. Думаю, после того, как мы примем первую группу, еще будут какие-то корректировки. Также есть идея запустить новые брендовые маршруты с посещением других объектов, — резюмировала Садыкова.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов